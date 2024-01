Ofertas de alquiler de casas de playa

Gestión conversó con Manuel de La Barrera, gerente central Comercial de Menorca Inversiones, quien contó que actualmente, hay “una demanda interesante en el Sur Chico, e incluso llega un momento en el que las viviendas se agotan. Los desarrollos inmobiliarios son de inversión porque las condiciones para vivir han mejorado. Las zonas poseen agua, desagüe, servicios eléctricos y de internet. El costo de vida es mucho más barato que en Lima”.

Además, reveló que, dentro de las zonas más solicitadas para este 2024, se encuentran “Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, etc. Mucha gente que iba a Asia está prefiriendo el Sur Chico”.

El gerente de Menorca Inversiones relata que el alquiler en este territorio fuera de Lima se rentan meses o semanas previas al inicio del verano, “desde los US$ 1,600, hasta los US$ 8,000 mensual, dependiendo el tipo de vivienda. De repente, por temporada de verano se pueden encontrar alquileres que van hasta los US$ 15,000 por tres meses”.

Crece consumo de veraneantes sureños. Foto: archivo

Tendencias en la arquitectura

Colores:

Stephanie Amorós, socia cofundadora de Arqlab, considera que la tendencia que prevalece en las casas de playa es el color blanco porque “es como un lienzo que, tanto en las texturas, obras de arte o muebles, genera calma. Además, evita las altas temperaturas del calor. Va a predominar por fuera y por dentro”.

Magali Paulette, jefa académica de la facultad de Arquitectura de UCAL, coincide con Amorós y agrega que los colores claros y neutros suelen predominar, como el blanco y el gris, pero también los colores tierra, beige, arena.

Sin embargo, en las casas de playa “también se utilizan colores fuertes en los acentos (cojines, floreros, cuadros, entre otros), como los turquesas o azules, que lo relacionan con el mar, el calor y la playa”.

La líder de Arqlab también contempla el color naranja por los tonos cálidos que se podrían trabajar.

Colores que priman en las casas de playa. Foto: Dsing

Texturas:

Magali Paulette señala que los clientes buscan viviendas de fácil limpieza porque las casas de playa suelen deteriorarse, por lo que esperan que esta actividad sea práctica y recomienda el material sintético en sofás o cojines, pero no solo eso, sino también en cuanto a las texturas lizas.

En el caso de los objetos nominados como acentos, “sí se pueden hallar texturas rugosas o más orgánicas, pero por practicidad, se usan texturas lizas”.

Materiales:

Stephanie Amorós recomienda que el piso sea de porcelanato, pero no necesariamente que irradien una fría temperatura. “Hay tipos como los de madera que miden 1.20 m x 20 cm. Como se asemeja a ese material, brinda calidez al espacio. Además, provee una limpieza más rápida porque no se va a ensuciar ni malograr”.

En cuanto a la pintura para las casas de playa, la arquitecta Narda Díaz, cofundadora de Arqlab, indica que debe ser 100% lavable y que no sea tóxica por si se mancha con grasa o hay cambios de temperatura. Ahora hay mucha variedad, pero también se debe buscar durabilidad.

En la zona de parrilla, Stephanie Amorós aconseja usar piedras sinterizadas porque tienen una gran variedad que permite hacer diferentes cosas, “es 100% resistente y a diferencia del mármol y/o cuarzo no se daña fácilmente, siendo más durable. Se pueden colocar en mesas, encimeras de cocina o parrilla”.

Plantas:

El uso del bambú es una tendencia en diferentes estilos de decoración. Narda Díaz explica que esto se debe a que esta es una planta que se acomoda al clima: “cuando es invierno se pone más dócil para que el viento no lo corte y en verano se pone más fuerte para que el sol no le afecte tanto. Eso hace que la gente lo use y hablamos también de un tema económico”.

Sin embargo, además de esta, existe el rasám que puede ser una buena opción para los muebles, ya que las fibras de rasám tienen una vida larga y va a ser un producto más amigable con el medio ambiente.

“Los materiales naturales se aprecian también por el tema del medio ambiente. Madera o la misma vegetación toma más protagonismo en las tendencias hoy en día”, resalta.

El bambú y la fibra de rasám son solicitados para la decoración en las casas de playa. Foto: iStock

Características solicitadas en las casas de playas

Magali Paulette da a conocer cuáles son las características que los veraneantes analizan antes de alquilar una casa de playa.

“Normalmente, buscan al menos cuatro habitaciones para tener la facilidad de traer familiares o amigos, y que se puedan reunir o quedarse el fin de semana. Una condición es tener al menos dos habitaciones donde una sea de huéspedes con un baño incorporado”.

En segundo lugar, los clientes esperan que el living room tenga un espacio amplio y, de preferencia, que tenga vista al mar o que sea un espacio abierto. Con ello, la sala se convierte en el espacio más importante para conversar con los demás integrantes.

En el caso de la cocina, esta está incorporada, pero “no necesariamente debe ser grande. Mediana está bien y, por supuesto, la casa de playa debe poseer una zona de parrilla”.

Finalmente, se evalúa la cercanía a la playa. En algunas urbanizaciones, las casas de playa están cerca al balneario, pero no poseen una buena vista. Para la mayoría de veraneantes es “más importante que la cercanía, es la vista al mar”, indica Paulette.

Veraneantes prefieren casas de playa con vista al mar. Foto: Freepick

