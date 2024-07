El 38% de los hogares peruanos con acceso a internet consumen páginas piratas vinculadas principalmente a transmisiones de fútbol, así lo informó la Alianza Contra la Piratería Audiovisual.

Asimismo, resaltó que el 40% de los usuarios en Internet en Perú están expuestos a ataques informáticos de los hackers que obtienen datos personales a través de “transmisiones piratas” de fútbol.

Recordemos que, en junio pasado, Indecopi informó que el bloque de 23 sitios webs piratas que retransmitían partido de fútbol de la Liga 1 (liga peruana), infringiendo la ley de derecho de autor. En Argentina, por ejemplo. la conocida página “Fútbol Libre” fue bloqueada, tras el arresto de su creador. Sin embargo, recientemente fue liberado tras colaborar con la justicia de país.

“La piratería digital atenta contra la propiedad intelectual y, a su vez, atenta contra la seguridad de los usuarios que acceden a este tipo de plataformas” , afirmó a Gestión, Mario Micucchi, especialista en seguridad informática en Laboratorio de ESET de Latinoamérica.

Si bien la fiebre de la Copa América y Eurocopa llegó a su fin, aún la plataforma sigue retransmitiendo partidos de fútbol de las ligas de otros países, como la Liga BetPlay (Colombia) y Brasileirao (Brasil), incluso la Copa Sudamericana que es transmitida solo por DSports, el mismo que denunció y es parte de la Alianza contra la piratería.

Más allá del consumo de la piratería en desmedro de los canales de TV, también los usuarios podrían verse amenazados a través de estas páginas piratas que ofrecen contenido gratuito, y es que como lo dijo Micucchi “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía”.

¿Cuáles son las modalidades de estafas vinculadas a partidos de fútbol pirateados?

La emoción como anzuelo para engañar a los usuarios. Las “transmisiones piratas” como Fútbol Libre u otros sitios ilegales de fútbol están siendo aprovechados por los ciberdelincuentes para realizar estafas a través de phishing.

“Son links o enlaces que reciben los usuarios por WhatsApp o correo, engañando a la gente que son concursos o sitios web falsos que prometen transmitir partidos de fútbol gratuitos, pero en realidad son archivos maliciosos que se descargan en el ordenador” , explicó Micucchi.

En tanto, Ernesto Castillo Fuerman, docente del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), afirmó que dichas páginas piratas como “Fútbol Libre” suelen ser utilizadas por ciberdelincuentes para llevar a cabo diversas estafas como fraude financiero, extorsión y propagación de virus.

“Los sitios web piratas suelen contener enlaces o formularios falsos que imitan páginas legítimas. Al ingresar información personal en estos sitios, los usuarios la entregan directamente a los estafadores”, explicó el especialista en ciberseguridad .

Asimismo, indicó que los estafadores pueden crear páginas web que imitan plataformas de suscripción legítimas para ofrecer acceso a partidos de fútbol a cambio de un pago.

¿Cómo los hackers roban tus datos personales a través de “páginas piratas” de fútbol?

El robo de la información sensible o datos personales comienza cuando el usuario realiza múltiples clics a sitios que ofrecen transmisiones de fútbol gratuito, pues al acceder a ello, se generan varias ventanas emergentes que “liberan archivos maliciosos ” y afectan al dispositivo.

“Los usuarios pueden ser víctimas de despliegues de malware o inducidos a sitios potencialmente maliciosos con el fin de robar información”, así lo indicó Mario Micucchi, advirtiendo que los hackers usan la información de sus víctimas para lucrar con las mismas en la dark web.

Por su parte, Fredy Linares, docente y experto en ciberseguridad de la Universidad del Pacífico (UP), indicó que cualquier sitio web que no sea seguro o no tenga estándares mínimos de seguridad corre el riesgo de ser vulnerado ante ciberataques .

“Los hackers aprovechan las páginas piratas que retransmiten partidos de fútbol para atraer tráfico y lograr su cometido: estafar a los usuarios (...) Al cargar la página principal, se generan otras que pueden contener softwares maliciosos en forma de publicidad”, explicó el especialista a Gestión.

También existen otras maneras donde los hackers acceden a datos personales del usuario vinculados a las transmisiones piratas: el plugin y el APK (aplicación externa). “Si el acceso a páginas de transmisión de fútbol pirata se da por la computadora, el usuario puede ver un mensaje indicando que, para mirar el partido, deberá instalar un plugin. Y al hacerlo, el usuario estará instalando un código malicioso”, explicó a Gestión, Fabio Assolini, director de análisis e investigación de Kaspersky para América Latina.

Los hackers también apuntan a los teléfonos móviles. El experto de Kaspersky indicó que, si el usuario accede a un sitio web de fútbol pirateado a través del móvil, se descargará un APK malicioso. “Al instalarlo, el móvil estará infectado, pues la aplicación maliciosa podrá robar datos personales o cualquier información sensible que esté en el dispositivo”, aseveró.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de estafas?

De acuerdo con Micucchi, los usuarios deben desconfiar de mensajes que “prometen gloria o desdicha” y validar la fuentes. En ese sentido, detalló cinco recomendaciones para evitar estafas vinculadas a “transmisiones de fútbol piratas”:

Verificar la autenticidad del remitente: Siempre revisar la dirección de correo electrónico del remitente, puesto que los estafadores usan direcciones similares a las legítimas, pero con pequeñas variaciones.

Siempre revisar la dirección de correo electrónico del remitente, puesto que los estafadores usan direcciones similares a las legítimas, pero con pequeñas variaciones. No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos adjuntos: Las campañas de ingeniería social con temáticas deportivas vienen acompañadas de enlaces y regularmente de archivos adjuntos en los correos electrónicos. Los mismos llevan a sitios web falsos diseñados para robar la información.

Las campañas de ingeniería social con temáticas deportivas vienen acompañadas de enlaces y regularmente de archivos adjuntos en los correos electrónicos. Los mismos llevan a sitios web falsos diseñados para robar la información. Usar la autenticación de doble factor (2FA): Habilitar la autenticación de doble factor en todas tus cuentas importantes añade una capa de seguridad más hacia el acceso a la información personal.

Habilitar la autenticación de doble factor en todas tus cuentas importantes añade una capa de seguridad más hacia el acceso a la información personal. Utilizar soluciones antimalware que permitan detener aquellos intentos de phishing en el correo electrónico: Contar con una solución de última generación que filtre automáticamente todos aquellos correos electrónicos sospechosos es fundamental para evitar este tipo de estafas.

Contar con una solución de última generación que filtre automáticamente todos aquellos correos electrónicos sospechosos es fundamental para evitar este tipo de estafas. Ver los partidos en los canales o sitios permitidos por los organizadores: Es mejor invertir para poder disfrutar de estos eventos que ver comprometida la información personal y que termine comercializada en el mercado negro por algún agente malicioso.

Es mejor invertir para poder disfrutar de estos eventos que ver comprometida la información personal y que termine comercializada en el mercado negro por algún agente malicioso. Dudar de las buenas ofertas en diferentes medios y redes sociales: Al encontrar con algún descuento que parece irreal o demasiado bueno para este tipo de eventos, puede tratarse de una estafa.

Perú alcanzó más de un millón de detecciones de phishing en lo que va de 2024, según reporte de ESET.

Según la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, el Perú ocupa el octavo lugar de la región con mayor consumo de piratería digital ( 38.3%).

