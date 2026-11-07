La Universidad Tecnológica del Perú, en alianza con el diario El Comercio, realizó la segunda edición del Encuentro de Líderes “Impulso Regional UTP”. Este espacio tiene por objetivo reconocer y visibilizar iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo de las regiones. En esta edición, desarrollada en Lima e Iquitos, se reconocieron 18 iniciativas de 21 empresas, que destacan por contribuir a cerrar brechas en educación, salud, productividad e infraestructura.

Edición 2026

El Encuentro de Líderes “Impulso Regional UTP” también promueve compartir experiencias, identificar desafíos comunes y generar nuevas oportunidades de colaboración. En 2025, las actividades se desarrollaron en Lima, Chiclayo y Arequipa. Este año, el encuentro se realizó en Lima e Iquitos.

“Buscamos que las empresas, las instituciones y la academia asuman un papel activo en la construcción de soluciones de largo plazo. Desde la UTP queremos que este encuentro sea el punto de partida para nuevas alianzas y proyectos que trasciendan y transformen la vida de las personas”, señaló Jonathan Golergant, rector de la UTP.

Charla magistral

Las jornadas en Lima e Iquitos contaron con una charla magistral a cargo de Luis Huete, speaker internacional y profesor de IESE Business School, quien también ha sido docente de Harvard Business School. Huete es doctor en Administración de Empresas por Boston University, consultor de equipos de alta dirección en compañías de 70 países y autor de 13 libros sobre management, entre ellos “Liderar para el Bien Común”.

El especialista realizó la presentación “Tres ideas para el impulso de nuestras regiones”, en la que presentó un modelo para comprender cómo funcionan los sistemas y qué condiciones permiten que una región avance de manera sostenible. Asimismo, destacó que “no basta con inyectar recursos económicos si los distintos actores e instituciones no están adecuadamente conectados, por lo que es necesario promover la colaboración, la confianza y la construcción de proyectos comunes”.

Mesas de trabajo

Tanto en Lima como en Iquitos, el Encuentro “Impulso Regional UTP”, al igual que en 2025, contó con mesas de trabajo con representantes de distintas empresas, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas de responsabilidad social empresarial. Los participantes identificaron desafíos comunes y exploraron oportunidades para desarrollar iniciativas conjuntas, considerando sus posibles beneficiarios, los aportes de cada organización y el impacto esperado en las comunidades.

Lima: experiencias empresariales que generan valor compartido

La primera jornada de Impulso Regional 2026 se realizó en Lima, en la Escuela de Postgrado de la UTP. Entre las diferentes actividades destacó un panel empresarial moderado por Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, con la participación de Luis Villavicencio, CEO de Nestlé Perú & Bolivia; Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de UNACEM; y Rafael Vega, country manager y vicepresidente comercial Latam de Grupo AJE.

Los ejecutivos compartieron experiencias sobre cómo integrar la sostenibilidad a la gestión empresarial y generar valor para las comunidades. Juan Aurelio Arévalo destacó que el éxito de una empresa no debe medirse únicamente por sus resultados económicos, sino también por su capacidad de generar un impacto positivo en la sociedad.

Por su parte, Luis Villavicencio expuso el programa de Nestlé con los productores ganaderos de Cajamarca, región donde la compañía tiene presencia desde hace 80 años. A través de su iniciativa “Fomento Ganadero”, la empresa trabaja con 5,000 ganaderos y promueve su incorporación a una cadena de valor sostenible. Cabe destacar que Nestlé fue una de las empresas reconocidas en la edición 2025 de Impulso Regional UTP.

Representando a UNACEM, Julia Sobrevilla compartió la experiencia de “Aguas que Transforman Vidas”, iniciativa desarrollada en Condorcocha, Tarma, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, que beneficia directamente a más de 1,200 habitantes. Ella resaltó la importancia de involucrar a las comunidades desde la concepción de los proyectos y asegurar que sus beneficios se mantengan en el tiempo.

Rafael Vega, por su parte, destacó la necesidad de construir relaciones de confianza con las comunidades y las autoridades, así como mantener una mirada de largo plazo que permita compatibilizar el desarrollo empresarial con el bienestar de los territorios.

Por otro lado, en Lima, la agenda del encuentro incluyó también el taller “Identificando oportunidades para el desarrollo regional”, a cargo de Gonzalo Mariátegui, director del Centro de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes de la UTP. Durante su presentación, abordó cómo aprovechar estas herramientas para identificar oportunidades, desarrollar ideas y convertirlas en proyectos concretos.

Iquitos: empresas comprometidas con el desarrollo de Loreto

La segunda jornada del Encuentro “Impulso Regional UTP” 2026 se realizó en el Campus Iquitos de la Universidad Tecnológica del Perú, donde se reunieron representantes empresariales y referentes regionales para dialogar sobre las oportunidades de desarrollo de Loreto, así como los desafíos que enfrenta la Amazonía peruana en materia de productividad, infraestructura y conexión con los mercados.

El bloque del panel empresarial fue moderado por Paola Villar, subeditora de Economía y Día1 de El Comercio. Participaron Alberto Suárez, gerente global de Sostenibilidad del Grupo AJE; Raúl Farfán, chief Sustainability and Corporate Affairs Officer de PetroTal; Giancarlo Meneses, gerente de Operaciones y Cadenas Productivas de Grupo Palmas; y Verónica Roca-Rey, gerente de Relaciones Públicas y Gestión Social de Credicorp.

Durante este espacio, Alberto Suárez presentó la experiencia de Amarumayu, iniciativa del Grupo AJE que pone en valor los superfrutos amazónicos y conecta a comunidades nativas con nuevos mercados, generando oportunidades económicas vinculadas con la conservación de los bosques.

Raúl Farfán expuso el Fondo Permanente de Desarrollo de Puinahua, mecanismo de PetroTal que destina el equivalente al 2,5 % de la producción fiscalizada a un fideicomiso para atender las prioridades de las comunidades. Entre sus resultados, mencionó el acceso a becas para 285 estudiantes y la implementación de programas de apoyo social.

Por su parte, Giancarlo Meneses explicó cómo Grupo Palmas integra a pequeños y medianos productores a cadenas formales para dinamizar la economía rural. Actualmente, la empresa trabaja con más de mil palmicultores que reúnen 23 mil hectáreas en San Martín, Loreto y Ucayali, brindándoles asistencia técnica e insumos para mejorar su productividad.

Además, Verónica Roca-Rey destacó la importancia de ampliar el acceso de los jóvenes a educación de calidad y presentó la experiencia de Becas BCP, programa que busca reducir las barreras económicas que limitan el desarrollo del talento y contribuir a la productividad del país.

Asimismo, en esta ciudad también se llevó a cabo el panel regional “Iquitos competitivo, inversión y conexión con mercados”, en el que participaron representantes de distintos sectores. Jorge Morales, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto, presentó el “Plan de Prosperidad de la Región” y destacó la necesidad de superar los desafíos logísticos y energéticos para aprovechar su potencial productivo, forestal y comercial hacia 2030.

Asimismo, Úrsula Vera, presidenta del Buró de Convenciones Iquitos, abordó las oportunidades económicas del turismo de reuniones e incentivos (MICE); mientras que Fernando Ruiz, head de Inspira de Intercorp Retail, explicó los alcances del Plan Amazonía y su trabajo para articular y capacitar bioemprendimientos locales, facilitando su conexión con grandes cadenas de retail a nivel nacional.

Reconocimientos a empresas

Como parte de esta segunda edición, el rector de la UTP, Jonathan Golergant, entregó el reconocimiento “Impulso Regional UTP 2026” a diferentes empresas en ambas ciudades.

En Lima, las 15 iniciativas reconocidas fueron: “Destapando Mi Emprendimiento”, de Arca Continental Lindley; “Reciclaje de con Impacto Social”, de Arbex (ex Kimberly-Clark); “Primera Cebada Maltera Peruana”, de Backus; “Becas BCP”, de BCP; “Cadenas Productivas: Desarrollo de Pequeños Agricultores”, de Danper; “Había una Vez”, de Fundación BBVA; “Haciendo Escuela”, del Grupo Falabella (Banco Falabella, Falabella Retail, Sodimac–Maestro y Tottus); “Nutriendo al Perú”, del Grupo Gloria; “Fortalecimiento Empresarial Clave 47 - Taller Mecánico de Casma Palla Palla”, de Hochschild; “OxI: Infraestructura que Acompaña el Desarrollo Regional”, de Interbank; “Segundo Vuelo”, de LATAM; “Fondo de Impacto ScotiaRISE”, de Scotiabank; “Ruta de Fortalecimiento de Héroes Ambientales”, de SMI; “Aguas que Transforman Vidas”, de UNACEM; y “Volcan y Enseña Perú: Maestro 360°”, de Volcan.

En Iquitos se reconocieron las iniciativas “Superfrutos que conservan bosques” de Grupo AJE; “Fondo Permanente para el Desarrollo del Distrito de Puinahua (Fondo 2.5)” de PetroTal; y “Cadenas Productivas” del Grupo Palmas.

“El desarrollo regional se construye con decisiones sostenidas y la voluntad de convertir las oportunidades en resultados que puedan sentirse en la vida de las personas. Nos inspira saber que, desde distintos sectores, podemos dejar una huella positiva en nuestras comunidades. Ese es el compromiso que debemos mantener en el tiempo”, concluyó Jonathan Golergant, rector de la UTP.

A través del Encuentro Impulso Regional, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) continúa promoviendo espacios de intercambio y reconocimiento que ponen en valor el aporte del sector empresarial y contribuyen a generar nuevas oportunidades de colaboración para el desarrollo de las regiones del país.

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