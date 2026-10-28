Runa, empresa tecnológica especializada en software de recursos humanos y planillas, anuncia oficialmente su llegada al Perú como parte de su expansión por América Latina. La compañía presenta una plataforma desarrollada con inteligencia artificial que permite a las empresas gestionar todo el ciclo de vida de sus colaboradores desde un solo lugar.

Con más de 3,500 empresas clientes, incluyendo grandes marcas internacionales como Nubank, Circle K, Marriott, Cinnabon y Adolfo Domínguez, Runa llega al país con una trayectoria consolidada en la región. Entre sus nuevos clientes en Perú destacan Pisco Huamaní, Síclo, Cometa demostrando su capacidad para atender empresas de diferentes tamaños e industrias.

Una plataforma integral para empresas de 0 a 10,000 colaboradores

Runa ofrece una plataforma AI-native con más de 14 módulos que abarcan los principales procesos de recursos humanos: planillas, empleados, asistencia, vacaciones, reclutamiento, onboarding, desempeño, clima laboral, capacitación, comunicaciones, documentos y más.

Su propuesta permite a las organizaciones centralizar sus operaciones, automatizar tareas administrativas y acceder a información en tiempo real para tomar mejores decisiones.

La compañía ofrece tres soluciones adaptadas a cada etapa de crecimiento:

Runa GO: Plataforma gratuita para empresas de 0 a 25 colaboradores, que permite digitalizar sus procesos esenciales de recursos humanos sin costo.

Plataforma gratuita para empresas de 0 a 25 colaboradores, que permite digitalizar sus procesos esenciales de recursos humanos sin costo. Runa Pro: Para empresas de 26 a 1,000 colaboradores, con módulos flexibles que pueden contratarse según las necesidades de cada organización.

Para empresas de 26 a 1,000 colaboradores, con módulos flexibles que pueden contratarse según las necesidades de cada organización. Runa Enterprise: Para organizaciones de más de 1,000 y hasta 10,000 colaboradores, con integraciones avanzadas, configuraciones personalizadas y soporte especializado.

La plataforma también contempla las particularidades de la legislación laboral peruana, incluyendo la gestión de CTS, gratificaciones, EsSalud, AFP, ONP y obligaciones tributarias.

Inteligencia artificial para modernizar los recursos humanos

A diferencia de los sistemas tradicionales, Runa ha reconstruido su tecnología desde cero para desarrollar una plataforma AI-native, donde la inteligencia artificial forma parte de su arquitectura central.

La compañía ya cuenta con agentes inteligentes capaces de automatizar procesos administrativos, responder consultas de colaboradores, facilitar el onboarding y apoyar a los equipos de recursos humanos en sus operaciones diarias.

El objetivo es reducir el trabajo manual, minimizar errores y permitir que los profesionales de recursos humanos dediquen más tiempo al desarrollo del talento y la estrategia empresarial.

“Queremos que cualquier empresa en Latam sin importar su tamaño, tenga acceso a tecnología de recursos humanos de clase mundial. Desde una startup con su primer empleado hasta una corporación con miles de colaboradores, Runa está diseñada para crecer con cada organización. Perú es un mercado estratégico para nuestra expansión regional”, señaló Courtney McColgan, fundadora y CEO de Runa.

De Silicon Valley a Latinoamérica: respaldo de inversionistas internacionales

Fundada en Estados Unidos en 2017, Runa nació con la visión de modernizar la gestión laboral en Latam mediante tecnología de clase mundial.

La compañía formó parte de Y Combinator, reconocida aceleradora de Silicon Valley que impulsó empresas como Airbnb, Stripe y Dropbox.

Desde sus inicios, Runa ha atraído inversión de importantes fondos internacionales, incluyendo Salesforce Ventures, Latitud, Precursor Ventures, Unpopular Ventures, Hi Ventures y House Fund, así como inversionistas ángeles reconocidos en el ecosistema emprendedor, entre ellos Ale Ríos, empresaria e inversionista de Shark Tank México.

“América Latina necesita soluciones tecnológicas diseñadas para su propia realidad. Runa tiene una oportunidad enorme de transformar la manera en que millones de empresas gestionan a sus equipos, y su llegada al Perú representa un paso importante para llevar esta innovación a toda la región”, comentó Ale Ríos, inversionista de Runa.

Perú, un mercado estratégico para Runa

La llegada al Perú forma parte de la estrategia de Runa para construir una plataforma regional de recursos humanos que combine tecnología internacional con soluciones adaptadas a las necesidades de cada país.

En un mercado donde numerosas empresas todavía dependen de hojas de cálculo y sistemas desconectados, Runa busca democratizar el acceso a herramientas modernas de gestión empresarial.

La empresa apuesta especialmente por las pequeñas y medianas organizaciones, ofreciendo una solución gratuita para comenzar y una plataforma modular que permite incorporar nuevas funcionalidades conforme crecen sus operaciones.

“Conocí de cerca el mercado peruano durante mi etapa profesional en Cabify y siempre he visto un enorme potencial en sus empresas y emprendedores. Estamos entusiasmados de regresar con Runa y ofrecer una plataforma que les permita simplificar sus operaciones, desarrollar su talento y concentrarse en hacer crecer sus negocios”, agregó McColgan.

Con su lanzamiento en Perú, Runa continúa consolidando su presencia latinoamericana y su visión de convertirse en la plataforma de referencia para la gestión de personas, planillas e inteligencia artificial en la región.