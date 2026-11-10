Reconocer a los emprendedores, acercar los servicios públicos a la ciudadanía y fortalecer el posicionamiento de una organización son desafíos que requieren comprender a las audiencias y evaluar los resultados. Las iniciativas distinguidas en el Premio Comunika 2026 muestran distintas maneras de abordar estas necesidades desde la comunicación estratégica.

La ceremonia se realizó el 28 de octubre en la Universidad de Lima, en Santiago de Surco. Se trató de una iniciativa organizada por el Observatorio de Imagen y Comunicación (OBICOM) y la casa de estudios, con Gestión como media partner.

Patricia Stuart Alvarado, rectora de la Universidad de Lima.

Según Giovanna Prialé, presidenta del comité organizador, el número de participantes prácticamente se duplicó frente al año anterior. A este crecimiento se sumaron una mayor diversidad de campañas y una mejora en la calidad de los casos presentados. Para la vocera, la convocatoria refleja la necesidad de contar con un espacio que reconozca el trabajo de la comunicación corporativa en el país.

Evaluación con criterios comunes

El aumento de postulaciones llevó a ampliar de tres a seis las mesas de evaluación, cada una con un promedio de ocho a nueve jurados.

Entre los especialistas internacionales participaron Nieves Rey Hernández, directora general de DIRCOM, de España; Andrés Wallis Garcés, integrante del Consejo Superior de la Universidad de Santiago de Chile; Manuel Silva, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Scotiabank México; y Karla Chaman Ruiz, oficial senior de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, el brasileño Marcelo Alonso actuó como jurado especial y mentor internacional del Premio Comunika.

Prialé destaca también el uso de una plataforma desarrollada en el Perú que permite presentar las campañas bajo una estructura común y preservar la confidencialidad de las calificaciones. Según explica, esta herramienta facilita la comparación de los casos y mantiene independientes las valoraciones de cada evaluador.

Una cumbia para reconocer a los emprendedores

El Gran Premio Comunika a Mejor Campaña recayó en “La canción de las 4 a. m.”, de Alicorp y VALOR Group. Con este resultado, la compañía obtuvo el reconocimiento por segundo año consecutivo.

La propuesta puso en el centro a quienes se levantan temprano para atender panaderías, bodegas, restaurantes y otros negocios. Dora Vallejos, gerente de Comunicación Externa y Marca Corporativa de Alicorp, señala que la iniciativa buscó destacar el aporte cotidiano de los emprendedores al desarrollo del país.

La idea tomó forma junto con Hermanos Yaipén, cuyos integrantes también se identificaron con el mensaje desde su experiencia como emprendedores. La colaboración permitió desarrollar la letra y la música de “Somos el motor”, una cumbia que llevó esa distinción a un formato vinculado con la cultura popular.

La empresa realizó mediciones sobre la campaña, la relación con sus clientes y la percepción de la opinión pública. Según Vallejos, después de su ejecución, siete de cada diez personas consideraban a Alicorp un aliado de los emprendedores.

La vocera destaca, además, que muchos de ellos se sintieron reflejados y reconocidos en la propuesta. Este vínculo fue uno de los aspectos que la compañía evaluó para conocer la respuesta de su público.

Comunicación vinculada con el negocio

LLYC recibió por segunda vez el reconocimiento a Mejor Agencia. Para Yennyfer Freyre, directora general de la firma, el resultado responde al compromiso de su equipo y a la disposición de los clientes para desarrollar propuestas ambiciosas y explorar nuevas ideas.

La ejecutiva considera que uno de los principales desafíos de la especialidad es consolidar su posición dentro de las organizaciones. Desde su perspectiva, las estrategias y los planes deben responder a las necesidades del negocio y demostrar cómo contribuyen a resolverlas.

Freyre explica que esa contribución puede expresarse en la resolución de un problema, el apoyo a las ventas o la mejora del posicionamiento y la sostenibilidad. Para ello, resalta la importancia del trabajo conjunto entre consultores y clientes, así como la apertura para plantear alternativas diferentes.

Información y servicios más cerca de la ciudadanía

Reniec obtuvo el reconocimiento a Mejor Empresa. Carmen Velarde Koechlin, jefa nacional de la entidad, destaca que sus iniciativas combinaron información ciudadana, herramientas de consulta y cambios en la prestación de servicios.

En el caso de la masificación del DNI electrónico, la institución descentralizó la impresión mediante 31 centros en el país. Según la funcionaria, cerca de 12 millones de personas cuentan con este documento. Esta cifra es distinta de los más de 17 millones de emisiones registradas, que también incluyen duplicados.

A ese despliegue se sumaron campañas para explicar las características del documento y sus usos, como la firma digital y la autenticación en plataformas virtuales.

En el ámbito electoral, la campaña “Antes de creer, verifica” buscó brindar información sobre la elaboración del padrón y atender la desinformación. La entidad también puso a disposición una plataforma estadística que permitía consultar la distribución de la población votante por sexo y cuántos jóvenes sufragaban por primera vez, además del chatbot Renata para responder consultas.

Para Velarde, conocer las necesidades de los ciudadanos y contar con un equipo comprometido fueron elementos centrales de este trabajo.

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