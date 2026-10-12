Con más de tres décadas de experiencia gestionando operaciones logísticas de alta exigencia e implementando soluciones tecnológicas, DINET anuncia el lanzamiento de propuestas tecnológicas con la unidad de negocio que brinda soluciones SaaS. Esta línea surge al transformar el conocimiento operativo y tecnológico probado en sus operaciones, en productos de software dirigidos a empresas que gestionan su propia logística.

DINET busca posicionarse como una empresa facilitadora de soluciones tecnológicas a través de sus sistemas WMSD (Warehouse Management System DINET) y TMSD, (Transportation Management System DINET) desarrollados desde la experiencia desde hace más de 20 años en diferentes sectores económicos en la región, para responder a los desafíos reales de la logística.

“Durante años hemos desarrollado tecnología para resolver necesidades concretas de nuestras operaciones. A partir de esa experiencia, identificamos la oportunidad de convertir soluciones probadas en productos tecnológicos que generen valor a otros negocios. Entendemos la logística desde adentro y no desarrollamos tecnología desde la teoría o únicamente desde una especificación funcional, sino desde la experiencia de operar, aprender y resolver desafíos reales”, afirmó Esteban Vargas, Gerente General de DINET.

Soluciones nacidas para resolver problemas operativos reales

Las herramientas están diseñadas alrededor de procesos operativos concretos, nuestra arquitectura en la nube permite a las empresas disponer de la solución sin realizar grandes inversiones en infraestructura tecnológica, accediendo al sistema a través de internet y adaptando su capacidad a las necesidades de su operación.

WMSD: Permite gestionar de forma estructurada y trazable los procesos de almacén, abarcando la recepción, gestión de unidades logísticas, almacenamiento dirigido, picking, cross-docking, control de estados, trazabilidad, despacho e integración con otros sistemas. Está orientado a organizaciones que buscan superar las limitaciones de herramientas básicas o funcionalidades acotadas para controlar la operación y tomar decisiones más seguras y eficientes. Además, atiende problemáticas como la falta de visibilidad, ineficiencias causadas por operaciones manuales y la complejidad en el manejo de una gran diversidad de productos con distintos atributos.

Permite gestionar de forma estructurada y trazable los procesos de almacén, abarcando la recepción, gestión de unidades logísticas, almacenamiento dirigido, picking, cross-docking, control de estados, trazabilidad, despacho e integración con otros sistemas. Está orientado a organizaciones que buscan superar las limitaciones de herramientas básicas o funcionalidades acotadas para controlar la operación y tomar decisiones más seguras y eficientes. Además, atiende problemáticas como la falta de visibilidad, ineficiencias causadas por operaciones manuales y la complejidad en el manejo de una gran diversidad de productos con distintos atributos. TMSD: Responde a los retos de transporte y distribución mediante capacidades para la planificación, ejecución y seguimiento de entregas, trazabilidad, gestión documentaria y control de gastos de transporte, brindando información oportuna durante la ejecución para una mejor toma de decisiones.

Por su parte, Jessica Huamán, Gerente de TI y Transformación Digital de DINET, destacó: “Nuestro principal diferenciador es que no solo desarrollamos tecnología, sino que sabemos cómo llevarla a la operación para generar resultados que el negocio necesita. La digitalización permite estructurar procesos, reducir actividades manuales y mejorar la trazabilidad. En logística, el valor no está en digitalizar por digitalizar, sino en comprender cómo se ejecuta realmente el proceso, dónde están las restricciones y qué información necesita cada rol para operar. Buscamos alinear los procesos de cada empresa con las mejores prácticas del mercado y las necesidades específicas de tu sector. Para lograrlo, brindamos consultoría de negocio como parte de nuestra propuesta de valor.”

Propuesta práctica y proyección

Nuestra visión es seguir convirtiendo conocimiento logístico en productos tecnológicos que puedan generar valor de manera escalable. Queremos que nuestra unidad de negocio evolucione como una línea de negocio de software a clientes B2B, fortaleciendo progresivamente su portafolio, su capacidad de implementación y su propuesta de valor.

En una primera etapa, el foco es consolidar nuestras soluciones, profundizar su adopción y construir un modelo repetible y escalable. Hacia adelante, vemos una oportunidad de llevar estas capacidades a más empresas peruanas y, progresivamente, a otros mercados de Latinoamérica.

“La logística cambia permanentemente en clientes, canales, volúmenes, integraciones, niveles de servicio y visibilidad, por lo que una solución no puede ser un producto estático. La experiencia operativa nos ha enseñado a gestionar excepciones, mantener trazabilidad, facilitar integraciones y diseñar soluciones que evolucionen con estabilidad, convirtiendo cada aprendizaje en capacidades reutilizables para distintos clientes”, señala Jessica Huamán.

Para mostrar la aplicabilidad de sus soluciones, DINET dispone de un showroom interactivo dentro de las propias operaciones de DINET. En este espacio, las empresas pueden comprobar el impacto y alcance de sus sistemas en operaciones reales de diversos sectores, conociendo cómo la compañía acompaña a sus clientes a potenciar e innovar su gestión logística de forma sostenible.