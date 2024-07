Una de estas instituciones en la Policía Nacional del Perú (PNP). Gestión conversó con Nilton Santos Villalta, quien es director de la Policía Fiscal. El General PNP fue uno de los invitados del noveno encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se realizó entre el pasado 2 y 3 de julio, en Santa Cruz (Bolivia).

Desde el Ejecutivo tienen altas expectativas respecto al impacto económico que generará esta infraestructura. Se tiene previsto que genere US$ 4,500 millones anuales y 8,550 empleos directos, gracias al acercamiento a las economías del Asia-Pacífico.

Además, permitirá el ingreso de mercaderías chinas para 500 millones de consumidores en América Latina, según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En la PNP tienen presente que con la llegada de miles de contenedores llenos de productos de procedencia asiática, se abre la puerta a una posible comisión de delitos aduaneros, defraudación tributaria y de contrabando.

“No olvidemos que el movimiento de contenedores que maneja el Puerto de Chancay será cinco veces más de lo que actualmente percibe el Terminal Marítimo del Callao y, de acuerdo con informaciones previas, el terminal de Chancay recepcionará el 50% de todas las mercancías que vienen de Asia hacia Sudamérica. Eso quiere decir que el movimiento será muy fuerte y ya nosotros venimos haciendo las coordinaciones necesarias para tener un ambiente y la dotación policial especial a fin de combatir los delitos aduaneros que se presenten, que es lo mas probable que suceda”, indicó Santos Villalta.

En ese sentido, informó que su unidad mantiene conversaciones con la empresa Cosco Shipping Ports Limited, a fin de tener presencia en la “zona primaria” del megapuerto y no solo en la “zona secundaria”.

La importancia de la “zona primaria” y cómo operará la PNP en el terminal

El general PNP explicó que la “zona primaria” de un terminal portuario comprende desde el momento en que se realiza la operación de desembarque, embarque y movilizaciones de los contenedores dentro del recinto hasta que salen del puerto. Esta zona es de competencia exclusiva de la oficina de Aduana de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Precisamente, en marzo pasado el ministro de Economía, José Arista, anunció que se creará una Intendencia de Aduanas encargada de fiscalizar, regular y reportar el amplio comercio que se produzca en dicho recinto. La oficina se ubicará en Huaral, muy cerca al terminal portuario.

En tanto, la “zona secundaria” está comprendida por todos los ambientes ubicados en la zona exterior del terminal; es decir, desde que los productos son movilizados en la carretera, a través de camiones, tráileres o carros, hasta su llegada al local de la empresa dueña de la mercancía.

“Es importante que la Policía esté en la zona primaria porque ahí tienes todos los contenedores y podríamos revisar mejor. Como PNP, no tenemos competencia en zona primaria, eso lo hace el personal de Aduana. Ellos hacen su perfilamiento, pueden detectar y revisar los productos. Nosotros, para poder acceder a esa zona, tenemos que pedir autorización a Aduana, no podemos hacerlo solos. Estando en zona primaria de todas maneras tendríamos que coordinar con la Sunat para poder hacer la intervención, pero ya no dependeríamos de ellos. Mientras estemos en zona secundaria es difícil saber qué ocurre dentro del terminal”, añadió.

En la zona primaria, según dijo, la Policía Fiscal podría detectar “cualquier incidencia o irregularidad de manera más célere”; sin embargo, resaltó la labor que realiza de manera coordinada su institución con la Aduana.

En cuanto al proceso de supervisión que tienen previsto realizar en el Puerto de Chancay, explicó que realizarán un perfilamiento a los contenedores que arriben al país para detectar si alguna importación tiene contrabando.

“El perfilamiento es buscar algunas señales que nos hagan presumir de que esta importación puede ser, de alguna manera, irregular o se puede estar cometiendo el delito de defraudación de renta de Aduana, ya que pueden estar metiendo contrabando. Entonces, eso se hace en base a la expertís que tiene el personal policial, quienes comienzan a revisar todo el sistema documentario a nivel informático”, sostuvo Santos.

Añadió que el objetivo de la Policía Fiscal es buscar patrones que hagan sospechar de que hay algo irregular en los contenedores para intervenir la mercadería y solicitar los respectivos comprobantes y guía de remisión.

“En zona secundaria hacemos la identificación de los contenedores y el perfilamiento se desarrolla en la oficina policial. Una vez que detectamos una incidencia, ubicamos el contenedor y lo intervenimos. Si hay contrabando o defraudación de renta de Aduana, lo conducimos a nuestra sede o a un almacén que esté autorizada. Hacemos la revisión y todo lo que no esté debidamente sustentado mediante la documentación, será incautado y almacenado en Aduana”, remarcó tras precisar que ningún producto o mercadería queda en manos de la PNP.

El coronel PNP reconoció que no se podrá revisar todos los miles de contenedores que pasarán por el terminal, por lo que insistió en la necesidad de implementar la inteligencia artificial a fin de hacer más rápido el trabajo y abarcar la mayor cantidad de estas infraestructuras.

El director de la Policía Fiscal, Nilton Santos Villalta, indicó que se encuentran en conversaciones para que su unidad esté presente en la "zona primaria" del nuevo Puerto de Chancay. Foto: ALAC.

Crean división especial de la PNP exclusiva para el Puerto de Chancay

En otro momento, Santos adelantó que la Dirección de la Policía Fiscal creará una nueva División Aeroportuaria que operará desde el puerto de Chancay. Esta nueva división también supervisará el Terminal Marítimo del Callao y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Será dirigida por el coronel PNP Luis Escobedo Aponte, cuyo nombramiento se haría oficial en, aproximadamente, un mes y medio.

“El coronel ya está haciendo las reuniones y coordinaciones con la empresa para ver cuál va a ser el ambiente y el local que nos van a dar dentro del terminal. Yo, a nivel de dirección, ya he coordinado con el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que me asignen el personal necesario a fin de poder satisfacer la presencia de efectivos que puedan estar ahí e identifiquen a aquellas empresas que estarían defraudando la renta de Aduana o introduciendo contrabando”, acotó.

Respecto a cuantos policías requiere su unidad para poder operar con normalidad en el puerto de Chancay, Santos informó que, en un inicio, un total de ocho efectivos estarán presenten en dicho recinto; sin embargo, la cifra se incrementará conforme el terminal opere al 100%.

“Inicialmente vamos a tener ocho efectivos, que van a trabajar en turnos de uno por uno. Conforme la operatividad de este terminal marítimo llegue al 100% el número de efectivos policiales y la logística se incrementará, de acuerdo con la intensidad del movimiento del flujo de contenedores”, apuntó.

En ese sentido, dijo que la proyección que tiene la PNP es de un total de 20 efectivos que estarán presentes en el megapuerto para detectar posible contrabando y otros delitos aduaneros.

“Definitivamente los efectivos trabajarán por turnos, de acuerdo a la distancia. En este caso, el que vive lejos puede hacer un turno de 2 x 2; es decir, dos días se quedan trabajando en el lugar y luego salen dos días de descanso. En el terminal se les dará los ambientes necesarios, alimentos y enceres para que puedan pernoctar, las condiciones necesarias para que puedan realizar un trabajo eficiente”, enfatizó.

Cabe recordar que los delitos aduaneros y sus modalidades, entre ellos, el contrabando, ya fueron incorporados dentro de la Ley N°30077, Ley contra el Crimen Organizado; es decir, ya son considerados como delitos vinculados al crimen organizado. La pena que puede recibir una persona por la comisión de este delito va entre los 8 a 15 años de prisión efectiva.

Este tema y muchos más relacionados a la lucha contra el contrabando fueron abordados en la novena reunión de la ALAC, que contó con delegaciones de más de 10 países de la región, entre ellos, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Perú.

Esta edición del evento, al que acudió Gestión, fue organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), con la finalidad de construir desde el sector privado una agenda conjunta con los gobiernos de la región para reducir la comisión de este delito.

Al encuentro asistieron más de 150 invitados, entre ellos, voceros de organizaciones empresariales, actores del sector público y empresas privadas.

