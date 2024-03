El Consejo Directivo del Congreso anunció que este jueves 7 de marzo se debatirá en el Pleno el informe final de la denuncia constitucional que recomienda acusar e inhabilitar, por el plazo de 10 años, a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Consejo Directivo acuerda que este jueves 7 de marzo, a las 10 a.m. el Pleno del Congreso debatirá y votará las conclusiones del informe final de la denuncia constitucional nro. 373 contra los integrantes de la JNJ, aprobado por la Comisión Permanente”, anunció el Parlamento en sus redes sociales.

Además, se confirmó que serán tres horas el tiempo de debate, y que será distribuido proporcionalmente entre los grupos parlamentarios.

Al respecto, el presidente de dicho organismo, Antonio de la Haza, indicó que pese a que que se oponen a las conclusiones de dicho informe final, adelantó que asistirán al Pleno de este jueves a fin de ejercer su derecho de defensa.

“En la JNJ somos institucionalistas y nos sometemos a las reglas del Congreso y desde este punto de vista vamos a acudir a la cita que tenemos le día jueves 7 a las 10 a.m.”, dijo a RPP.

Informe final es defectuoso

En otro momento, de la Haza insistió en que los miembros de la JNJ no han cometido ninguna falta que amerite que sean destituido en sus cargos.

“Hay un grupo de congresistas que ven esto como un tema de ser beligerantes. Los miembros de la junta consideramos que no hemos cometido ninguna falta que amerita un tema de destitución”, sostuvo tras precisar que no cometieron ningún delito.

En ese sentido, calificó de “defectuoso” el informe final elaborado por el congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, Esdras Medina. A su juicio, este documento propone sanciones sin haber precisado qué tipo de perjuicio habrían generado en la JNJ por haber mantenido a Inés Tello en el cargo más allá de los 75 años.

“Aquellas personas que pudieron verse afectadas, no lo hicieron. La comisión especial (que eligió a la JNJ) no vio ninguna infracción”, aseveró, tras precisar que este informe no fue prolijo.

