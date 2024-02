En medio de la crisis en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tras la aprobación en la Comisión Permanente del informe final que recomienda la inhabilitación de sus miembros, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la acción de amparo que interpuso el excongresista Marco Tulio Falconí y ordenó que este sea juramentado como nuevo magistrado de dicha institución.

De acuerdo con el fallo del TC, el defensor del Pueblo, en su calidad de presidente de la Comisión Especial encargada de elegir a los miembros de la JNJ, deberá proceder a juramentar a Falconí como miembro titular de la JNJ en un plazo máximo de cinco días.

“Ello, tras haberse acreditado la vulneración de su derecho a un debido proceso, pues habiéndosele nombrado como miembro titular de la JNJ y precluyendo todas las etapas, luego se dejó sin efecto tal nombramiento”, informó el TC en un comunicado.

Tras conocerse esta noticia, el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, adelantó que su institución acatará el fallo del TC y tomará juramento a Falconí, aunque no precisó la fecha en que se realizará la ceremonia.

“Hace un par de minutos tomé conocimiento de la sentencia del TC y nosotros, como institución constitucional, somos muy respetuosos de la sentencia del tribunal. Como es lógico, acataremos lo que haya dispuesto. De eso no debe quedar la menor duda porque la institucionalidad es lo mas importante para la república”, dijo a RPP.

“Lo tomamos desde el punto de vista positivo y constitucional. Si hay esa decisión, nosotros como JNJ respetaremos cualquier sentencia del TC”, remarcó.

Casos podrían prescribir

En otro momento, De la Haza indicó consideró que el Parlamento está realizando una mala interpretación cuando tratan de inhabilitar a todos los magistrados de la JNJ. En ese sentido, advirtió que si eso llega a ocurrir, todos los procesos que se están llevando a cabo podrían prescribir.

“Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (...) en el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, nos encontraríamos en una situación en la cual todos los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante”, alertó.

Pese a eso, remarcó que todos los integrantes de la junta se mantienen optimistas y esperan que los congresistas reflexionen sobre la trascendencia de esta decisión una vez que se discuta en el Pleno.

“En este momento no podría plantearme una situación desagradable y no óptima que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso en un sentido de país, no de situación inmediata, piensen en el largo plazo, en que cualquier decisión pueda afectar no solo a los magistrados del JNJ sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado”, sostuvo.

