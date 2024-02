El congresista Esdras Medina sostuvo hoy que no podría sustentar la acusación constitucional para la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) si la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario, a la que pertenece, pierde su condición de grupo parlamentario por la renuncia de unos de sus integrantes.

“Soy ponente encargado del tema de la JNJ y no lo podría sustentarlo ante el pleno porque dirían que no estoy legitimado. Como bancada tenemos espacio en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y si se pierde, no podría ser delegado”, aseveró.

El congresista Luis Cordero Jon Tay presentó su carta de renuncia a la bancada Unidad y Diálogo Parlamentario en la que sostuvo que su decisión es voluntaria e irrevocable por “motivos de conciencia”.

Cordero Jon Tay integraba dicho grupo congresal junto a Esdras Medina, Katy Ugarte, Juan Burgos y Héctor Acuña desde julio del 2023.

Tras su salida, Unidad y Diálogo dejaría de existir como bancada porque se requiere de cinco miembros, según el reglamento del Legislativo, informó Latina.

En la misma línea se pronunció el vocero de la bancada, Juan Burgos, quien aseguró que continúan siendo una bancada parlamentaria porque la renuncia del congresista Gustavo Cordero Jon Tay no está aceptada.

“Si no es miembro de una bancada parlamentaria, no podrá exponer el informe que suspende a la JNJ”, declaró en Canal N.

Sostuvo que la bancada ha pedido al congresista Cordero sus descargos respecto a las razones de conciencia que motivan su renuncia, de acuerdo al reglamento del grupo parlamentario.

Respecto a la renuncia de Cordero Jon Tay, dijo que el oficial mayor del Congreso excedió sus funciones al dar trámite a la renuncia de Cordero y, en consecuencia, disolver la bancada Unidad y Diálogo, motivo por el cual pedirán una sanción administrativa.

“Ahora le decimos que las acciones desleales que han tenido probablemente generen una moción de censura a la Mesa Directiva”, aseveró.

Esdras Medina, a su vez, refirió que hay antecedentes de haber dado tiempo para que puedan reorganizarse a los grupos parlamentarios que se quedaron con cuatro integrantes.

