El ministro del Interior, Víctor Torres se pronunció sobres las críticas que recaen en torno a su desempeño en dicha cartera y su presunta injerencia en el caso de ascensos, que ya llevaron a intervenir al Ministerio Público.

Torres Falcón señaló que a lo largo de su carrera tuvo un legajo limpio y que en corto tiempo lo consideran como un enemigo del país.

“Mi carrera no es de cinco años ni de diez, mi carrera en la policía ha sido de 40 años y he sostenido y he salido con un legajo limpio, en dos meses soy el peor ser humano que puede tener Lima y el Perú, no es así”, señaló el ministro

Acto seguido solicitó a la población y, sobre todo a la prensa, que lo dejen trabajar, tras señalar que “el trabajo es arduo” y “no hay tiempo para estar pensando en esas cosas y hay que seguir adelante”, refirió.

Al consultársele sobre una posible renuncia en el cargo, ante el pedido de diversas tiendas políticas de que se aleje del Poder Ejecutivo, el ministro manifestó que continuara en el Mininter.

“En mi Guardia Civil y hoy Policía Nacional, me enseñaron que en los tiempos difíciles uno tiene que ser fuerte, renunciar sería un acto de cobardía, uno se mantiene en el cargo mientras la presidenta de la República disponga lo contrario”, señaló.

Saluda investigación del Ministerio Público

En otro momento, el ministro Torres Falcón también se pronunció sobre el recojo de información que ha iniciado la Fiscalía respecto a las presuntas injerencias que habría cometido en los procesos de ascensos, pases a retiro y cambios de colocación de oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Saludo la presencia del Ministerio Público en mi despacho. En buena hora que han ido porque ahí se están haciendo las cosas con suma transparencias, estos procesos de cambios, ascensos, pases a retiro, son temas de administración exclusiva de la Policía Nacional”, dijo.

Negó haber participado en el caso de los ascensos a policías, pues esto se decidió cuando aún no asumía el mando en la cartera del Interior.

“Cuando los ascensos se dieron, fueron en el periodo del anterior ministro del Interior, yo me he hecho cargo desde el 21 de noviembre y ya los ascensos estaban hechos. Es tema de administración de la Policía Nacional”, aseveró.

Eel excomandante general de la policía Jorge Angulo, quien sostuvo que el ministro Torres tenía intención de separar al coronel Colchado, quien es jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad y coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder.

“Una vez me preguntó si era posible pasar al retiro al general Harvey Colchado”, señaló Angulo.

