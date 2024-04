Tras el mensaje de la Nación que dio la presidenta de la República, Dina Boluarte , para responder al origen de sus Rolex , las otras joyas de lujo y su relación con Wilfredo Oscorima , el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció al respecto y afirmó que la presidenta ha cometió un error, pero que no ha cometido ninguna criminalidad.

“Las declaraciones que ha dado la presidenta a la ciudadanía demuestran que no ha existido enriquecimiento ilícito ni omisión de declaración, por lo cual se debe descartar cualquier acto de carácter criminal por parte de la señora presidenta”, aseveró en diálogo con RPP.

Asimismo, señaló que la presidenta actuó con “honestidad” y con “propiedad” en sus declaraciones a la Fiscalía y a la población en general sobre los Rolex. “Eso es lo que nosotros debemos creer porque es la palabra de la presidenta”.

Por otro lado, mencionó que no defiende a la presidenta, sino a la institución y la gobernabilidad del país, ya que considera que no solo es un ataque a ella, sino también a la institucionalidad.

Sobre la declaración que hizo la presidenta de reconocer que fue un error al aceptar el supuesto reloj prestado de Oscorima, Arana señaló que “la presidenta ya ha señalado que en el ámbito de la amistad que tiene con Oscorima ha recibido este préstamo y no habido nada a cambio”.

Presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció este viernes tras declarar ante el Ministerio Público por el caso de los relojes Rolex y el uso de costosas joyas | Foto: Britanie Arroyo / @photo.gec

¿Qué dijo la presidenta sobre el origen de los Rolex?

La mandataria señaló que los relojes Rolex fueron un préstamo que le hizo su “amigo”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima . Recordemos que tras destaparse la denuncia, la primera versión de Boluarte ante la prensa fue indicar que el artículo de lujo era de “antaño y es fruto de mi esfuerzo y trabajo” .

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me lo haya prestado, quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron aceptar ese préstamo, los cuales ya los he devuelto”, afirmó la presidenta Boluarte en conferencia de prensa.

¿Qué dijo al presidenta sobre las otras joyas de lujos que posee?

La mandataria señaló que los pendientes y joyas que tiene no son de la lujosa marca francesa Cartier y, por el contrario, son de la marca Unique.

“Respecto a las joyas, todo lo que han dicho es falso. Dijeron que la presidenta usa una pulsera Cartier de 45,000 dólares. Esta es mi pulsera de bisutería fina y uso mi pulsera de forma transparente. Dijeron también que un juego de collar y pendientes con perlas de US$ 70,000. Totalmente falso. Este pendiente y este collar es de la marca Unique. Vean la caja totalmente usada. La tengo más de ocho años conmigo” , manifestó la mandataria.

“Dijeron también un juego de collar de oro blanco de US$ 60,000. Este es el juego de mi propiedad y estos son los pendientes que son de plata y es el mismo que uso en todos mis eventos públicos ”, agregó.

¿Qué relación tiene Boluarte con Oscorima?

La Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte contó que la relación que tiene con Wilfredo Oscorima es de amistad y lo considera parte de la “defensa de la democracia” durante las movilizaciones sociales en contra de su gobierno a finales del 2022.

“Tenemos una amistad personal, de Dina a Wilfredo y de Wilfredo a Dina. Fue el primer gobernador que se paró firme cuando el Perú ardía en el 2022 y 2023. Vino con los alcaldes de la provincia de Ayacucho y me dijo que su región no se iba a levantar. Es esa gratitud que le tengo al hermano Oscorima porque fue parte de defender la democracia, parte de defender el Estado de derecho y conseguir la paz” , manifestó en una conferencia de prensa.