Cuarto Poder denunció ayer que el ministro de Justicia, Daniel Maurate, estaría implicado en una compra-venta irregular de un inmueble (hotel a medio construir) que fue de su propiedad en el año 2012, y que está ubicada en la denominada zona rosa de Lince, en Lima.

Por estos hechos, este ha sido denunciado por la empresa inmobiliaria Inversiones Tabata por los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude procesal.

Al respecto, el titular del Minjus calificó de falso el reportaje emitido por Cuarto Poder y negó estar implicado en este lío judicial por la posesión de este hotel. También rechazó ser propietario de dos inmuebles ubicados en el distrito de La Victoria, tal como se afirma en el reportaje.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Justicia niega haber tenido vínculos ilícitos con miembros de Los Cuellos Blancos

En ese sentido, reconoció haber sido parte de la empresa inmobiliaria T&R, que estuvo a cargo de la construcción del hotel, pero recalcó que salió de dicha compañía el pasado 25 de junio del 2013; es decir, dos años antes de que se produzca la transacción.

“Transferí las acciones que había y salí de esa empresa para siempre; de manera que nunca he participado en la compra de un hotel ni he dado poderes a determinadas personas para que hagan proyectos. No tengo edificios en La Victoria, es completamente falso”, dijo a RPP.

Maurate también descartó haber sido notificado de las denuncias que se presentaron en su contra por los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude por la venta del inmueble.

LEA TAMBIÉN: Maurate apoya que el TC resuelva controversia por ley que permite a Congreso elegir a su procurador

“Lo que pasa es que, por alguna razón, estas personas, que seguramente están denunciando, han inventado tantas cosas que no sé cómo describirlo, porque cómo pueden haber inventado que tengo un hotel y un edificio”, cuestionó tras recalcar que no es accionista ni dueño de la empresa que construyó el hotel.

Reconoce que fue abogado de la empresa

Según Cuarto Poder, que entrevistó a Edinson Rabanal, abogado de la empresa inmobiliaria Inversiones Tabata, el hotel a medio construir fue vendido por la inmobiliaria T&R. Se pagó, a través de un cheque, US$ 350,000 por el inmueble.

En la transacción participó un representante de Tabata y Ricardo Valderrama, a quien Maurate le dio el poder legal para que disponga del hotel inconcluso. El dato extraño es que Valderrama endosó el cheque a su cuenta personal, de acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder.

Tras la operación, todo parecía ir bien hasta enero del 2022, cuando Valderrama llegó hasta la Policía para denunciar que fue amenazado de muerte si no vendía el hotel. Declaró, también, que recibió el cheque a espaldas de los dueños; es decir, del mismo Maurate.

Para esa fecha, según el reporte periodístico, Valderrama ya no era gerente de T&R, aunque adquirió las acciones del ministro de Justicia en dicha empresa.

Ante esta situación, Maurate, quien figura como abogado de la compañía, presentó en noviembre del 2022 dos medidas cautelares ante el Poder Judicial contra la supuesta venta. Su argumento es que la empresa nunca recibió los US$ 350,000 producto de la transacción.

Al ser consultado por este tema, el ministro reconoció que antes de llegar al Ejecutivo asumió la defensa legal de la inmobiliaria T&R en el proceso por la disputa de la posesión del hotel.

LEA TAMBIÉN: Maurate afirma que no tiene ninguna voluntad de aferrarse al cargo de ministro de Justicia

“En ese proyecto inmobiliario en la avenida Petit Thouars, una organización, mediante maniobras indebidas, logró desalojarlos. Esta organización ha generado un préstamo y con eso agarraba como garantía el inmueble y luego se hacían los dueños, que cuesta US$ 4 millones de dólares”, acotó.

Sin embargo, detalló que desde el 21 de abril del 2023, fecha en que juró como ministro, renunció a todos sus casos, entre ellos la defensa de la inmobiliaria.

Al ser consultado si es que consignó en su declaración jurada el caso de la disputa del hotel, Maurate dijo que no al recordar que no tiene la obligación de declarar “a todas las personas que he defendido como abogado”.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.









.