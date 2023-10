Como todas las mañanas, Medalyth Cirineo atraviesa a pie las frías calles de Junín para ir a su colegio. Sin embargo, esta mañana soleada tiene algo de especial para la brigadier del quinto grado de secundaria pues, si la señal de Internet que sus profesores logren conseguir no falla, ella y sus compañeras podrían consagrarse campeonas regionales de un reñido concurso interescolar de debate.

“He aprendido a tener una mejor fluidez para poder hablar, he tenido nuevos conocimientos. Ha sido una linda experiencia que he pasado”, indicó a Cuarto Poder.

Buscar información en internet le ayuda mucho a una alumna sobresaliente como Medalyth; lo que no le ayuda nada es la pésima conectividad a la aldea global que tiene su colegio. En la sala de cómputo, donde hay una veintena de laptops, el servidor es tan limitado que no es capaz de compartir señal con todos los terminales a la vez.

Medalyth y sus compañeras de equipo se dirigen al aula virtual donde se llevará a cabo la final del torneo regional. Llevan en la cabeza información sobre realidad nacional; coyuntura social, política y económica. Lo que no saben es el vía crucis que tuvieron que padecer sus profesores para asegurarse de que el salón de debate esté plenamente abastecido de internet. Es tanto el temor a alguna falla que ellas mismas utilizan un celular como módem para alimentar de señal a sus laptops.

“Son cuatro, ocho rondas, en las cuales hemos venido participando semana a semana. Ha sido una dura preparación de cada una y de mucho compromiso con la institución (...) sí, a través del celular (nos hemos conectado. En mi caso, estoy usando el celular de un docente ya que no cuento con internet para el debate. Cada una de mis compañeras ha usado el mismo método”, añadió.

Henry Peña es el docente que le da una mano a Medalyth con los ‘megas’ de su plan personal. Pero no es la única mano que el también encargado de soporte técnico del colegio ha dado. Él es uno de los responsables de que este amplificador de señal funcione durante el debate final.

“Es parte del equipo de soporte, somos tres docentes, los cuales compramos un plan, conectamos un chip a un módem róuter que tenemos y eso lo hacemos andar de aula en aula para justamente facilitar a los estudiantes este acceso a internet (...) (sale) del bolsillo de cada uno de nosotros”, indicó Peña, quien es soporte técnico de la Institución Educativa 6 de Agosto.

El resto de competidoras sí ha podido traer desde casa un celular de la familia con el cual dotar de internet a sus laptops.

El tema de la final de debate interescolar es la pertinencia de los programas sociales, tópico en el que ni los adultos son capaces, muchas veces, de hablar con altura, seriedad y argumentos.

Tras una hora y media de réplicas y dúplicas con sus contrincantes de un colegio ubicado en la ciudad de Concepción, el jurado del concurso tuvo clara su decisión sobre el equipo campeón: la I.E. 6 de Agosto.

Sin guerras o insultos de por medio, las alumnas celebraban – todavía sin acabar de creérselo – por el triunfo de sus ideas. Sus profesores festejaban también porque solo ellos saben lo que la genuina labor del educador implica en un colegio plagado de carencias.

“La mayoría tiene que usar el internet propio, hacer una recarga, comprarse planes y compartir con los chicos si es que quieren acceder a información. a pesar de eso, seguimos luchando, porque es lo que queremos, es como nos han formado y queremos que estos pequeños salgan adelante”, señaló Janeth Susaníbar, docente de dicho colegio.

Hasta hace dos meses, este colegio era abastecido de internet mediante un contrato entre el Ministerio de Educación y la empresa Bitel, pero al culminar parte del vínculo, este y otros 450 colegios del país tuvieron que ingeniárselas para no quedarse sin internet.

“Llegó un documento de parte del ministerio diciendo que nos iba a cortar la empresa y que le pidiéramos a UGEL que haga un contrato con otra empresa”, dijo Manuel Barrera, subdirector del colegio.

Siguiendo las indicaciones al pie de la letra, las autoridades de la UGEL Junín y del colegio 6 de agosto contrataron un servicio de internet doméstico.

A poco más de una hora de Junín, en la ciudad de La Oroya, las cosas son exactamente iguales.

En el colegio José María Arguedas, que es alma máter de casi mil alumnos, la conectividad que había era mala, pero la nueva no es del todo satisfactoria.

“Tenemos entendido que la velocidad contratada es de 200 megas. hay una oferta de seis meses donde nos dan una descarga de 400 megabites”, dijo Néstor Eslado, director del colegio en mención.

Evaluando rápidamente la velocidad de subida y descarga de cada computadora en esta sala digital, notamos que ninguna de ellas llegó siquiera al diez por ciento de la velocidad ofrecida.

Como este servicio es de uso doméstico, no existen penalidades, multas ni nada por el estilo. El colegio o UGEL que quiera reclamar por alguna deficiencia deberá acogerse a los plazos que hoy en día padecen miles de ciudadanos de a pie.

Pero no es todo. Al no haber un contrato a gran escala, el servicio tampoco cuenta con filtros de contenido. Por ejemplo, en esta computadora que usan niños de todo el nivel secundario es posible acceder a plataformas dirigidas a un público adulto.

Por si fuera poco, la adquisición de este servicio doméstico, que podría extenderse por todo el 2024, no está sujeta a fiscalización por el monto asignado a cada centro educativo.

La situación se repite en otras regiones del país

“Es una contrata directa porque no supera las 8 UIT. Digamos, por cada centro educativo, más o menos, estamos alrededor de S/ 2,000 para los tres meses”, indicó Rolando Gálvez, jefe de adquisiciones de la UGEL Huamanga, Ayacucho.

En algunos colegios, el nuevo proveedor ha superado las expectativas. Pero hablamos de más de 60 UGELES a cargo de adquirir internet doméstico; 60 oportunidades para que las cosas salgan muy bien, o muy mal también.

“Por lo que se ha visto con las computadoras, corren más rápido las computadoras y se puede trabajar de manera múltiple, con varias máquinas, lo único es que el problema serían las computadoras. Al ser antiguas, desfasadas, no soportan el trabajo”, dijo Miguel Revollar, responsable del aula de innovación pedagógica.

En algunos lugares, como la provincia de Oxapampa, en la región Pasco, puede haber la mejor intención de adquirir un internet de calidad, pero poco se puede hacer cuando la oferta misma de la zona es tan deficiente.

“Lo mínimo que recomiendo, lo ideal aquí es 200 megas a 500 megas para que todos los estudiantes puedan acceder a los contenidos, porque la mayoría del contenido está en video y el video, dependiendo de la calidad, hace que sea más pesado y necesite más velocidad, para que todos tengan acceso”, indicó Jhony Orosco, coordinador de soporte tecnológico del I.E. Libertador Mariscal Castilla, de Oxapampa.

El año pasado el Minedu anuló la licitación que hubiera dotado de internet a colegios de la zona rural del país. (Foto: Manuel Melgar)

La licitación del Minedu que nunca se dio

En el año 2022 se lanzó un proceso de licitación para el servicio de internet en zonas rurales y urbanas. Este eventual contrato con un privado dotaría de internet a los 1,837 colegios donde operaba Bitel pero, además, abastecería a otras 1,900 instituciones educativas. Más de 3 mil escuelas que, para fin del 2023, deberían haber tenido conectividad sujeta a penalidades por fallas y filtros de contenido.

Sin embargo, pese a que se lanzó la convocatoria, a pocas semanas de adjudicar la buena pro, el Ministerio de Educación dio por anulado el proceso, según ellos, por causa fortuita.

¿Y cuál es esa causa? Pues falta de presupuesto para cubrir los S/ 300 millones de soles que asegurarían el servicio de internet para 3,737 colegios a nivel nacional durante los próximos tres años.

“En este caso, como no hay presupuesto, si es que el presupuesto ya se va a destinar para otro fin o en todo caso, como tengo entendido por lo que usted me informa, las mismas UGELES van a hacer el procedimiento de adquisición, ya ese comité quedaría fuera de responsabilidad en la contratación, pero no fuera de la responsabilidad administrativa y funcional por haber iniciado un procedimiento, entiendo que teniendo conocimiento de que no había dinero para ello”, señaló el experto en contratación pública, César Candela.

En el corazón de Lima se vive la misma situación. El colegio José Antonio Encinas, de San Martín de Porres, está en estos momentos más cerca del siglo pasado que del mundo actual.

“Sí, lamentablemente (hay 15 máquinas para todo el colegio) sin internet porque todavía no nos establece la UGEL”, indicó Raquel León, docente de este colegio.

La sala de cómputo, que en su mayoría fue implementada con dinero de los padres de familia, se usa para todo menos para cultivar nuevas tecnologías de la información en los más de 1,000 alumnos que pasan por esta aula.

De haberse culminado la licitación del servicio de internet a cargo del Minedu, más de 1 millón de alumnos en todo el país podrían estar más conectados, informados y listos para el exigente mundo de hoy en día.

Tal vez ya no seamos mendigos sentados en bancos de oro, como alguna vez nos definieron, sino potenciales ganadores resignados, o condenados, a ver pasar el mundo a toda velocidad desde la quietud del olvido.

