Para eso, prepara inversiones y un trabajo más de cerca con el Estado. La mirada de la compañía está puesta en la telemedicina y teleeducación, además de en los servicios que ya ofrece: la billetera digital BiPay, el proyecto Smart City (ciudad inteligente), la plataforma de streaming TV360 y la lotería TuSami.

Tomando en cuenta que al primer trimestre sus ingresos crecieron en 2% en relación a 2022, ¿cuál es la situación al tercer trimestre?

Bitel, al igual que los peruanos, ha pasado por tiempos difíciles, debido a que ha habido problemas en el sur del país, aunado al fenómeno de El Niño en el norte, lo que ha afectado el servicio de telecomunicaciones. Pese a ello, en facturación hemos crecido 9% hasta setiembre en relación al año pasado. También hemos avanzado en market share en 18%.

¿Qué razones están detrás de estos resultados?

Si bien lo servicios adicionales que hemos implementado, como la lotería electrónica, la billetera digital y Smart City no han causado un impacto directo en la facturación, han generado más confianza en los consumidores, por lo que nos consideran una marca creativa y joven que ofrece buenos productos y servicios extra. Eso ha hecho que nos conozcan más y sigan obteniendo servicios móviles. Además, este año hemos lanzado el servicio de internet para el hogar, al que llamamos FTTH, y que sí ha impactado en nuestro crecimiento. El objetivo a inicios de año era lograr entre 9% y 10% (de facturación por encima del 2022). Creo que sí lo vamos a lograr.

El 80% de los ingresos de la compañía en Perú proviene de los servicios móviles. En ese sentido, ¿qué está sosteniendo el negocio? ¿La migración del prepago al postpago?

En efecto hay un cambio del prepago al postpago, una migración. Hasta antes de la pandemia, los usuarios compraban chips y se cambiaban de operador. Pero ahora la gente reconoce que hay más beneficios en el plan postpago. Nuestros clientes antiguos, que eran prepago, por ejemplo, se han cambiado a postpago porque ofrecemos buenos beneficios.

¿Se tiene como objetivo ganar participación de mercado al 2024?

Todavía no hemos podido planear ese número porque estamos esperando cerrar el último trimestre para revisar el objetivo del 2024. Por ahora nos estamos enfocando en los clientes que tenemos actualmente, de fidelizarlos, de brindarles servicios adicionales. También nos vamos a enfocar en ofrecer servicios digitales extra en los próximos tres a cinco años.

¿Qué servicios digitales?

En relación a la transformación digital que estamos impulsando, ya brindamos algunos servicios como la billetera digital BiPay. También promovemos ciudades inteligentes de la mano con autoridades locales y regionales, a lo que se añade la plataforma TV360, que es un canal abierto y de entrenamiento para las familias de zonas lejanas. Ahora, queremos incursionar en telemedicina y teleeducación. Todo lo relacionado con la transformación digital se complementa con la conectividad de servicios móviles. Sin conectividad, lo servicios digitales no funcionan ni tendrían sentido.

¿Qué se espera de los productos digitales que ya ofrecen como la billetera digital BiPay, Smart City y TV360 en el corto plazo?

No se puede esperar que haya un ingreso de estos servicios extra para fin de año, pero sí de crecimientos a nivel de usuarios y de alcance, debido a que estos servicios son gratuitos. Estamos avanzando poco a poco. Por ejemplo, con las smart city ya hemos llegado a Moche, en Trujillo, también a Cusco, y vamos a inaugurar más en otros lugares como Lambayeque, Yurimaguas (Loreto) y Lima. Nos estamos expandiendo, ya que estamos trabajando de la mano con las municipalidades. No estamos esperando que al momento de ofrecer un nuevo servicio la gente pague, sino que disfrute y conozca el producto.

¿Se tiene previsto añadir otros?

Sí, tenemos dos servicios digitales para lanzar el 2024. Uno es de telemedicina y otro de teleeducación. Estamos dispuestos a lanzarlos en el primer trimestre del próximo año, pero depende de que el Estado esté dispuesto a tener los procesos listos para que puedan implementarse en colegios y hospitales. Hay países como Corea, Japón y Vietnam que tienen desarrolladas soluciones digitales que se trabajan de la mano con el Estado. En esa línea, nos gustaría trabajar con el Estado peruano y que se abra a las propuestas que estamos brindando. Somos una compañía grande y fuerte que tiene toda la intención y los ingresos para invertir en estos servicios digitales.

¿Cuánto están dispuestos a invertir?

Entiendo que el Gobierno sí quiere desarrollar soluciones digitales. La presidente Dina Boluarte mencionó en una conferencia, entre julio y agosto, el impacto de las soluciones digitales. Me gustó mucho su posición porque hablaba de los complementos que se pueden dar con las empresas. En Bitel estamos abiertos a trabajar en esa dirección. No tiene que ser de golpe, sino ir paso a paso para observar los beneficios. No puedo estimar cuánto vamos a invertir, pero estamos dispuestos a escuchar todos los proyectos que quieran desarrollarse con las autoridades regionales, municipales o nacionales. Hasta ahora, todos los proyectos que se nos han propuesto, hemos dicho que sí y hemos invertido.

4G

Bitel firmó tres contratos para llevar cobertura 4G a 3,825 localidades por US$ 640 millones. ¿Cuánto se espera destinar el próximo año?

Todavía no hemos cerrado nuestros números (de capex). Lo vamos a hacer al final de este trimestre para poder dar un número real y exacto. Actualmente, con estas tres frecuencias vamos a poder dar más servicios, ya que vamos a llegar a más lugares, y vamos a dar una mejor calidad a nuestros clientes existentes y a los que vengan.

En materia de inversiones, ¿cuál va ser el foco de Bitel?

Durante estos nueve años de presencia en Perú, hemos invertido US$ 750 millones en servicios de telefonía. Ahora estamos abocados en invertir en transformación digital, (fibra óptica) para el hogar y servicios digitales extra.

Logros

Entre los principales logros de Bitel a lo largo de los nueve años de operación, Duc destacó que se ha realizado el despliegue más largo de fibra óptica, que supera los 40,000 kilómetros.

A esto se añade que la empresa de telecomunicaciones cuenta con el número más grande de antenas y que, desde que entró a Perú, se ha reducido en 15 veces el costo de gigabytes.

“En los próximos cinco años queremos que nuestros servicios digitales impacten en la vida de los peruanos”, reforzó el ejecutivo.

