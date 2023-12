El Ministerio Público tiene una nueva autoridad. El fiscal supremo Juan Carlos Villena Campana asumió esta tarde como nuevo fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Pablo Sánchez, quien declinó en el cargo.

Cabe recordar que Sánchez reemplazó momentáneamente en el cargo a Patricia Benavides, quien recientemente fue suspendida por el plazo de seis meses tras afrontar un procedimiento disciplinario inmediato en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Villena Campana tiene 56 años de edad y nació en la ciudad de Juliaca (Puno). Es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, lugar donde también estudió una maestría en Derecho Penal. Además, cursó un doctorado por la Universidad San Martín de Porres.

LEA TAMBIÉN: Procuraduría pide que se levante el secreto bancario y tributario de la hermana de Benavides

Ingresó al Ministerio Público en el año1994 como técnico en abogacía en una Fiscalía Penal de Arequipa. Posteriormente, entre 1995 al 2003, se desempeñó como fiscal de prevención del delito de dicha región y Huancavelica.

Al año siguiente se mudó al Distrito Fiscal de Ica, donde ha desarrollado gran parte de su carrera. Se desempeñó como fiscal superior penal y de familia, jefe de la Oficina Desconcertada de Control Interno y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de dicha región.

En el año 2022, la JNJ lo nombró en el cargo de fiscal supremo titular, junto a Benavides.

Precisamente, en su entrevista Villena ofreció unas declaraciones que podrían adelantar cuál será su relación con los medios de comunicación.

Ante la consulta del consejero Guillermo Thornberry sobre cuál debería ser la relación de los fiscales con la prensa, este respondió que los fiscales “no deben declarar a la prensa o, cuando sea estrictamente necesario, para hacer una precisión, una aclaración”.

“Quizás, incluso, es mejor sacarlo como una nota de prensa. Pero creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente, sobre todo que a veces las noticias, cuando uno hace esa precisión, no sale como uno hubiera querido que se aclare. Creo que no es lo más prudente”, dijo en aquella oportunidad.

Si bien en su carrera no se le conocen polémicas o graves denuncias, Villena registra una sanción por parte de la ex Fiscalía Suprema de Control Interno a raíz de una celebración de su cumpleaños, que incluyó una serenata de mariachis, en el local de la Fiscalía de Ica.

En su momento, el fiscal señaló en su defensa que los trabajadores de la institución, sin consultarle, prepararon la sorpresa por su onomástico y negó que las labores se hayan visto interrumpidas por este acto.

“Se llegó a la conclusión que fue la jefa de imagen institucional la que había autorizado el ingreso de estos músicos y que los vigilantes habían juntado la puerta, según ellos en su concepto de seguridad, durante 5 minutos aproximadamente. También se determinó que no se habían suspendido las labores”, indicó por esos años.

Reincorporan a Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos también acordó esta tarde dejar sin efecto el acuerdo de noviembre del 2022, que designó a la fiscal suprema Delia Espinoza como representante de la institución ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De esta manera, Espinoza deberá reincorporarse a la Junta de fiscales Supremos.

Precisamente, esta mañana la fiscal había enviado una tercera solicitud a Sánchez a fin de que autorice su reincorporación a la Junta de Fiscales Supremos. Es más, también había presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial a fin de anular la decisión que dispuso su designación ante el JNE.