El Poder Judicial evalúa en audiencia el pedido de sobreseimiento y acusación formulado por el Ministerio Público en contra de la jueza Enma Benavides Vargas, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros once investigados por el presunto delito de cohecho pasivo específico.

Como se recuerda, la magistrada afronta una investigación por presuntamente haber cobrado sobornos para liberar a reos detenidos por narcotráfico entre los años 2014 y 2016.

Al respecto, el representante de la Procuraduría, Rony Fernández, pidió en la audiencia que se levante el secreto bancario, tributario y bursátil de Benavides y los demás investigados.

Esto, con la finalidad de comprobar si el supuesto dinero recibido por parte de la jueza y los demás procesados por narcotráfico se refleja en sus patrimonios.

“Existe la primera fase, donde se agencian el dinero estas personas, la fase en la que hacen el pago, y la fase en la que obtienen su libertad. Lo que falta acá es la vinculación de cómo ha llegado este pago a manos de los magistrados”, remarcó el abogado del Estado.

Fernández se opuso a que se cierre la investigación contra los investigados al considerar que sí existen elementos que los vinculan a una presunta recepción de dinero a cambio de liberar a presuntos narcotraficantes.

Es más, dijo que la Fiscalía ha podido probar la ruta del dinero hasta uno de los enlaces. En ese sentido, añadió que lo único que falta es investigar si el presunto pago se refleja en el patrimonio de los jueces, por lo que reiteró su pedido para levantar el secreto bancario de Benavides y los demás coprocesados.

“Soy inocente”

La hermana de la suspendida fiscal de la Nación tomó la palabra durante la audiencia y reafirmó su inocencia. Según dijo, viene colaborando con la investigación y recalcó que, hasta ahora, no encuentran ningún hecho que la vincule con el delito que se le imputa.

“Me veo totalmente afectada con este proceso. Soy inocente de estos hechos, desde un principio lo he dicho y me he reafirmado. He colaborado con la investigación y no me parece justo señor juez, que yo venga a carrear un dolor de un proceso injusto durante cinco años de mi vida”, acotó.

“Desde el 2018 estoy con esta investigación y estamos desde 2023 sin ninguna prueba que me vincule hasta ahora”, remarcó Benavides.

Por su parte, su abogado, Eduardo Roy Gates, pidió al juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declare fundado el sobreseimiento planteado por la Fiscalía.

“Mi patrocinada era una vocal más de esta sala; sin embargo, en el caso se le trata como si el caso fuera contra ella. (...) esta investigación tiene más de 5 años, se ha excedido el plazo de investigación donde la Procuraduría podía haber solicitado cualquier acto de investigación para sustentar su posición. Las investigaciones no pueden ser eternas”, cuestionó.

Cuarto Poder publicó ayer el testimonio del narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, quien fue detenido en el año 2012 cuando intentaba enviar una tonelada de cocaína al extranjero. Según dijo, Enma Benavides pedía dinero a cambio de libertad y le solicitó US$ 150,000 para pasarlo a la condición de comparecencia con restricciones.

