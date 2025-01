Humberto Abanto detalló que, según una normativa, los relojes Rolex ingresados por Wilfredo Oscorima Loja, hijo de Wilfredo Oscorima Núñez, y Fritz Hinostroza Oscorima, sobrino del gobernador de Ayacucho, están clasificados como “objetos personales” y, por ello, quedan exentos del control de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).

El abogado de defensa de Wilfredo Oscorima Núñez sostuvo que la Fiscalía pasó por alto el reglamento de equipajes establecido en un decreto supremo del 2003 al iniciar una investigación preparatoria contra su cliente por supuestos delitos de contrabando.

“Uno de los elementos que están exentos de todo impuesto de declaración son los objetos de adorno personal, que, además, no tiene monto. Uno de sus sobrinos ingresó con el reloj puesto. El otro (reloj) lo trajo Wilfredo, su hijo”, manifestó el letrado.

Asimismo, el abogado indicó que el Ministerio Público estaría intentando “involucrar y presionar” a los familiares de Wilfredo Oscorima Núñez con el objetivo de que accedan a convertirse en colaboradores eficaces.

“Esto se hace sin mayores actos de investigación, porque la carpeta estaba inmovilizada por meses. La Fiscalía decidió formalizar la investigación preparatoria. Esta es una presión del Ministerio Público contra mi cliente. Para decirle: ‘aquí está tu hijo’, ‘aquí está tu sobrino’. ‘A ver si cambias tu línea de acción y te pones a colaborar con nosotros’”, sostuvo Abanto.

“Oscorima no comercializa Rolex”

Cuando se le preguntó por qué el hijo y el sobrino de Wilfredo Oscorima Núñez no declararon los relojes ante la Aduana, Humberto Abanto respondió: “Es claro que son para uso personal. No se afirma que el señor Oscorima o su hijo hayan realizado actos de comercio con esos bienes. La norma no establece un límite monetario”.

Por otro lado, el letrado cuestionó la investigación contra su patrocinado. “El fiscal de la Nación, cuando vio la nota, no se le ocurrió revisar el reglamento de equipaje, sino que mandó un oficio a la Fiscalía del Callao para que inicie una investigación por contrabando”, comentó el abogado.

