El Poder Judicial realizó esta mañana la audiencia en la que se evaluaría el pedido de impedimento de salida del país, por el plazo de 36 meses, contra el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y otras ocho personas investigadas en el marco del caso Alas Peruanas.

Sin embargo, el plena audiencia la fiscal Milagros Sierra se desistió de su pedido inicial. Así lo dio a conocer el Poder Judicial en sus redes sociales.

“El desistimiento fue comunicado por la fiscal Milagros Sierra Cerrón durante la audiencia que realizaba el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Víctor Zúñiga Urday, a fin de resolver la pretensión inicial de la Fiscalía”, señalaron en su cuenta de la red social “X”.

Durante la audiencia, Sierra expuso por más de una hora los motivos por los cuales había pedido impedimento de salida del país para Ramírez y los otros investigados. En ese sentido, dio cuenta de los diversos elementos de sospecha que hay sobre estas personas por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, así como fraude en las administración de personas jurídicas.

No obstante, pese a que detalló cuatro hechos que habrían sido considerados como presunto lavado de activos agravado, no convenció al magistrado que realizaba la audiencia.

El juez Zúñiga advirtió a la fiscal que sin elementos de convicción relacionados a lavado de activos, se frustraría la solicitud del Ministerio Público.

“La exhorto a que analice usted si se va a continuar con el requerimiento, porque así de esa forma no podríamos continuar. Se puede volver a plantear, no significa que no se pueda volver a plantear. No sé, por eso analice usted”, indicó el magistrado.

LEA TAMBIÉN: Joaquín Ramírez acusa intereses políticos en investigación en su contra por presunto lavado

En respuesta, a la fiscal no le quedó otra alternativa que admitir que no ha presentado elementos de convicción respecto al delito de lavado de activos, por lo que anunció que se desistiría de su requerimiento.

Eso sí, dejó en reserva el poder presentar una nueva solicitud adjuntando los elementos de convicción pertinentes.

¿De qué trata la investigación?

El Ministerio Público está llevando a cabo una investigación sobre una presunta organización criminal compuesta por 14 personas, entre ellas, Ramírez y el exasesor de Fuerza Popular, Pier Figari, la cual se sospecha que estaría involucrada en actividades de lavado de activos y fraude en la administración de entidades jurídicas.

En abril del 2023, el Poder Judicial ordenó la incautación y allanamiento de cerca de 300 bienes vinculados a la Universidad Alas Peruanas (UAP).

Además, se admitió el requerimiento de S/ 700 millones por concepto de reparación civil, presentado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, dirigido contra Ramírez y otros investigados en este caso.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.