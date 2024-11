Nueva investigación periodística revela parte del testimonio que brindó el fiscal adjunto provincial, Ángel Astocondor Villalobos, sobre el caso “Los Dinámicos del Centro” y cómo habrían sido favorecidos en la investigación la presidenta Dina Boluarte y el encarcelado, Pedro Castillo.

Cuarto Poder tuvo acceso a la declaración del fiscal adjunto provincial. Sus declaraciones ante la fiscalía del 12 de abril de este año sería de gran relevancia para la investigación de presunto lavado de activos en contra de la jefa de Estado.

Cabe mencionar que Astocondor trabajó en estrecha colaboración con Richard Rojas, fiscal provincial de lavado de activos, señalado por el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva como la persona que habría ayudado a Dina Boluarte a eludir una orden de prisión preventiva.

Todo indicaría que el favor de Rojas hacia Boluarte se habría concretado cuando ordenó que su caso se investigara en una carpeta diferente, separada de la de su co-investigado, Vladímir Cerrón.

“En noviembre de 2022, el fiscal provincial decidió formalizar la investigación en el caso 43-2021, que involucra a un grupo de personas y desacumuló algunos hechos respecto a otros individuos. Esta disposición de formalización es la número 24, mientras que la disposición de desacumulación fue la número 25″, indicó Astocondor a la Fiscalía.

“Desacumular el caso” habría sido una estrategia para dividir la investigación en dos grupos. Es decir, se abrió una carpeta adicional para situar a Dina Boluarte y a Pedro Castillo en fase preliminar, a diferencia del otro grupo, que incluye a Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Arturo Cárdenas (Pinturita), entre otros, contra quienes sí se formalizó una investigación por lavado de activos. Esta decisión, en la práctica, habría favorecido a la mandataria.

De acuerdo a la investigación del dominical, los hechos contenidos en la carpeta 02-2023 están relacionados con los eventos de la carpeta 43-2021, pero están centrados en la campaña presidencial del año 2021, específicamente en el financiamiento de las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte, considerando su vinculación con el partido político Perú Libre.

“Esa decisión fue dictaminada por el fiscal provincial a cargo del caso, ya que se tenía el comunicado previo, meses antes del doctor Vela Barba, con relación a que en ese entonces la Fiscal de la Nación Patricia Benavides necesitaba ver en los despachos fiscales resultados y acciones inmediata especialmente en los casos emblemáticos como es el caso 43-2021 y teniendo en cuenta ello el fiscal provincial decide formalizar contra 11 personas de las cuales ya se había recabado diversa información y documentación que generaría una sospecha reveladora”, declara Astocondor, según evidenció Cuarto Poder.

Según comentó Astocondor, la solicitud de su superior, Richard Rojas, para reformular el caso resultó repentina, especialmente porque solo habían transcurrido 16 de los 36 meses de investigación.

Además, existía un plazo de 20 meses para continuar con las indagaciones. Separar a Castillo y Boluarte de la investigación, considerando el rol que esta última desempeñaba dentro de la presunta organización criminal, llamó poderosamente la atención de Astocondor, quien así se lo hizo saber al fiscal a cargo del caso, Richard Rojas.

“No se me pidió, pero yo la di en ese momento teniendo en cuenta que estábamos en un caso de organización criminal y podíamos seguir investigando por 36 meses. Sin embargo, la decisión de formalizar en un tiempo menor fue del fiscal provincial”, sostuvo, según el documento al que accecidó el dominical.

“El Fiscal Provincial me llamó a su despacho y con base en las necesidades inmediatas de resultados solicitados por la fiscal de la Nación me informó que se iba a formalizar el caso a lo cual yo respondí con una propuesta o una idea que si el caso es de organización criminal porque no se sigue investigando por 36 meses a lo que respondió que ya era una decisión tomada por él”, agregó.

Cabe destacar que el fiscal Rojas, actualmente suspendido de su cargo, hizo caso omiso a las recomendaciones de su adjunto y decidió solicitar prisión preventiva solo para Vladimir Cerrón, Guido Bellido, entre otros, excluyendo a Dina Boluarte de este grupo.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos continúa indagando sobre las tareas específicas que desempeñó Dina Boluarte en su rol de encargada de las cuentas del partido de Cerrón durante la campaña electoral de 2021.

