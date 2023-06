El mes pasado Cuarto Poder entrevistó a la exasistenta de la presidenta Dina Boluarte, Maritza Sánchez, quien reveló que el pasado 19 de mayo del 2021 la actual jefa de Estado, en ese entonces candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, se reunió con el empresario Eduvigis Beltrán.

En dicha cita, Marcela Saldarriaga, exasistenta personal de Boluarte, le habría pedido S/150,000 a Beltrán para financiar el grupo musical de la campaña, según contó Sánchez.

Unas semanas después, Saldarriaga ratificó que sí existió dicho encuentro; sin embargo, negó que le haya solicitado al empresario una suma de dinero, tal como afirmó Sánchez.

En todo este lapso de tiempo, tanto Boluarte como Beltrán han negado cualquier reunión entre ambos; sin embargo, siguen apareciendo más testimonios y pruebas que demostrarían que eso no es cierto.

Cuarto Poder accedió a las capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp y un revelador audio entre Beltrán y el activista Carlos Galarza, que pondrían en seria duda la versión sostenida hasta hoy por el empresario y la mandataria.

Galarza, quien es un joven activista de 29 años que anteriormente participó en diversas campañas políticas, arribó en mayo de 2021 a la campaña electoral de la hoy presidenta Dina Boluarte.

Pero no lo hizo solo. Llegó con Beltrán, a quien conoció en un evento de ayuda social dos años atrás.

Cuarto Poder ha accedido a las comunicaciones por WhatsApp que Carlos Galarza y el empresario realizaron en la segunda semana de mayo del 2021, en plena campaña electoral por la segunda vuelta.

Una de esas comunicaciones es del 16 de mayo de 2021. Ese día, a las 9:10 p.m., el empresario Eduvigis Beltrán le escribe “Ok” a Carlos Galarza.

Casi al instante, Galarza le envía esta foto donde aparece él con micrófono en mano sobre una tarima al lado de Marcela Saldarriaga.

Pero las conversaciones por WhatsApp tienen más datos. El 17 de mayo del 2021 a las 8:40 a.m., el empresario le manda un audio de 37 segundos donde le propone llevar a una persona a su fábrica de Huachipa, para tener una reunión secreta.

Carlos Galarza, 16 minutos después, le pide una dirección.

Beltrán le manda una ubicación a través de Google Maps y es, como hemos podido corroborar, la fábrica de su empresa en Huachipa. El chat de ese día termina con un Beltrán a la espera de la confirmación.

A los dos días de esa comunicación, en el local del Centro de Lima, el 19 de mayo de 2021, se habría realizado el pedido de los S/150,000, tal como lo afirmó Sánchez.

Más conversaciones

Pero hay más conversaciones entre el empresario y Carlos Galarza, que pueden dar más luces de lo que pasó en la campaña electoral de Boluarte.

El 26 de mayo, a las 5:10 p.m., el empresario le manda el siguiente mensaje a Carlos Galarza, donde habla de una “doctora”.

“Hola Carlos tu has conversado con la doctora porque yo ya cumplí con la doctora quieres más. Tu parte eso entiendo amigo”, le dice a Galarza.

Galarza le responde directamente sobre la “doctora”, pero le da a entender que hay problemas logísticos.

“No amigo. Tú sabes que yo tengo varios contactos y he estado apoyándolos yo personalmente pero ya no puedo es un tema de sus pasajes, alimentación (...) siempre es un tema de apoyo solo que como puedo yo gestionarles es que me comunico contigo”, acotó.

Beltrán le responde a las 5:31 p.m., con dos íconos. Y a los 15 minutos Galarza le envía un archivo en formato PDF de 15 páginas. Son los resultados de la encuestadora CPI que colocaba a Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta.

Las reuniones de Galarza en el Estado y en el Congreso

Con Castillo ya en la presidencia, Carlos Galarza registra varios ingresos a dependencias del Estado y altos funcionarios. En agosto de 2021, visitó al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, en el despacho ministerial.

“Vino a saludarme, nada más”, señaló Ayala al ser consultado por Cuarto Poder.

En septiembre de 2021, se reunió con el entonces premier Guido Bellido. El congresista no recuerda esa reunión, pero sí recuerda otra que le hizo en el Congreso donde asegura que no lo atendió.

En enero de 2022, Galarza empezó a visitar al congresista Darwin Espinoza, quien es investigado en el Ministerio Público por el caso “Los Niños”. El parlamentario nos dijo que sí conocía a Galarza, pero que no tenía tiempo para decirnos los motivos de esas 10 visitas.

Galarza también tiene visitas al despacho del congresista de Podemos, Luis Picón. Una de las últimas fue el 18 de enero cuando también visitó al entonces ministro de justicia, José Tello.

El exministro dijo a Cuarto Poder, por WhatsApp, que Galarza llegó acompañado con el exalcalde de Huamanga para proponerse como intermediario entre la población huamanguina y el Gobierno, que por esas fechas enfrentaba fuertes protestas sociales en el Sur.

A todos esos hechos se suma uno al que Cuarto Poder tuvo acceso esta semana. Un audio grabado por el propio Carlos Galarza. Es una conversación entre él y Beltrán. Se habría grabado este año y se habla, otra vez, de una “doctora” y de una reunión muy discreta.

Galarza desmiente a Boluarte

Al ser consultado por Cuarto Poder, desde Palacio de Gobierno señalaron que Boluarte no conoce a Carlos Galarza y que desconoce si este apoyó o no la campaña, y que, incluso, nunca tuvo reunión alguna con este activista.

Sin embargo, el propio Galarza tiene una versión totalmente diferente.

“No sé por qué niega la gente que conoce, por qué niega las reuniones. La verdad no entiendo por qué mentir. No entiendo”, indicó a Cuarto Poder.

Al ser consultado si existió una reunión entre Beltrán y Boluarte, Galarza indicó que sí coordinó la reunión entre ambas personas.

“Es cierto que se conocen, es cierto que se reunieron y no entiendo por qué la doctora Boluarte lo niega (...) Beltrán es una persona que yo conocí en el mercado de productores el 2020. Es empresario peruano, persona honesta, trabajadora, emprendedora y es la persona que yo invito a conocer a Boluarte y a Marcela. Lo invito a él porque tiene visión de la pesca y problemas pesqueros por embarcaciones chinas que había en nuestro país”, agregó.

Galarza sostuvo que la primera reunión entre Boluarte y Beltrán se dio el 19 de mayo (del 2021), en un local de la avenida Wilson.

“Recuerdo cuando pasé con (Eduvigis) Beltrán, abrí la puerta, estaba Maritza, la Dra. Dina (Boluarte), estaba Marcela. Pasó el Dr. Beltrán y cerré la puerta y quedaron ahí adentro (...) se dice que el empresario fue el interesado en buscar a Dina (Boluarte) en el club Apurímac y es falso”, acotó.

Según dijo, tanto Boluarte como Saldarriaga estaban interesadas en dicha cita. “Ellas querían sentarse con el empresario. Se dio la reunión y, cuando salieron de la reunión, el doctor me dice: Carlos, la Dra. quiere comer y hay que coordinar para ir al restaurante. Yo le digo: vamos cerca. Vimos la opción del Hornero e hicimos la reserva”, dijo.

El activista añadió que existió una segunda reunión entre Boluarte y Beltrán, y que se habría realizado entre el 27 y 28 de mayo de ese año. La cita habría sido en la misma casa de la presidenta.

Al ser consultado por si hubo una tercera reunión, Galarza se reservó la respuesta para la Fiscalía. También negó que haya sido el intermediario de recepción de dinero u otros bienes entre ambos personajes.

Añadió que mañana acudirá al Ministerio Público para prestar su declaración. No descartó ser testigo protegido.

