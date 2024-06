La presidenta Dina Boluarte nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta tras las declaraciones que dio el exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien se acogió a la colaboración eficaz en los casos que involucran al expresidente Pedro Castillo.

Según reveló Punto Final, el exbrazo derecho de Geiner Alvarado dio a conocer una supuesta influencia de Perú Libre (PL) sobre las decisiones cruciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante las elecciones generales 2021.

Básicamente, el partido que lidera Vladimir Cerrón habría manipulado el proceso para obtener una ventaja indebida por orden de la jefa de Estado, según Marrufo.

“El miércoles 09 de junio de 2021, José Nenil Medina y Alejandro Sánchez, reunidos en la casa del jirón Sarratea durante la mañana, confirmaron que ya tenían asegurados los votos de Perú Libre tanto del magistrado Jovián Valentín Sanjinez Salazar y de Jorge Rodríguez Vélez, asimismo comentó Alejandro Sánchez que ya aseguró el voto del “1″ del JNE, haciendo referencia a Jorge Salas Arenas”, declaró Marrufo a la Fiscalía.

Tres días después de conocerse esta denuncia, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, indicó que pudo comunicarse con su clienta, quien, según dijo, se mostró indignada por la declaraciones del exfuncionario del gobierno de Castillo.

“Sí, está absolutamente indignada, de hecho fue la última conversación que tuve (con la presidenta) previo a su viaje (a China)”, señaló a RPP.

El abogado cuestionó la postura asumida por Marrufo al considerar que este, entre la primera y segunda vez que se presentó a la Fiscalía a declarar, debió brindar desde un inicio información relevante sobre este tema para que su testimonio sea creíble.

“Abril 2023, Salatiel Marrufo parte uno; Mayo 2024, Salatiel Marrufo parte dos. Pasaron 374 días entre su primera y segunda declaración y se acordó de Richard Acuña, se acordó de la existencia de la presidencia de la República”, cuestionó.

“Marrufo está colocando la agenda y distrae”

En ese sentido, sostuvo que estos hechos hacen imposible que su declaración en el marco de un proceso de colaboración eficaz sean confiables o creíbles.

“Cuando se construye confiabilidad respecto a un aspirante a colaborador eficaz hay dos criterios que se tienen que determinar, entre otros, la espontaneidad (...) no puedo forzar un año, te puedo permitir que no recuerdes datos importantes, pero una reunión, 374 días después, es un dato indispensable. Acuña y Boluarte, protagonistas políticos de este país, 374 días después, no te lo perdono”, criticó.

En otro momento, Portugal consideró que Marrufo “está colocando la agenda y distrae los focos de atención del Ministerio Público”.

Si bien dijo que este testimonio no evidencia la existencia de un presunto delito, sostuvo que le preocupa “que la opinión pública crea que la presidenta de la República genera pactos o se reúna para acordar votos o decisiones electorales con los miembros del JNE”.

