En esta entrevista con Gestión, su abogado, Elio Riera, adelanta que solicitarán que los efectos del indulto humanitario concedido en favor de su cliente también alcancen a este caso y buscarán que el monto de reparación civil (S/ 57 millones) impuesto en contra del exmandatario sea reevaluado.

-¿Cómo han sido los primeros días de Alberto Fujimori en libertad?

El señor presidente se encuentra más tranquilo, porque ha sido una semana muy dilatada, muy difícil. Hemos estado en Ica en dos a tres oportunidades, peleando acá también en el Tribunal Constitucional y el INPE para que se puedan emitir los oficios, pero felizmente ya el expresidente se encuentra mucho mejor.

-¿Qué tan seguido se comunica con su patrocinado?

Lo visito de manera interdiaria. Sus hijos se encuentran con él. Está viviendo estos momentos familiares y ahora se encuentra avocado conmigo trabajando en el caso Pativilca.

-¿Fujimori ha recibido visitas de congresistas, excongresistas o de algún político?

No he visto a congresistas. Yo me he reunido con él en las noches para ver el tema de Pativilca y avanzar el tema de sus memorias, pero no he visto congresistas o políticos. En Barbadillo sí, pero en la casa de San Borja, no.

-Usted señaló que el expresidente no piensa salir del país, ¿su defendido evalúa incursionar en política o ejercer como una suerte de consejero en Fuerza Popular?

Por el momento, yo lo descarto. El expresidente, como ya lo he señalado, tiene mucha intención de avocarse al tema de Pativilca en este momento, de demostrar su honorabilidad, su inocencia, y lógicamente recuperar su salud. Clínicamente luce estable, pero es su prioridad mantener los momentos familiares que vive al día de hoy.

-¿Cómo se encuentra de salud?

Su estado de salud, por el momento, es clínicamente estable, pero lógicamente es delicado. Afronta una enfermedad que se intensifica con el tiempo, pero de alguna u otra manera se encuentra estable. Evidentemente todo este vaivén ha generado mucha preocupación en su estado de salud, pero ya clínicamente está más estable.

Tras salir de prisión, el expresidente Alberto Fujimori se reencontró con sus hijos y nietos.

Caso Pativilca, Esterilizaciones Forzadas y ampliación de extradición de Chile

-Este 18 de diciembre su patrocinado deberá volver al banquillo de los acusados para afrontar el inicio del juicio oral por el caso Pativilca. ¿cuál es la estrategia que tiene planeada para este caso?

Con respecto al tema de Pativilca, no puedo adelantar la estrategia legal, pero sí puedo decir que ya estamos demostrando que la autoría mediata no tiene ningún tipo de vinculación. No hay ninguna prueba directa contra el expresidente que, contrariamente a lo que ha dicho Fiscalía, no ha tenido ningún interés en que estos comuneros sean asesinados. Entonces, sostener ello no guarda sentido de ninguna manera.

-La Fiscalía ha pedido arresto domiciliario, por el plazo de 18 meses, en contra del exmandatario, ¿se allanarán al pedido?

Eso es propiamente contravenir el indulto humanitario. Se ha ordenado la libertad de mi cliente por temas justificados y humanitarios. Lo que está siendo la Fiscalía es completamente desproporcionado y lo vamos a rebatir, definitivamente.

-Usted señaló hace unos días que los efectos del indulto en favor de Fujimori alcanzarían al caso Pativilca, ¿se reafirma en ello?

Si, jurídicamente sí, porque es un derecho de gracia y la misma resolución hace referencia a ello.

-Sin embargo, los integrantes del Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial ya resolvieron en el año 2018 que el derecho de gracia recibido por Fujimori no se iba aplicar en el caso Pativilca...

-Definitivamente eso es algo que debemos cuestionar y lógicamente vamos a presentar un pedido (para rebatir eso) al inicio del juicio oral, pero recordemos que eso se dio en aquella oportunidad, cuando el indulto fue observado como tal, pero vamos a presentar el pedido como tal.

-Entonces, ¿van a insistir en esa postura?

Yo no ejercí la defensa de Fujimori en el año 2018. Yo hubiera presentado las acciones correspondientes, pero, a mi entender, jurídicamente este pronunciamiento debería ser revisado. Es una estrategia de forma, fuera de defender el tema de fondo que es la inocencia del expresidente. Vamos a plantearlo para que sea reconsiderado y oportunamente lo puedan tomar en cuenta los magistrados.

-¿Fujimori participará en las audiencias del caso Pativilca?

Sí, va a participar conmigo definitivamente.

-Respecto al caso de las esterilizaciones forzadas, recientemente la Corte Suprema declaró nula la apertura de instrucción en dicho expediente y ordenó devolverlo a la Fiscalía para que realice un nuevo pronunciamiento, ¿qué es lo que esperan de esta decisión?

Vamos poco a poco y de manera positiva. Nosotros esperamos archivarlo, tal como ha sido archivado en diversas oportunidades. No hay ninguna vinculación del tema con el expresidente y sostener que lo hizo por un tema de política pública es descabellado, más aún cuando la propia Defensoría del Pueblo sostuvo en su oportunidad, después del gobierno de Fujimori y en la gestión de Alejandro Toledo, que no hubo tal práctica, tal política. Entonces, estamos seguros de que lo vamos a archivar

-En el 2021 el gobierno de Pedro Castillo envió un pedido a Chile para ampliar la extradición de Fujimori a fin de que este sea juzgado en Perú por otros ocho casos más, entre ellos, los pagos a Ernesto Schütz, venta de armas a las FARC, entre otros más, ¿cuál es el estado de esas solicitudes?

No puedo entrar mucho en detalle, pero por el momento se han tomado las declaraciones respectivas y oportunamente vamos a cuestionar todo eso en Chile. Tenemos que buscar que no se autorice la investigación en el Perú, por cuanto no corresponde, pero en el caso se autorice, vamos a pelearlo como todos los casos para demostrar la inocencia del expresidente.

-¿Viajará a Chile para seguir de cerca ese proceso o tienen contratado allá a un abogado?

No. Voy a viajar a Chile, es muy probable que el próximo mes viaje a ese país para ver todos los pendientes. Tras esto, tendré el panorama más completo, pero por el momento estoy seguro de que no hay elementos de convicción contra mi cliente y vamos a ganar los casos.

La Corte IDH ordenó al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la liberación del expresidente Alberto Fujimori; sin embargo, el pedido no fue atendido. (Foto: GEC)

Resolución del TC, el pago de la reparación civil y las disculpas a las víctimas

-El expresidente debe S/ 57 millones de soles al Estado peruano por concepto de reparación civil, tras ser condenado en tres casos, ¿cuándo piensa ponerse a derecho?

La defensa está replanteando los casos vinculados al tema de las reparaciones civiles. Yo, como abogado y ciudadano, no me veo en la capacidad moral de decirle al presidente que pague ese dinero cuando hizo tanto por el país. Tengo 40 años y felizmente no tengo aquí al frente un “coche bomba”, tengo luz, no hay terroristas. No me veo en la capacidad moral de pedir eso.

-O sea, ¿pedirán que el monto fijado por concepto de reparación civil sea reevaluado?

Dentro de la estrategia legal tengo que evaluar las posibilidades a fin de que se pueda rexaminar esos importes y, en su oportunidad, tener un nuevo fallo judicial. Es paso a paso, es una tarea titánica y son bastantes casos. Como usted podrá advertir, tenemos muchos de ellos encaminados, pero oportunamente tendremos repuesta por esos incidentes.

-Pero dejando de lado los recursos que piensa interponer, ¿no cree que sería mejor pagar de una vez la deuda, que viene incrementándose con el pasar de los años?

No, porque el Tribunal Constitucional y el nuevo Código Procesal Constitucional permiten la posibilidad de que usted pueda cuestionar las sentencias judiciales mediante mecanismos constitucionales. Estamos cuestionando diversos procesos y, oportunamente, tendremos que tener un reexamen con respecto a cada proceso. Son bastantes casos definitivamente, pero oportunamente lo vamos a hacer.

-¿Usted, como abogado de Fujimori, ¿le recomendaría a su cliente que se ponga a derecho?

Eso no lo puedo hacer, porque éticamente no me corresponde. No me veo en la capacidad de decirle a un señor que ha hecho tanto por el país que haga eso, por el contrario, tengo que reexaminar ese caso con todas las herramientas procesales que tengo a mi disposición para que un nuevo colegiado pueda emitir un pronunciamiento.

-Entonces, ¿quiere decir que la estrategia es que Fujimori no pague un solo sol de la reparación civil que se le impuso?

Voy a plantear las estrategias procesales necesarias para que no se exija al expresidente ningún pago. Necesito tener pleno conocimiento de estos hechos y agotar todos los mecanismos necesarios para demostrar su inocencia. Entonces, mi labor como abogado es defenderlo dentro de todos los procesos, porque es un derecho legítimo el derecho a defenderse.

-Son conscientes de las consecuencias que ha conllevado la decisión del TC de liberar a Fujimori, teniendo en cuenta que la Corte IDH puede imponer sanciones contra el Perú.

¿Qué sanción le podrían poner al Estado peruano?

-Desde sanciones simbólicas y/o políticas, que contribuirían con el deterioro de la imagen internacional del país, hasta de tipo administrativas. Por ejemplo, el Estado peruano podría estar expuesto a alguna suspensión ante las comisiones de la OEA o no podría participar en algunas de estas actividades, entre otras más...

Pero, ¿cuál es la consecuencia?, ¿nos van a embargar como estado peruano?

-No, pero sí podría afectar seriamente la imagen del país. Seríamos vistos como una nación que no cumple con acatar los fallos internacionales...

Disculpe usted, pero es un error. Si ha verificado la Bolsa de Valores, se ha mantenido, si ha verificado el precio cambiario, nuestra moneda se mantiene. Por eso, cuando indican eso, es una medida populista, es malinformar a las personas. ¿Qué pasó en el caso Fontevecchia, de Argentina? Dijeron claramente que no pueden darle a la Corte IDH la posibilidad de ingresar como una cuarta instancia y ¿qué paso con Argentina?, ¿acaso la embargaron?, no. Al Perú no le va a pasar nada, acaso se ha caído la Bolsa, el sol se ha devaluado, no va a pasar nada.

-La Corte IDH ha considerado que, con esta decisión, el Perú rompió sus obligaciones internacionales...

Los respeto y tendrán que cuestionarlo ante la OEA, y tendremos que responder que no es así, pero de ahí a que me digan de que el Perú se verá perjudicado, sigo esperando. Hoy hice una operación en el banco y he visto que el dólar se mantiene. No hay que alarmar, no hay que sembrar pánico donde no lo hay.

-¿Cómo califica la actitud del Ejecutivo frente a todo este proceso?

Bueno, considero que ellos hicieron el trámite regular, con infelices coincidencias, como, por ejemplo, que se fue la luz (en el penal Barbadillo) o que se demoraron los notificadores. No quisiera pensar que los mandos medios del INPE mantuvieron una infeliz coincidencia, pero al final se respetó el procedimiento regular y se logró (la liberación de Fujimori). Ustedes pudieron apreciar la demora innecesaria, quisiera llamarlo como una infeliz coincidencia, pero al final se logró el objetivo bajo el procedimiento regular.

-El magistrado Manuel Monteagudo ha pedido la nulidad de la resolución del TC que ordenó la liberación de su cliente por varios motivos, entre ellos, que esto no fue puesto en conocimiento de todos los miembros del pleno y que solo dos magistrados emitieron su voto...

No. Todo eso ha sido bajo procedimiento regular. Eso es un error definitivamente y entiendo que el área correspondiente informará y responderá conforme a ley. No me corresponde eso a mí y seguramente el propio TC o el presidente (Francisco Morales) responderá al magistrado, conforme a ley.

-Entonces, ¿no sienten temor en que el TC vaya a retroceder en su decisión?

Ninguno. ¿Alguna vez ha existido alguna sentencia del TC que anule la sentencia anterior? No existe, eso es un error. No quiero entrar a debatir con el señor Monteagudo por respeto a su trayectoria, pero como hombre de derecho tengo que decir que nunca ha existido un pronunciamiento del TC que declare nulo de oficio otro procedimiento. Eso no existe y jamás va a existir.

-Usted hace unos días anunció que piensa anular la sentencia del caso Barrios Altos y la Cantuta, así como de los secuestros de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti, ¿cómo piensa hacer esto?

Bueno, sin entrar mucho en detalles, las acciones de hábeas corpus ya fueron planteadas y oportunamente se tendrán que discutir. La validez de la teoría mediata el día de hoy con respecto a los casos Gorriti y Dyer cambiaron. Estos señores alegaron detención con trato cruel y el fiscal Pablo Sánchez dijo que no hubo trato cruel, pero en la sentencia incluyeron trato cruel. Entonces, hay algo qué discutir. No puedo entrar a detalles porque sería adelantar mi estrategia, pero en su momento se va a discutir.

-Hasta ahora, ¿cuántos hábeas corpus han presentado en favor de Fujimori?

Tenemos cuatro hábeas corpus. Dos de ellos ya están en el TC y estamos a la espera de que se programen. Por la carga procesal seguramente serían vistos en unos 4 o 5 meses, es lo más probable.

Para Elio Riera, el expresidente Alberto Fujimori no debe pedir disculpas a las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta porque "no se siente culpable" de estos hechos. (Foto: @CMPFloraTristan / X)

-¿No cree que sería mejor que, en lugar de tratar de anular las sentencias de estos casos, su patrocinado le pida disculpas a las víctimas que dejó estas matanzas, tal como ordenó la Corte IDH?

Pero, por qué (Alberto Fujimori) va a pedir perdón (a las víctimas) sí no se siente culpable. Es como que usted, en condición de presidente, lo condenan porque simplemente es el jefe de Estado, es el hombre de atrás y lo condenan a 16 años de prisión. ¿Por qué pediría perdón si usted no ha cometido ese delito?, ¿por qué?, ¿por qué tendría que pagar una reparación (civil) si él no lo ha hecho (esos delitos) ?, o, por lo menos, si la justicia determinó ello, él no se siente culpable.

-Pero existe una sentencia judicial de por medio y lo sindica a Fujimori de haber sido el autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves por estos hechos...

Mi respuesta es que el señor (Alberto Fujimori) no se siente culpable, ¿por qué va a pagar (la reparación civil)?. Siempre van a preguntarme lo mismo, pero si él no se siente culpable, por qué va a pagar eso. Si yo, como abogado, siento que él no es culpable, tiene que cuestionarse eso n la vía nacional interna, como corresponde.

-Entonces, ¿su patrocinado no piensa pedir perdón por todos estos hechos?

No, porque no corresponde. No se siente culpable. Lógicamente él se encuentra preocupado y consternado por estos hechos ilegales contra estos estudiantes universitarios (de la Universidad La Cantuta), pero de ahí a que él haya tomado conocimiento de esto, de ninguna manera.