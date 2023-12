El jefe del INPE, Javier Llaque, informó que el expresidente Alberto Fujimori no saldrá en libertad hoy día, pese a que el Tribunal Constitucional dispuso que la medida se acate de forma inmediata.

¿Cuál es la razón? Llaque explicó que la libertad de los reos está regulada en la institución desde hace muchos años y una de ellas indica que las firmas de los magistrados como del personal jurisdiccional tienen que estar registradas para evitar que lleven adelante falsas libertades cómo ha ocurrido en muchas oportunidades.

Detalló que el TC debe subsanar el registro de firmas, y lo harán mañana a primera hora, tras indicar, que en esta caso debe hacerse en la región de Lima que es de donde depende el penal de Barbadillo. Una vez hecho esto se podrá iniciar el trámite de salida, acotó.

LEA TAMBIÉN: TC ordena liberación inmediata de Alberto Fujimori

Sobre este impase, el jefe del INPE recordó que el Tribunal Constitucional nunca ha ordenado la liberación de una personas presa. “Hora que los está haciendo debe registrar las firmas (de los magistrados) cumpliendo los protocolos”, expresó en Canal N.

“Una vez registradas las firmas, el personal de registro penitenciario las verificará y de no encontrar una observación procederá a ejecutar la libertad ( de Alberto Fujimori)”, indicó.

Además, Llaque señaló que el personal lo hará la brevedad posible para no demorar el proceso.

Del mismo modo, señaló que de acuerdo a las normas no es su función como jefe del Inpe ejecutar esa libertad, pues esta la realiza el registro penitenciario, que es el que toma la decisión porque ellos son los que van a firmar el acto administrativo.

Keiko Fujimori

Sobre la liberación de su padre Keiko Fujimori dijo que “han recibido esta ultima resolución del TC con mucha esperanza”

Sobre lo señalado por el INPE, La lideresa de Fuerza Popular indicó que aguardan a que mañana temprano se pueda corregir y subsanar este error para proceder a ejecutar la libertad. “Ha sido un error del TC, y corregido este error ejecutará la orden”, apuntó.

“Ha habido una falla en el registro de la firma, eso es lo que he escuchado al jefe del INPE. Y por eso finalmente la resolución de libertad no se pudo emitir. Estamos con mucha alegría pero entendemos que debemos esperar con prudencia, yo quiero esperar al día de mañana y mañana vamos a poder declarar un poquito más.()No hay ningún temor de que no salga libre), simplemente creo que nos toca esperar. Hemos esperado muchos años, así que yo les pido también que esperemos unas horas más”, expresó.

¿Qué dice la resolución?

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso a favor de Alberto Fujimori y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que “en el día” dispongan la inmediata libertad del exmandatario.

“De conformidad con el articulo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director de! Penal de Barbadillo, en el dia, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”, señala al resolución emitida con fecha 04 de noviembre del presente.

De esta manera, declara fundada la reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso.

El recurso de reposición fue presentado por Alberto Fujimori el último 30 de noviembre del presente, luego que l 1 de diciembre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la sentencia del (TC), que restablecía el indulto al expresidente.

(Foto: Captura Gestión)

En la resolución también se observa que el TC llama “severamente la atención” al juez de Ica, Vicente Fernández, “exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.

Como se recuerda el 1 de diciembre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la sentencia del (TC), que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

El caso había llegado esta semana al juzgado de Ica, a cargo del magistrado Vicente Fernández Tapia, después de que el TC remitiera su decisión de restablecer, en marzo del 2022, el indulto otorgado al exmandatario por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Sin embargo, Fernández Tapia precisó que “no le corresponde tomar esta decisión” y ordenó devolver los 990 folios al TC, para que sea el mismo tribunal el que ejecute su sentencia.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.