Gestión conversó con los abogados penalistas Fernando Ugaz Zegarra y Carlos Caro, quienes profundizaron más en el tema.

LEA TAMBIÉN: Corte IDH requiere al Estado peruano no ejecutar fallo del TC que ordena liberar a Fujimori

¿Qué implica que el TC ordene la libertad de Fujimori?

Para Fernando Ugaz el no acatar una resolución de cualquier corte internacional, pone a nuestro país en una situación difícil.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que estamos frente a delitos graves, a situaciones, sumamente complejas y que no cumplen con los requisitos que corresponden para el tema del indulto”, anotó el abogado.

Añadió que “no se analizó la compatibilidad del indulto por razones humanitarias, tras indicar que así especifica de manera expresa la ultima resolución del 5 de diciembre del 2023.

“El Estado tiene que ser consiente que se está yendo en contra de una decisión de la Corte Interamericana Derechos Humanos. Se tiene que respetar los acuerdos internacionales y el derecho internacional público”, destacó.

Consecuencias a nivel internacional

Ugaz explicó que existen varias consecuencias, teniendo en cuenta que la Corte Interamericana en Derechos Humanos tiene relación con la OEA y la ONU.

“Estamos dando una imagen que de manera internacional existe en Perú la impunidad por el caso como La Cantuta. Las consecuencias es que se realice una denuncie ante la OEA y se emita un informe indicando que el Estado peruano no está cumpliendo con la sentencia que la Corte IDH ha dispuesto”, mencionó.

Pagos por reparación civil de las víctimas de lesa humanidad

En este punto, Ugaz fue muy puntual al mencionar que los familiares de las víctimas de lesa humanidad tienen todo el derecho de denunciar este caso de manera civil, sobre todo porque no puede quedar impune la reparación civil que les corresponde.

“Es una señal muy grave. Por un lado se le brinda el indulto a una persona, independientemente si es un ex presidente de la República u otra, lo correcto es que los familiares de las víctimas quieren ser reparadas. Es un grueso error y no sirve para los argumentos de excarcelación a Fujimori . Son temas que pueden ir para a la justicia civil, no penal ni constitucional, pero sí desde una perspectiva de justicia integral y se puede abrir un proceso por eso.

¿Esta situación tiene precedente en otros países?

Según recordó Fernando Ugaz Zegarra, una situación similar sucedió en Argentina, no fue por un tema de indulto, pero sí comprometió al expresidente Carlos Menen y su rechazo a la orden que emitió la Corte IDH por un pago de indemnización.

“Sucedió en Argentina y tiene relación con el gobierno de Carlos Menen sobre el incumplimiento en las normas y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de difamación y ataque contra el honor de dos comunicadores en 1995″, dijo.

Para ser precisos, el caso se trató de la resolución de que el Estado argentino violó el derechos de libertad de expresión en perjuicio de dos periodistas y se le tenía que entregar una indemnización de US$ 60.000. Sin embargo, el presidente se rehusó a dar dicho dinero y el caso no prosperó.





¿Desobedecer a la CIDH tiene la misma implicancia que no acatar un fallo del Ciadi?

Por su parte, Carlos Caro, abogado penalista señaló que es importante determinar las diferencias en la Corte IDH y el Ciadi, destacando lo siguiente:

“No hay comparación entre la Corte del Ciadi con la Corte Interamericana de Derecho Humanos. En Ciadi los temas son de inversión y al no estar catalogado a nivel de derechos humanos acatar o no el fallo no tienen las mismas implicancias”, manifestó.

“La Corte Interamericana tiene mucho más poder que el Tribunal Constitucional y está basado en un pacto internacional que se ha visto desde la Constitución Política del Perú y tiene rango de constitucional. El tratado Ciadi tiene efecto de derecho interno, un rango legislativo, porque no es un tratado de derechos humanos”, precisó.

¿Cómo funciona los mecanismos de Ciadi si no obedezco el fallo?

Caro señaló que tanto Ciadi como la Corte IDH tienen mecanismos muy distintos a tratar y aseguró que no se puede comparar un caso empresarial con uno que intervienen vidas humanas.

“Si el Estado peruano perdiera un caso Ciadi y le ordena pagar una cantidad de dinero al inversionista, que ganó en ese tribunal y Perú no cumple, el inversionista tiene la posibilidad de embargar, bienes o cuentas del Estado peruano en el extranjero. En el caso de derechos humanos no es así porque estamos hablando de una vida y no de dinero”, finalizó.