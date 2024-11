El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desmintió, a través de un comunicado, que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma haya distribuido en centros educativos de la región Ayacucho alimentos elaborados para el consumo animal como se denunció.

El comunicado se dio luego que el programa dominical Punto Final de Frecuencia Latina, emitiera un reportaje en el cual se denunciaba que conservas de la empresa Frigoinca, que se enviaba a escolares, fueron también distribuidas como comida para un albergue de perros en Chepén (región La Libertad).

Mediante un pronunciamiento, indica que todos los productos que adquiere y distribuye Qali Warma cuentan con los registros sanitarios y certificaciones de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa).

“El Midis desmiente enfáticamente que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma distribuya alimentos dirigidos para el consumo animal, pues los productos que adquiere cuentan con todos los registros sanitarios y certificaciones emitidas por la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (Digesa), autoridad sanitaria responsable de autorizar la fabricación y comercialización de cualquier producto apto para el consumo humano”, señala en su primer párrafo el comunicado.

Asimismo, precisa que Qali Warma, previo a la distribución de los alimentos desde los almacenes, realiza una exhaustiva revisión de toda la documentación y certificación emitidas por la autoridad sanitaria.

De igual manera, indica que durante el 2024 la entidad aludida ha fortalecido sus procedimientos de verificación en coordinación con el Instituto Nacional de la Calidad (Inacal).

En otro párrafo se informa que la disposición final (incineración, destrucción, enterramiento, desnaturalización, entre otros) de los alimentos declarados no aptos para el consumo humano, es dispuesta por Digesa y ejecutada por el fabricante.

También aclara que Qali Warma no interviene, autoriza o hace seguimiento de la disposición final de ningún producto declarado como no aptos para el consumo humano.

El Midis sostiene que el programa, como parte de sus protocolos, notifica cualquier incidencia sobre la calidad de los productos a la autoridad sanitaria, para que determine si es apto para el consumo y realice la vigilancia sanitaria.

“Como medida preventiva, Qali Warma dispone la no distribución, liberación y consumo, hasta el pronunciamiento de la Autoridad Sanitaria”, enfatiza el comunicado.

Respecto a las conservas de la empresa Frigoinca, y tras las denuncias, Qali Warma determinó la no distribución, no liberación y no consumo, así como el reemplazo de todos los productos del mencionado fabricante, a nivel nacional, pese a que Digesa recién determinó la alerta sanitaria y disposición final de solo un lote de la conserva, el 12 noviembre pasado.

El Midis agrega que sin perjuicio de ello, la empresa Frigoinca será incluida en la lista de impedidos y no volverá a proveer al programa ningún tipo de alimento.

Qali Warma ha solicitado de manera permanente, la supervisión y vigilancia sanitaria a las plantas que elaboran alimentos para el Programa de alimentación escolar. En el caso específico de esta empresa, se solicitó hasta en tres ocasiones el pedido de vigilancia sanitaria a Digesa.

En ese sentido, el sector expresa su rechazo y preocupación que una empresa como Frigoinca cuente con todos los permisos de Digesa para la producción y comercialización de productos cárnicos.

Ante estos hechos, agrega, se ha ordenado al Programa Qali Warma el retiro de todos los productos cárnicos que cuenten con incidencias de alto riesgo, para el servicio alimentario 2025, hasta que no se reciban todas garantías necesarias de Digesa y las empresas sobre la gestión, fabricación y producción de los productos.