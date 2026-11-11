La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Nobel de Economía 2026 a dos norteamericanos: Robert Hall y Michael Woodford, quienes sentaron las bases para un nuevo paradigma keynesiano, en el que se modela y construye sobre los fundamentos de la microeconomía, es decir, de abajo hacia arriba. Con su investigación han generado un movimiento paradigmático en la teoría de las políticas de estabilización. Los modelos keynesianos tradicionales estaban construidos sobre relaciones estadísticas e históricas entre variables macroeconómicas como inflación, producción y consumo. Los modelos del neokeynesianismo se basan en los fundamentos microeconómicos, es decir, las decisiones hechas por los individuos y las empresas, de las cuales resultan las cifras macroeconómicas.

La idea central de Hall es que el consumo de las familias está guiado por sus expectativas de ingresos futuros; por eso, las decisiones de consumo son el indicador perfecto de sus expectativas: si estas son optimistas, consumirán más. Solo ajustarán el consumo si cambian su evaluación del futuro, lo que requiere nueva y relevante información; pero esta no puede ser predicha. Es lo que llama “el camino aleatorio”.

Por su parte, Woodford sostiene que, contrariamente a la teoría keynesiana, ante cambios en la política monetaria –como tasas de interés– las repercusiones se darán en el empleo o la producción antes que en la inflación, ya que las empresas tienen cierta rigidez en los precios, además de sus propias expectativas acerca de las acciones de su competencia o los cambios en costos. La nueva teoría considera esta realidad y da más importancia a la orientación de sus acciones que a las dimensiones.

El gran aporte de Hall y Woodford está en que los consumidores y las empresas miran hacia adelante y, por eso, sus expectativas guiarán las decisiones de ahorro, consumo o fijación de precios: con su conducta juegan un papel decisivo que afecta a la economía. Todos –individuos y empresas– tenemos una propia visión de futuro, un pronóstico definido que sustenta nuestras decisiones, y que cambiará si surgen nuevas y relativamente bruscas situaciones, lo que es impredecible.

Por eso, los nobeles destacan que las políticas de estabilización de los gobiernos deben seguir una orientación prospectiva: comunicaciones claras, transparentes y estables, por lo que la credibilidad institucional se convierte en factor clave. Así, los sobresaltos en la economía dejarán de ocurrir.

Con esto, he recordado a Ludwig Von Mises, un genial economista de la escuela austríaca, con sentido filosófico y ético. En la gran obra de 1949, La acción humana, propuso, con su teoría de la praxeología, que la economía no debe analizarse solo a través de la estadística o la matematización, sino partiendo de la lógica de la elección individual (el camino de la micro a la macroeconomía); son los individuos y sus distintas interacciones los que conforman el mercado.

José Ricardo Stok es profesor emérito del PAD.