A pocos días de cumplirse los primeros 100 del Gobierno de Keiko Fujimori, la evaluación ciudadana es poco favorable. Según Datum, el 47% de los peruanos califica su gestión como regular, el 38% como mala y apenas el 10% como buena. Aunque todavía es pronto para juzgar todo un mandato, hay problemas que no admiten mayores esperas. La prevención frente al fenómeno de El Niño es uno de ellos.

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La presidenta ha recorrido las regiones afectadas, supervisado trabajos y cuestionado la falta de previsión de gobiernos anteriores. Parte de esas críticas tiene fundamento, pues muchas obras arrastran años de retraso. Pero señalar responsabilidades pasadas no resuelve las necesidades actuales. Después de más de tres meses, corresponde demostrar qué está haciendo el Ejecutivo para acelerar las intervenciones y reducir los daños que podrían ocasionar las próximas lluvias.

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Las cifras muestran la magnitud del desafío. En julio, la Cámara de Comercio de Lima advirtió que S/ 11,621 millones de la cartera de prevención de la ANIN permanecían sin ejecutar. Cuarenta proyectos enfrentaban restricciones presupuestales y seis estaban suspendidos. Ahora, un reporte de Perú 21 señala que La Libertad, Lambayeque y Arequipa no habían ejecutado siquiera la mitad de sus recursos para prevención al cierre de octubre. El tiempo disponible para corregir estas deficiencias se acorta.

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El Gobierno tampoco puede atribuir toda demora a la falta de facultades legislativas. El Congreso aprobó la delegación el 21 de octubre, pero hasta hoy no se han publicado los primeros decretos correspondientes. Además, existen intervenciones que dependen de decisiones administrativas, asignaciones presupuestales y coordinación entre entidades. El Ejecutivo debe explicar qué obstáculos impiden avanzar y cuáles puede resolver con las herramientas que ya tiene.

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La prioridad inmediata debe ser identificar las obras que pueden concluirse antes que se presenten lluvias más intensas, asegurar recursos para su ejecución y desplegar medidas temporales donde la infraestructura definitiva no llegará a tiempo. También hacen falta cronogramas públicos, responsables identificables y seguimiento permanente de los puntos críticos. La limpieza de cauces y las defensas provisionales son necesarias, pero no reemplazan los proyectos integrales pendientes.

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La ciudadanía necesita resultados que pueda comprobar. En la encuesta de Datum, el 51% considera que no se ha avanzado en prevención ante El Niño. El Gobierno recibió problemas acumulados durante años, pero hoy tiene la responsabilidad de enfrentarlos. Las lluvias no esperarán a que termine de explicar por qué el país sigue desprevenido.