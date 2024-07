Para no ir lejos, hoy los inversionistas globales están monitoreando de cerca los recientes desarrollos en Francia tras las elecciones, así como el intenso debate en Estados Unidos de cara a los comicios de noviembre, por sus potenciales efectos en frentes como inmigración, seguridad y comercio. Por su parte, en las últimas semanas los mercados latinoamericanos han sentido un coletazo derivado de las elecciones de México del pasado 2 de junio, cuyos resultados han incrementado los temores de un deterioro de las instituciones y de las cuentas fiscales ante la mayor probabilidad otorgada a la aprobación de reformas constitucionales propuestas por AMLO, ahora que su partido obtuvo supermayoría en el Congreso.

Y, en la región andina, la política ha sido el centro de atención en estos años, con un importante efecto sobre la inversión: en Chile, tras el estallido social del 2019 y un largo proceso constitucional que mantuvo alta la incertidumbre por casi cuatro años, la población decidió rechazar una nueva constitución y se está avanzando en retomar la confianza para invertir; en Colombia, existe nerviosismo por la intención del presidente Petro de realizar cambios en su Carta Magna; y, en el Perú, el escepticismo acerca de lo que vendrá en las elecciones del 2026, tras un largo periodo de estancamiento político, mantiene en niveles muy bajos la confianza para invertir.

Se ve poco probable que la política deje de ser el centro de atención en los próximos años y, por tanto, mercados e inversionistas tendrán que convivir con una fuerte incertidumbre, en particular cuando parece que la tendencia en el mundo es una creciente prevalencia de candidatos o partidos con posturas radicales (de izquierda o de derecha). Por otra parte, los economistas deberemos aprender cada vez más de las dinámicas propias de la política y sus potenciales impactos económicos, pero, eso sí, buscando siempre la mayor objetividad posible. Dicho lo anterior, es importante que tanto analistas como inversionistas mantengamos una mirada amplia del contexto y no perdamos de vista, como he aprendido de compañías multinacionales en nuestra región a lo largo de los años, que normalmente los gobiernos son pasajeros, mientras que los países se quedan.

SOBRE EL AUTOR Daniel Velandia Economista jefe de Credicorp Capital y Managing Director de Research. Es economista por la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la misma casa de estudios. Cuenta con 13 años de experiencia. Previamente se ha desempeñado en cargos de docencia, investigación académica y del sector financiero.