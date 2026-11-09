La nueva edición de la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2026), realizada por el IEP para Oxfam, presenta continuidades y un cambio. Lo que se mantiene: siete de cada diez peruanos creen que vivimos en un país desigual, el 86% percibe que el acceso a la justicia es desigual y el 81% dice lo mismo de la salud. Cifras casi idénticas a las del 2022 y 2024. Lo que cambia, y debería preocuparnos, es cuánto nos importa. Quienes consideran inaceptable la desigualdad pasaron del 51% al 38% en solo dos años, mientras que quienes la consideran aceptable subieron al 38%.

Vemos la misma desigualdad, pero la toleramos más.

Una primera explicación radica en la mejora individual. Dos de cada tres peruanos dicen que hoy están mejor que sus padres a su edad; ocho de cada diez creen que sus hijos estarán mejor que ellos; y quienes se consideran de clase media alta pasaron del 15% al 21%. Cuando a uno le va mejor, la injusticia que afecta al resto pierde urgencia.

Creo, sin embargo, que hay algo más. Se ha instalado entre nosotros la idea de que cada quien tiene que ocuparse solo de sí mismo y de que nadie te va a ayudar. No es una convicción meritocrática (los peruanos no creen hoy más que antes que los pobres lo son por desaprovechar oportunidades), sino una suerte de resignación. El 84% piensa que unos cuantos grupos poderosos gobiernan el Perú y lo hacen para su propio beneficio.

El informe encuentra que quienes aceptan la desigualdad son también quienes más creen que un pobre, aunque trabaje duro, nunca llegará a ser rico. No es que pensemos que el sistema sea justo, sino que hemos dejado de esperar que alguien lo corrija. En un país donde siete de cada diez trabajadores son informales y donde la pandemia enseñó a muchas familias que salían adelante solas o no salían, la conclusión parece lógica: cada uno baila con su propio pañuelo.

Esta resignación individualista conlleva riesgos que limitan el avance hacia un país mejor.

El primer riesgo es fiscal. La ENADES muestra que la ciudadanía sigue pidiendo Estado: el 68% quiere políticas firmes para reducir la desigualdad y el 60% cree que quienes más tienen deberían pagar más impuestos. El 77% cree que los más ricos encuentran la manera de no pagar lo que deben, pero esa constatación, en vez de alimentar una exigencia de justicia tributaria, termina sirviendo de coartada: si ellos no pagan, ¿por qué yo sí? Si nadie me va a ayudar, ¿por qué tendría que contribuir? Así, la misma desconfianza que nos lleva a pedir un Estado más justo nos empuja a financiarlo menos. Con una de las presiones tributarias más bajas de la región, el resultado es un círculo vicioso: un Estado sin recursos presta malos servicios; los malos servicios confirman que nadie te va a ayudar; y esa certeza justifica no contribuir.

El segundo riesgo es político. Una ciudadanía resignada exige poco. Si la desigualdad se vuelve parte del paisaje, deja de ser un tema de campaña, de rendición de cuentas o de presupuesto. La percepción de que el país lo gobiernan unos pocos para sí mismos puede convertirse, paradójicamente, en una profecía autocumplida.

El tercer riesgo es social. Desde el 2022, la encuesta muestra que quienes más perciben la desigualdad son los más favorecidos, con mayor educación e ingresos, o residentes en Lima. Quienes más la padecen la ven menos y la aceptan más. Si sumamos la resignación, los que se quedan atrás, como ese 11% que dice estar peor que sus padres, se vuelven invisibles incluso para sí mismos.

Posición. Quienes aceptan la desigualdad son también quienes más creen que un pobre, aunque trabaje duro, nunca llegará a ser rico. Foto: GEC.

Y hay una desigualdad que, por tan cotidiana, casi ni se ve: la de género. La mitad de los peruanos considera poco o nada grave la desigualdad entre hombres y mujeres, frente a más del 70% que considera graves las brechas entre ricos y pobres o entre Lima y las regiones. Ocurre en la casa, en las actividades de cuidado, en el sueldo de fin de mes y, quizá por eso, es una de las desigualdades más normalizadas de todas.

El cuarto riesgo es más silencioso: la fragilidad de la propia mejora. Sin salud pública que funcione, sin justicia accesible y sin protección social, basta una enfermedad, un despido o una crisis para borrar en meses lo que costó años construir. La realidad es que nadie baila solo para siempre.

Normalizar la desigualdad no la hace más pequeña; solo la hace más cómoda para quienes ya no la miran. El reto no es convencer a los peruanos de que el país es desigual; eso ya lo saben. Es devolverles la confianza en que vale la pena actuar colectivamente al respecto, por el bien de cada uno y del país.