A menos de mes y medio para que las nuevas autoridades municipales asuman funciones en 2027 –por un periodo de cuatro años–, el país enfrenta un punto de inflexión crítico.En la economía nacional, el primer año de cada gestión local suele estar marcado por una palabra que cuesta millones en desarrollo postergado: lentitud. La justificación histórica siempre ha sido la misma: la “curva de aprendizaje”. Nuevos equipos técnicos que suelen desarmar lo avanzado, expedientes que vuelven a foja cero y una burocracia que frena el gasto de capital mientras las brechas de infraestructura en salud, educación y saneamiento siguen ensanchándose.

Basta revisar las cifras de los años en que iniciaron los últimos periodos municipales: en el 2015, los gobiernos locales ejecutaron el 64.8% de su presupuesto de inversión; en el 2019, cayeron al 59.3%; y en el 2023, alcanzaron el 62.3%. Estas cifras, que a simple vista pueden sonar “suficientes”, no pueden ser similares en un año tan complejo como el próximo.

La historia, en general, demuestra que las municipalidades nunca logran ejecutar el 100% de sus recursos disponibles, devolviendo cada año miles de millones de soles al tesoro público.

Esta vez, sin embargo, a la necesidad de dinamizar la economía desde el primer día se suma una amenaza inminente: el impacto del fenómeno de El Niño. Una ejecución presupuestal eficiente ya no es solo un indicador de buena gestión, sino una cuestión de supervivencia para atender la emergencia climática y, sobre todo, para acelerar la reconstrucción y reestructuración de la infraestructura vulnerable. Los gobiernos subnacionales concentran más del 60% del presupuesto nacional destinado a inversiones –con un peso protagónico de los municipios distritales–; paralizar esa maquinaria frente al embate climático sería catastrófico.

Acortar la curva de aprendizaje exige abandonar la improvisación y sellar una alianza sólida, libre de prejuicios ideológicos, con el sector privado. Es aquí donde el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), por citar un ejemplo concreto, puede cobrar un protagonismo decisivo. Las OxI trasladan al Estado lo que más le falta: gerencia, velocidad de ejecución, innovación y control de calidad. Al permitir que las empresas adelanten el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar proyectos prioritarios, se supera el cuello de botella de las licitaciones tradicionales, históricamente atrapadas en adendas interminables y paralizaciones.

El desafío para los alcaldes electos es inmediato. La próxima gestión tiene ante sí una disyuntiva clara: repetir el libreto de la subejecución excusándose en la novatada administrativa, o liderar desde la primera semana de la mano de la empresa privada para proteger y reconstruir el país. El reloj ya corre y el clima, claramente, no espera.

Whitney Miñán Cabeza es editora de Economía del diario Gestión.