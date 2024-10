El gobierno mexicano anunció el compromisos de inversión privada por aproximadamente US$ 20,000 millones para 2025, tras una reunión con 240 líderes empresariales de México y Estados Unidos.

Algunas de las iniciativas fueron presentadas en conferencia de prensa por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, junto a representantes empresariales de ambos países. Sin embargo, en varios casos, se trataba de proyectos que no eran completamente nuevos.

La mayor inversión comprometida es de US$ 15,000 millones y viene de la empresa Mexico Pacific para la construcción de una infraestructura de gas natural licuado en el Golfo de California, en el noroeste del país. Este proyecto permitirá licuar y transportar gas proveniente de Estados Unidos para su exportación, principalmente, a clientes en Asia.

La central estaría en Puerto Libertad, entre las localidades de Guaymas y Puerto Peñasco, la costa continental mexicana.

La directora general de la compañía, Sarah Bairstow, afirmó que este será “la mayor inversión extranjera directa hasta la fecha”. Sin embargo, el proyecto ha estado en discusión desde 2020 y aún depende de la construcción de los ductos necesarios para conectar ambos lados de la frontera.

Mientras tenía lugar la cita en el Palacio Nacional y el gobierno intentaba dar certezas a los inversionistas tras las polémicas y recién aprobadas reformas constitucionales a la judicatura o la energía, los críticos a los cambios al Poder Judicial se manifestaron en los exteriores de la sede presidencial con pancartas en inglés en las que se leían mensajes como “Peligro, en México tus inversiones no están seguras”.

Ebrard indicó que otra de las principales inversiones está relacionada a un compromiso de US$ 6,000 millones de Amazon “para fortalecer su red en México y también su capacidad digital”. No aclaró si ese dinero incluía los US$ 5,000 millones anunciados en febrero precisamente para temas digitales.

El titular de Economía también destacó una inversión en el sector turístico de US$ 1,500 millones de la línea naviera Royal Caribbean para desarrollar la localidad de Mahahual, al sur del Caribe mexicano, como el mayor punto de parada de los grandes cruceros que ya ofrecen pasar un “día perfecto” en México.

Para el gobierno mexicano, estos anuncios, así como la promesa de avanzar en una ventanilla única para agilizar los trámites de los inversores, demuestra el interés de las empresas privadas en México.

Suzanne Clark, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dijo que el diálogo con el sector privado ayudó a reducir la incertidumbre y a avanzar en relaciones de mayor confianza.

La presidenta Sheinbaum, por su parte, volvió a garantizar que ninguna de las reformas constitucionales aprobadas “representa un problema para la inversión en México”.