El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó este lunes a la cárcel militar de Viñas Cué, esposado y con chaleco antibalas, como parte de un fuerte operativo de seguridad. El exmandatario continuará en ese recinto la prisión preventiva que cumple por el caso relacionado con la intervención de Ueno bank.

Imágenes difundidas por la televisión local mostraron a Peña ingresando a la instalación castrense poco después de las 15:00 horas locales. Vestía una camisa blanca y un pantalón azul, similar al atuendo que utilizaba durante sus jornadas de trabajo cuando ejercía la Presidencia.

El traslado se produjo desde el Regimiento Escolta Presidencial, unidad militar a la que Peña había sido llevado el pasado 6 de noviembre, horas después de su destitución. La medida fue dispuesta por el juez de garantías Osmar Legal, luego de las denuncias sobre presuntos privilegios otorgados al exmandatario durante su reclusión.

¿Por qué trasladaron al expresidente?

La decisión se produce después de que el presidente, Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub.

Legal, en una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, ordenó “el inmediato traslado” de Peña a Viñas Cué, donde “deberá permanecer en libre comunicación y a disposición” del juzgado.

Santiago Peña fue trasladado a la cárcel militar de Viñas Cué para continuar con la prisión preventiva. Foto: EFE.

En el documento, el juez insta a las autoridades de la prisión a establecer “todas las medidas de seguridad necesarias” para garantizar “la vida y la integridad física» del expresidente y alojarlo separado de los demás reclusos, especialmente “de los coprocesados” en la causa por la intervención de Ueno bank.

En un mensaje al país, Alliana dijo haber ordenado al ministro de Defensa, Óscar González, la remoción de Daiub, quien asumió el cargo el pasado 20 de octubre.

Al respecto, González aseguró a la radio ABC Cardinal que consultó con Daiub sobre la instalación en el lugar de máquinas y equipos de gimnasia -hecho denunciado por ese medio- y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos.

Santiago Peña y el caso Ueno bank

Peña permanece detenido desde el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado lo declarara culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político y dispusiera su salida del poder.

El exmandatario quedó involucrado en el caso relacionado con la intervención de Ueno bank, entidad que reportaba más de 2.94 millones de clientes y que administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de diversas instituciones públicas.

Ueno bank ingresó el pasado 3 de noviembre a un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central de Paraguay. El titular de la institución, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos también permanecen detenidos y son investigados en el marco del caso.

Con información de EFE.