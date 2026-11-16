Santiago Peña, quien ocupaba la presidencia desde agosto de 2023, fue destituido por el Congreso y posteriormente arrestado la semana pasada.
Santiago Peña, quien ocupaba la presidencia desde agosto de 2023, fue destituido por el Congreso y posteriormente arrestado la semana pasada.
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Redacción Gestión
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El juez penal de garantías Osmar Legal ordenó este lunes trasladar al expresidente Santiago Peña desde la unidad castrense donde cumple prisión preventiva hace 10 días tras la intervención de Ueno bank a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, la capital de Paraguay, según una comunicación judicial.

Legal, en una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, ordenó “el inmediato traslado” de Peña a Viñas Cué, donde “deberá permanecer en libre comunicación y a disposición” del juzgado.

En el documento, el juez insta a las autoridades de la prisión a establecer “todas las medidas de seguridad necesarias” para garantizar “la vida y la integridad física” del expresidente y alojarlo separado de los demás reclusos, especialmente «de los coprocesados» en la causa por la intervención de Ueno bank.

Al respecto, González aseguró a la radio ABC Cardinal que consultó con Dayub sobre la instalación en el lugar de máquinas y equipos de gimnasia -hecho denunciado por ese medio- y que el jefe militar confirmó la existencia de los aparatos.

El expresidente paraguayo Santiago Peña (izquierda) llegando a la Fiscalía General en Asunción el 7 de noviembre de 2026. (Fotografía distribuida por la Fiscalía General de Paraguay / AFP).
El expresidente paraguayo Santiago Peña (izquierda) llegando a la Fiscalía General en Asunción el 7 de noviembre de 2026. (Fotografía distribuida por la Fiscalía General de Paraguay / AFP).

Santiago Peña, protagonista del escándalo de Ueno bank

Peña está detenido desde el pasado 6 de noviembre, horas después de que el Senado lo declarara culpable de “mal desempeño de funciones” en un juicio político y lo desalojara del poder.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo titular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso.

Con información de EFE

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