Unos 229,900 hispanos recibirán este año un diagnóstico de cáncer y 54,200 morirán por la enfermedad, según el informe. (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)
Unos 229,900 hispanos recibirán este año un diagnóstico de cáncer y 54,200 morirán por la enfermedad, según el informe. (Foto: MARTIN BERNETTI / AFP)
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Agencia EFE
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El es la principal causa de muerte entre los hispanos de Estados Unidos, quienes presentan una mayor incidencia que la población blanca en varios tipos en gran medida prevenibles, como los de cuello uterino, hígado y estómago, según un informe publicado este lunes por la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS, en inglés).

Las mujeres hispanas tienen una de cuello uterino un 36% más alta que las de raza blanca, y los hispanos duplican la de cáncer de hígado y de estómago, tumores vinculados con infecciones.

Unos 229,900 hispanos recibirán este año un diagnóstico de cáncer y 54,200 morirán por la enfermedad, según el informe, en una comunidad de 68 millones de personas, el 20% de la población del país.

El estudio señala la falta de seguro médico como un obstáculo importante para la prevención y la detección temprana: el 25% de los hispanos de entre 18 y 64 años no lo tiene, el triple que entre la población blanca no hispana.

En Puerto Rico, la incidencia de cáncer de cuello uterino es un 73% mayor que la de las mujeres de raza blanca no hispanas y un 32% mayor que la de las demás hispanas de Estados Unidos.

El cáncer de cuello uterino es prácticamente prevenible; sin embargo, las mujeres hispanas siguen quedando rezagadas, especialmente en Puerto Rico, donde las tasas son las más altas de Estados Unidos”, afirmó la coautora del informe Rebecca Siegel, directora científica de la ACS.

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