Una silenciosa amenaza acecha a los turistas que visitan los parques nacionales de Estados Unidos. Un nuevo estudio detectó la presencia de una peligrosa ameba “comecerebros” en aguas termales de algunos de los destinos turísticos más populares del país.

La investigación encontró rastros de Naegleria fowleri en áreas de aguas cálidas dentro del Parque Nacional Yellowstone, el Parque Nacional Grand Teton y el Área Recreativa Nacional Lake Mead. Este microorganismo puede ingresar al cuerpo por la nariz cuando una persona nada o se sumerge en agua dulce caliente.

Según el estudio, la presencia de este patógeno mortal se está expandiendo hacia lugares emblemáticos de Wyoming, Nevada y Arizona.

Investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de la Universidad Estatal de Montana detectaron la ameba en manantiales termales y otros entornos acuáticos cálidos de parques nacionales del oeste del país, informó el New York Post.

El microorganismo fue encontrado en aguas termales de Yellowstone, Grand Teton y Lake Mead, destinos visitados por miles de turistas cada año. (Foto referencial: Pixabay)

El análisis, publicado en ACS Publications, evaluó 40 zonas recreativas de aguas termales en cinco parques nacionales y áreas recreativas del oeste de EE. UU. Los resultados mostraron una detección generalizada, incluyendo niveles asociados con riesgo potencial de infección en tres parques muy visitados.

Los científicos determinaron que Naegleria fowleri puede sobrevivir en un amplio rango de temperaturas, desde aproximadamente 17 °C hasta casi 55 °C (63 °F a 131 °F), lo que demuestra que puede estar presente tanto en aguas moderadamente cálidas como en fuentes extremadamente calientes.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta ameba prospera en lagos, ríos y aguas termales de agua dulce caliente. Aunque las infecciones cerebrales provocadas por este organismo son extremadamente raras, casi siempre resultan fatales.

Durante un período de ocho años iniciado en 2016, los investigadores recolectaron 185 muestras y encontraron la ameba en el 34% de ellas. La mayor concentración se registró en las aguas termales Polecat Hot Springs, ubicadas en Grand Teton, Wyoming.

Autoridades sanitarias recomiendan tomar precauciones al nadar en agua dulce caliente o manantiales termales. (Foto referencial: Pixabay)

El estudio también detectó Naegleria fowleri en lugares recreativos conocidos como Boiling River y Firehole River en Yellowstone, además de Granite Hot Springs, en la región de Grand Teton. Asimismo, identificó nuevas ubicaciones donde antes no se había reportado, como Lewis Lake en Yellowstone.

La infección ocurre generalmente cuando el agua contaminada entra por la nariz y el microorganismo llega al cerebro, causando una enfermedad llamada meningoencefalitis amebiana primaria (PAM).

Para reducir el riesgo, el CDC recomienda taparse la nariz o usar pinzas nasales al sumergirse, mantener la cabeza fuera del agua en aguas termales, evitar remover sedimentos en aguas poco profundas y usar agua destilada o hervida para limpiar las fosas nasales.