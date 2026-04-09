Si planeas viajar a Estados Unidos, ya sea como turista, estudiante, trabajador o por motivos de negocios, necesitas una visa válida. Este documento es indispensable para presentarte en el control migratorio y solicitar tu ingreso de acuerdo con el propósito de tu visita. El costo del trámite depende del tipo de visa que requieras y de la actividad que pienses realizar en el país. A continuación, encontrarás los precios oficiales actualizados a abril de 2026.

Vale precisar que no siempre es obligatorio tener una visa, pues depende de tu nacionalidad, el motivo del viaje y el tiempo de estancia. Por ejemplo, si eres ciudadano de un país del Visa Waiver Program (VWP), puedes viajar por turismo o negocios hasta 90 días sin dicho documento, pero necesitas una autorización ESTA aprobada antes de viajar; asimismo, los ciudadanos de Canadá tampoco necesitan visa de turista para estancias cortas, aunque sí deben cumplir otros requisitos de entrada.

Estos son los nuevos costos para sacar la visa a Estados Unidos en abril de 2026 (Crédito: inkdrop / Freepik)

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS OFICIALES Y VIGENTES PARA TRAMITAR UNA VISA A EE.UU.?

Conoce cuáles son los precios vigentes para tramitar una visa a EE.UU., según el sitio web del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés):

Visa de no inmigrante

Visa de no inmigrante sin petición: US$185

Incluye (pero no se limita a) las siguientes categorías de visa:

B: Visa de visitante (Negocios, turismo, tratamiento médico).

Visa de visitante (Negocios, turismo, tratamiento médico). C-1: Tránsito por los Estados Unidos.

Tránsito por los Estados Unidos. D: Miembros de la tripulación - Aerolíneas, Barcos.

Miembros de la tripulación - Aerolíneas, Barcos. F: Estudiante, Académico.

Estudiante, Académico. I: Medios de comunicación y periodistas.

Medios de comunicación y periodistas. J: Visitantes de intercambio.

Visitantes de intercambio. M: Estudiantes, Formación Profesional.

Estudiantes, Formación Profesional. TN/TD: Profesionales del TLCAN.

Categorías de visa basadas en petición: US$205

Incluye las siguientes categorías de visa:

H: Trabajadores temporales/Empleo o aprendices.

Trabajadores temporales/Empleo o aprendices. L: Transferencias dentro de la misma empresa.

Transferencias dentro de la misma empresa. O: Personas con habilidades extraordinarias.

Personas con habilidades extraordinarias. P: Atletas. Artistas y animadores.

Atletas. Artistas y animadores. Q: Intercambio cultural internacional.

Intercambio cultural internacional. R: Trabajador religioso.

Visado E - Comerciante/Inversor por Tratado: US$315

Visa de categoría K – Prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense: US$265

Tarifas de la tarjeta de cruce fronterizo

Tarjeta de cruce fronterizo - mayores de 15 años (válida por 10 años): US$185

Tarjeta de cruce fronterizo - menores de 15 años; para ciudadanos mexicanos si el padre o tutor tiene o está solicitando una tarjeta de cruce fronterizo (válida por 10 años o hasta que el solicitante cumpla 15 años, lo que ocurra primero): US$15

Otros cargos

Tarifa de prevención y detección de fraude de visa L - para solicitantes de visa incluidos en la petición general L (solo solicitante principal): US$500

La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016 (Ley Pública 114-113) aumenta las tarifas para ciertos solicitantes de visas H-1B y L-1. Las secciones consulares cobran esta tarifa para las solicitudes de visa L-1 generales (solo solicitante principal) presentadas por solicitantes que emplean a 50 o más personas en los Estados Unidos, si más del 50 por ciento de esas personas tienen estatus de no inmigrante H-1B o L-1: US$4,500

Los solicitantes deben asegurarse de reunir toda la documentación requerida según la categoría de visa que desean obtener en Estados Unidos (Foto: Freepik)

Visas de inmigrante

Una visa de inmigrante es un documento oficial que permite a ciudadanos extranjeros ingresar a Estados Unidos con el propósito de residir permanentemente. Esta conlleva la obtención de la Green Card o residencia permanente legal.

Petición de inmigración para un familiar (I-130): US$675

US$675 Petición de familiar inmediato para huérfanos (adopción internacional) (formularios I-600 e I-800): US$775

Tasas de tramitación de la solicitud de visa de inmigrante (no reembolsables, por persona)

Solicitudes de preferencia familiar y de familiares inmediatos (tramitadas sobre la base de una petición I-130, I-600 o I-800 aprobada): US$325

Solicitudes basadas en el empleo (tramitadas sobre la base de una petición I-140 o I-526 aprobada): US$345

Otras solicitudes de visa de inmigrante (incluidos los autopeticionarios I-360 aprobados, los solicitantes de visa de inmigrante especial, los solicitantes de residencia que regresa (SB-1) y todos los demás, excepto los seleccionados del programa DV): US$205

Otros cargos

Tasa de inscripción para la visa de diversidad (pagada al momento de la inscripción únicamente por el solicitante principal): US$1

Tarifa de solicitud de visa de diversidad (por persona que solicita como seleccionado del programa de visas de diversidad para una visa de inmigrante de categoría DV): US$330

Revisión de la declaración jurada de manutención (solo cuando se revisa a nivel nacional): US$120

Servicios especiales de visado