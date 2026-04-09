Si planeas viajar a Estados Unidos, ya sea como turista, estudiante, trabajador o por motivos de negocios, necesitas una visa válida. Este documento es indispensable para presentarte en el control migratorio y solicitar tu ingreso de acuerdo con el propósito de tu visita. El costo del trámite depende del tipo de visa que requieras y de la actividad que pienses realizar en el país. A continuación, encontrarás los precios oficiales actualizados a abril de 2026.
Vale precisar que no siempre es obligatorio tener una visa, pues depende de tu nacionalidad, el motivo del viaje y el tiempo de estancia. Por ejemplo, si eres ciudadano de un país del Visa Waiver Program (VWP), puedes viajar por turismo o negocios hasta 90 días sin dicho documento, pero necesitas una autorización ESTA aprobada antes de viajar; asimismo, los ciudadanos de Canadá tampoco necesitan visa de turista para estancias cortas, aunque sí deben cumplir otros requisitos de entrada.
¿CUÁLES SON LOS PRECIOS OFICIALES Y VIGENTES PARA TRAMITAR UNA VISA A EE.UU.?
Conoce cuáles son los precios vigentes para tramitar una visa a EE.UU., según el sitio web del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés):
Visa de no inmigrante
Visa de no inmigrante sin petición: US$185
Incluye (pero no se limita a) las siguientes categorías de visa:
- B: Visa de visitante (Negocios, turismo, tratamiento médico).
- C-1: Tránsito por los Estados Unidos.
- D: Miembros de la tripulación - Aerolíneas, Barcos.
- F: Estudiante, Académico.
- I: Medios de comunicación y periodistas.
- J: Visitantes de intercambio.
- M: Estudiantes, Formación Profesional.
- TN/TD: Profesionales del TLCAN.
Categorías de visa basadas en petición: US$205
Incluye las siguientes categorías de visa:
- H: Trabajadores temporales/Empleo o aprendices.
- L: Transferencias dentro de la misma empresa.
- O: Personas con habilidades extraordinarias.
- P: Atletas. Artistas y animadores.
- Q: Intercambio cultural internacional.
- R: Trabajador religioso.
Visado E - Comerciante/Inversor por Tratado: US$315
Visa de categoría K – Prometido(a) o cónyuge de ciudadano estadounidense: US$265
Tarifas de la tarjeta de cruce fronterizo
- Tarjeta de cruce fronterizo - mayores de 15 años (válida por 10 años): US$185
- Tarjeta de cruce fronterizo - menores de 15 años; para ciudadanos mexicanos si el padre o tutor tiene o está solicitando una tarjeta de cruce fronterizo (válida por 10 años o hasta que el solicitante cumpla 15 años, lo que ocurra primero): US$15
Otros cargos
- Tarifa de prevención y detección de fraude de visa L - para solicitantes de visa incluidos en la petición general L (solo solicitante principal): US$500
- La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2016 (Ley Pública 114-113) aumenta las tarifas para ciertos solicitantes de visas H-1B y L-1. Las secciones consulares cobran esta tarifa para las solicitudes de visa L-1 generales (solo solicitante principal) presentadas por solicitantes que emplean a 50 o más personas en los Estados Unidos, si más del 50 por ciento de esas personas tienen estatus de no inmigrante H-1B o L-1: US$4,500
Visas de inmigrante
Una visa de inmigrante es un documento oficial que permite a ciudadanos extranjeros ingresar a Estados Unidos con el propósito de residir permanentemente. Esta conlleva la obtención de la Green Card o residencia permanente legal.
- Petición de inmigración para un familiar (I-130): US$675
- Petición de familiar inmediato para huérfanos (adopción internacional) (formularios I-600 e I-800): US$775
Tasas de tramitación de la solicitud de visa de inmigrante (no reembolsables, por persona)
- Solicitudes de preferencia familiar y de familiares inmediatos (tramitadas sobre la base de una petición I-130, I-600 o I-800 aprobada): US$325
- Solicitudes basadas en el empleo (tramitadas sobre la base de una petición I-140 o I-526 aprobada): US$345
- Otras solicitudes de visa de inmigrante (incluidos los autopeticionarios I-360 aprobados, los solicitantes de visa de inmigrante especial, los solicitantes de residencia que regresa (SB-1) y todos los demás, excepto los seleccionados del programa DV): US$205
Otros cargos
- Tasa de inscripción para la visa de diversidad (pagada al momento de la inscripción únicamente por el solicitante principal): US$1
- Tarifa de solicitud de visa de diversidad (por persona que solicita como seleccionado del programa de visas de diversidad para una visa de inmigrante de categoría DV): US$330
- Revisión de la declaración jurada de manutención (solo cuando se revisa a nivel nacional): US$120
Servicios especiales de visado
- Solicitud para determinar la condición de residente que regresa, formulario DS-117: US$180
- Carta de transporte para residentes permanentes legales de los Estados Unidos: US$575
- Solicitud de exención del requisito de residencia de dos años, Exención J, Formulario DS-3035: US$120
- Solicitud de exención de inelegibilidad para visa, Formulario I-601(Información recopilada para USCIS y sujeta a cambios): US$930