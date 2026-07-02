Para mexicanos que residen en Estados Unidos y requieren servicios del Registro Civil de México, ya existe una alternativa digital que evita desplazamientos: el portal Mi Registro Civil. A través de esta herramienta se pueden solicitar actas y gestionar correcciones y aclaraciones en documentos oficiales sin salir del país donde se encuentren. Más adelante te detallamos cómo hacer estos procedimientos en línea con Llave MX.

Cabe precisar que para aprovechar esta herramienta, primero debes contar con una cuenta activa en Llave MX, que funciona como tu identificación electrónica ante las autoridades mexicanas y te da acceso seguro a distintos servicios gubernamentales.

Antes de comenzar, es indispensable crear una cuenta en Llave MX (Foto: Pixabay StockSnap / Gobierno de México)

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA LLAVE MX?

Llave MX es la cuenta digital única del Gobierno de México que te identifica en línea y te permite hacer trámites electrónicos en distintas dependencias usando tu Clave Única de Registro de Población (CURP) como base. Funciona como un “usuario y contraseña” oficiales para acceder de forma segura a servicios gubernamentales, sin tener que ir físicamente a oficinas.

En la práctica, con Llave MX puedes autenticarte en portales como Mi Registro Civil y realizar solicitudes de actas, correcciones y aclaraciones, así como constancias de existencia o inexistencia e inscripción de sentencias, y otros trámites federales que se vayan incorporando a la plataforma.

Laura Ruiz de la Vega, cónsul de Registro Civil y Documentación del Consulado General de México en Dallas, señaló a N+ Univision 23 DFW que esta plataforma tiene como objetivo acercar más fácilmente los documentos oficiales a las personas, agilizar los tiempos de atención, avanzar en la digitalización de los servicios del Registro Civil y ofrecer un acceso seguro a través de Llave MX.

¿Qué documentos necesito para crear una cuenta Llave MX?

Para crear una cuenta Llave MX solo necesitas:

Tu CURP, si eres mexicano.

Un correo electrónico vigente, que usarás para confirmar la cuenta y recuperar el acceso.

Un número de teléfono celular activo, para recibir códigos de verificación por SMS.

Una conexión a internet estable.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INICIAR TRÁMITES EN LLAVE MX?

Debes contar con una cuenta activa en Llave MX, ya que es la llave de acceso a la Plataforma Nacional del Registro Civil.

Tener a la mano el acta sobre la que harás el trámite, sus datos registrales (año de registro, municipio, número de acta, etc.) y una identificación oficial vigente.

En algunos casos, preparar archivos digitales legibles (JPG, PNG o PDF) del acta y de la identificación, con el tamaño máximo que indique el sistema.

Pasos generales en línea

Entra al portal Mi Registro Civil e inicia sesión con tu cuenta de Llave MX.

Ve al apartado de “Captura, corrección y aclaración de actas” y elige si necesitas un trámite de acta, una corrección o una aclaración.

Captura la información que te pide el sistema (datos del acta, del titular y del solicitante) y, si el trámite lo requiere, sube los documentos digitales correspondientes.

Si el servicio implica pago, sigue las indicaciones del portal para cubrir el monto y, al finalizar, guarda el folio del trámite y debes estar pendiente del correo electrónico donde llegará la respuesta o posibles requerimientos adicionales del Registro Civil.

¿SALEN DE INMEDIATO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS?

No todos los trámites son inmediatos, dependerá de qué documento se solicita. Por ejemplo, una copia certificada es más sencilla si el acta está en la base de datos correspondiente, mientras que una corrección o aclaración puede tardar más porque requiere revisión.

Recuerda que tras hacer la solicitud, los usuarios recibirán una respuesta al correo que registraron. Si se demora, lo mejor es que hayas guardado los comprobantes y verifiques que los datos enviados sean correctos.