Los 7.5 millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibieron su pago adelantado correspondiente a noviembre de parte de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos. Ahora, muchos se preguntan: ¿cuándo es la próxima fecha de depósito y cuánto recibirán?

Las asignaciones mensuales por la SSI se otorgan a adultos y niños con incapacidades o ceguera, que tienen ingresos y recursos por debajo de límites financieros específicos. Los pagos se realizan los primeros días de cada mes, aunque si la fecha cae en fin de semana o feriado, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO PAGO DE LA SSI?

El próximo pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) será el lunes 1 de diciembre de 2025, según el cronograma oficial de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos.

Conoce el cronograma de pagos de e Seguridad de Ingreso Suplementario, de acuerdo con la SSA (Foto: Administración del Seguro Social / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

¿CUÁL SERÁ EL MONTO QUE RECIBIRÁN LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

Las cantidades varían dependiendo del estado civil y condición del beneficiario:

Personas solteras o viudas: hasta US$967 .

. Parejas elegibles: hasta US$1,450 .

. Personas esenciales (por ejemplo, menores con ceguera): hasta US$485.

La SSI está dirigida a personas con bajos ingresos y sin una pensión de jubilación.

Conoce los montos que recibirán los beneficiarios de la SSI (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CÓMO HARÁN LOS PAGOS DEL 1 DE DICIEMBRE A LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

A las 00 del lunes 1 de diciembre se hará el pago a los beneficiarios de la SSI, que tendrán dos formas de recibir el dinero del programa federal:

Depósito directo en cuenta bancaria: Este es el método más seguro y rápido. Para asegurarte de recibirlo, contacta a tu banco o a la Administración del Seguro Social.

Programa de la tarjeta de débito Direct Express: Si optaste por este programa, los fondos serán depositados automáticamente en tu tarjeta, según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

Si tienes más dudas, puedes visitar la web oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).