La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) ha hecho oficial un cambio en los pagos del mes de noviembre. Conoce de qué se trata y a quiénes afecta la modificación en el cronograma habitual.

La SSA tiene más de 75 millones de dependientes, de los cuales 68 millones son jubilados, sobrevivientes y personas con SSDI. En tanto, otros 7.5 de beneficiarios pertenecen a programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

CAMBIOS EN LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL POR DÍAS FESTIVOS Y FINES DE SEMANA

El cambio en la fecha del pago afecta a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), quienes recibirán el pago de noviembre de manera adelantada el día 31 de octubre, de acuerdo con el cronograma oficial de la SSA.

Este grupo de 7.5 millones de beneficiarios, de manera habitual, cobran el primer día de cada mes, pero como el primero noviembre cae en sábado, la regla de la Administración del Seguro Social es, si ese día cae en fin de semana o feriado, adelantar al último día hábil del mes anterior.

BENEFICIARIOS DE LA SSI RECIBIRÁN PAGO DOBLE EN OCTUBRE

Este programa está dirigido a personas con discapacidades y adultos mayores con ingresos y recursos limitados. El doble pago ocurre debido a la programación del calendario:

Jueves 1 de octubre de 2025: corresponde al pago habitual del mes.

Viernes 31 de octubre 2025: corresponde al pago adelantado de noviembre, ya que el 1 de junio cae domingo.

La SSA adelanta pagos en noviembre a beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) por días festivos (Foto: SSA)

¿CUÁNTO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social de Estados Unidos, estos son los montos que reciben los millones de beneficiarios de la SSI:

A aquellas personas que reciben el beneficio individual del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) reciben hasta US$967. Este monto es para las personas solteras o viudas, por ejemplo

Las parejas reciben hasta US$1,450.

Las personas esenciales, como menores con ceguera, reciben hasta US$485.

Beneficiarios de la SSI reciben su pago individual de hasta US$967 (Foto: Diseñado por Freepik)

FORMAS DE PAGO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA SSI

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas), hará el abono a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) de dos formas:

Depósito directo en cuenta bancaria: es sencillo y seguro. Solo debes contactar a tu banco o comunicarte con el SSI para recibir el pago.

Programa de la tarjeta de débito Direct Express: se realiza a través de la tarjeta de Direct Express, donde los pagos se depositan según el cronograma. Para ello, tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web.

Nota: Aún hay beneficiarios que reciben su pago a través de cheques.