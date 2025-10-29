Si dependes de tus pagos para cubrir necesidades como la comida, la renta o los medicamentos, cualquier variación en el cronograma del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) puede complicar tu organización. Por eso, en esta ocasión, compartiré las fechas más importantes que deben tener en cuenta los beneficiarios. Mantenerte informado sobre el calendario del Seguro Social te ayudará a evitar contratiempos y planificar mejor tus finanzas.

Por eso hoy quiero contarte cuándo se enviarán los próximos cheques del SSI o se realizarán los depósitos correspondientes, según el cronograma oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

El Seguro Social de Estados Unidos tiene un cronograma de pagos establecido con anterioridad (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL SSI Y QUIÉNES PUEDEN RECIBIRLO?

Antes de entrar de lleno con las fechas, vale la pena recordar qué es el Seguro de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income). Este programa no es exclusivo para jubilados, aunque muchos lo creen. En realidad, está diseñado para personas mayores, adultos con discapacidad o individuos con ingresos y recursos limitados.

En Estados Unidos, más de 7.4 millones de personas reciben este beneficio cada mes, según datos recientes de la SSA. Los montos varían dependiendo de la situación de cada beneficiario, pero suelen ir desde los US$900 hasta casi US$2,000 dólares mensuales, dependiendo si se trata de un pago individual o en pareja.

¿CÓMO FUNCIONA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL SSI?

El Seguro Social sigue un calendario mensual muy específico. En el caso del SSI, los pagos se realizan generalmente el primer día de cada mes. Sin embargo, hay una excepción importante: si ese día cae en fin de semana o feriado federal, la SSA adelanta el pago al día hábil anterior.

Esto puede parecer un detalle menor, pero para quienes viven al día, recibir el cheque uno o dos días antes puede marcar la diferencia. Por eso siempre hay que tener presente este calendario y verificarlo con frecuencia en el sitio oficial de la entidad.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

FECHAS CONFIRMADAS PARA LOS PRÓXIMOS CHEQUES DEL SSI

De acuerdo con el cronograma oficial del Seguro Social, estas son las fechas exactas en que se distribuirán los pagos del SSI para lo que resta del 2025 y la primera mitad del 2026:

Viernes 31 de octubre de 2025 (correspondiente al pago de noviembre 2025).

Lunes 1 de diciembre de 2025.

Miércoles 31 de diciembre de 2025 (pago adelantado de enero 2026).

Viernes 30 de enero de 2026 (correspondiente a febrero 2026).

Viernes 27 de febrero de 2026 (correspondiente a marzo 2026).

Miércoles 1 de abril de 2026.

Viernes 1 de mayo de 2026.

Lunes 1 de junio de 2026.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.