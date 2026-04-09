Estamos entrando a la fase final del proceso de presentación de impuestos en Estados Unidos, cuyo límite es el 15 de abril de 2026. A medida que muchas personas se apresuran a cumplir con esta obligación fiscal, ¿sabías que una gran cantidad de contribuyentes en Florida incurre en un error que puede generarles una sanción económica? Esta clase de tropiezos suele deberse a la falta de orientación adecuada o a la confianza en recomendaciones equivocadas que se difunden entre conocidos o a través de plataformas digitales. En los próximos párrafos descubrirás de qué se trata y por qué es clave evitarlo con anticipación.

EL ERROR COMÚN QUE PUEDE COSTARLE UNA MULTA A LOS CONSTRIBUYENTES DE FLORIDA

Hay un error muy común que puede costarle una multa no solamente a los contribuyentes de Florida, sino a todos en Estados Unidos. ¿De cuál se trata? No presentar la declaración a tiempo, antes del 15 de abril, incluso si no puede pagar todo el impuesto.

Resulta que muchos contribuyentes piensan que si no tienen el dinero completo, lo mejor es no presentar la declaración, pues eso es justamente lo que dispara la multa más alta (failure to file penalty). Entonces, ¿qué hago si no tengo el monto para cancelar? Lo correcto suele ser:

Presentar la declaración antes del 15 de abril (o pedir prórroga antes de esa fecha).

Aunque no puedas pagar todo, enviar al menos un pago parcial y luego acordar plan de pago con el IRS.

Otros errores frecuentes que terminan en problemas o multas adicionales

No pedir extensión a tiempo creyendo que “no pasa nada” si la presentas después.

Declarar con información incompleta (formularios W‑2 o 1099 faltantes, por ejemplo) y luego recibir ajustes del IRS.

Cambiar de dirección y no actualizar datos, por lo que te pierdes avisos y cartas con plazos para corregir.

Aunque creas que “no pasa nada” si actúas de cierta manera cuando no tienes todo el dinero para pagar, esa decisión puede salir muy cara si no conoces bien las reglas (Foto: Freepik)

EL RIESGO QUE CORRES SI NO PRESENTAS TU DECLARACIÓN A TIEMPO

Si no presentas tu declaración de impuestos hasta la fecha límite, te aplicarán una multa estándar del 5% de cualquier impuesto adeudado por cada mes de retraso hasta un máximo del 25% del saldo pendiente.

“La penalización por no presentar la declaración puede acumularse rápidamente si no se actúa a tiempo”, señala el IRS en su guía oficial.

Penalización adicional

Además de la multa por no presentar la declaración, existe una penalización adicional por no pagar los impuestos a tiempo.

5% mensual por no declarar (máximo 25%)

0.5% mensual por no pagar

Este porcentaje puede ser menor, siempre y cuando presentes una declaración o si obtienes una prórroga; en estos casos el monto a pagar por lo adeudado será del 0.5%.

¿QUÉ HAGO SI NO LLEGO AL 15 DE ABRIL?

Solicita una prórroga mediante el Formulario 4868. Si lo haces, puedes recibir una extensión automática de 6 meses; es decir, tu nueva fecha para declarar será en octubre de 2026.

Recuerda que la prórroga no evita el pago, solo retrasa la presentación de tu declaración de impuestos.