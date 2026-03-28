Mientras algunos estados no cobran impuesto estatal sobre la renta, otros aplican tasas que superan el 10% (Foto: Freepik/ Composición Canva para Gestión Mix)
Mientras algunos estados no cobran impuesto estatal sobre la renta, otros aplican tasas que superan el 10% (Foto: Freepik/ Composición Canva para Gestión Mix)
Redacción Mix
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La cantidad de estatales sobre la renta que pagas en Estados Unidos depende, en buena medida, del estado donde residas. Como el mapa fiscal del país muestra diferencias muy marcadas entre una jurisdicción y otra, conocer cómo tributa cada estado se vuelve clave para entender el impacto real en tu bolsillo durante 2026.

Las diferencias en impuestos estatales sobre la renta pueden modificar tu sueldo neto mucho más de lo que imaginas (Foto: Freepik)
Las diferencias en impuestos estatales sobre la renta pueden modificar tu sueldo neto mucho más de lo que imaginas (Foto: Freepik)

LOS ESTADOS CON IMPUESTOS MÁS ALTOS EN 2026

para mostrar cómo varían las tasas impositivas marginales máximas en los 50 estados de EE. UU. y Washington D. C. La recopilación de datos se basa en el impuesto sobre la renta individual para contribuyentes solteros y conjuntos, con información actualizada al 11 de febrero de 2026.

“Documentamos los cambios más importantes en el impuesto sobre la renta individual implementados en 2026”, se lee en el sitio web del centro de investigación internacional, que recopila datos y publica estudios sobre políticas tributarias estadounidenses a nivel federal y estatal.

La lista está liderada por California, con un impuesto marginal máximo sobre la renta de 13.3%, le sigue Hawái y Nueva York. En el otro extremo está Texas, Florida, Alaska, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Sur, Tennesse, Washington y Wyoming, donde el impuesto estatal sobre la renta es simplemente 0%.

“Los estados costeros y el noreste dominan el extremo de impuestos altos, mientras que los estados del Cinturón del Sol y del Oeste de las Montañas Rocosas se agrupan en el extremo de impuestos bajos, o sin impuestos, del espectro”, .

Los 12 estados con impuestos más altos en 2026

A continuación, los 12 estados en EE.UU. con impuestos más altos sobre la renta en 2026:

ESTADOIMPUESTO SOBRE LA RENTA (%)SISTEMA TRIBUTARIO
California13.3Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Hawai11.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Nueva York10.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Distrito de Columbia10.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Nueva Jersey10.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Oregón9.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Minnesota9.9Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Massachusetts9.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Vermont8.8Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Wisconsin 7.7Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Maine7.2Impuesto sobre la renta con tasas progresivas
Connecticut7.0Impuesto sobre la renta con tasas progresivas

DATOS QUE DEBES SABER

  • California que lidera la lista propone un impuesto del 5% sobre el patrimonio de los multimillonarios, algo que afectaría a un promedio de 200 personas.
  • En Mississippi, los legisladores planean eliminar los impuestos sobre la renta para 2040, siempre y cuando se cumplen ciertas condiciones económicas. En esa misma dirección avanzan Carolina del Sur y Georgia.

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