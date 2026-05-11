El programa federal Trump Accounts busca otorgar 1,000 dólares en ahorros para el retiro a bebés nacidos entre 2025 y 2028; sin embargo, dos investigadores académicos consideran que el plan debería ser automático para garantizar que todos los niños elegibles reciban el beneficio sin necesidad de inscripción previa.

Según el Departamento del Tesoro, alrededor de 6.6 millones de menores ya están inscritos en el nuevo programa federal y cerca de 1.4 millones de recién nacidos recibirán el aporte inicial de 1,000 dólares del gobierno. Estas familias se registraron antes del lanzamiento oficial previsto para el 4 de julio.

Actualmente, los padres deben inscribirse mediante el formulario IRS 4547, disponible en el portal oficial del programa o al presentar su declaración de impuestos de 2025, pero expertos aseguran que este requisito podría dejar fuera a millones de familias.

Los investigadores afirman que, si la inscripción fuera automática, el programa podría llegar hasta 73 millones de niños estadounidenses.

“Creo que parece una oportunidad desaprovechada”, dijo Stephen Roll, profesor asistente de la Brown School de la Universidad de Washington en St. Louis, según USA Today.

“Estas cuentas tienen el potencial de ser transformadoras en la forma en que ayudamos a las personas a construir riqueza en este país”, agregó.

Investigadores proponen automatizar la inscripción para evitar que millones de niños pierdan acceso al beneficio por no completar el registro. (Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz)

El medio citado indicó que el Departamento del Tesoro respondió a la propuesta y aseguró: “El Departamento del Tesoro de EE. UU. está comprometido a maximizar el impacto de Trump Accounts, impulsar las inscripciones de todos los niños elegibles y lograr nuestro objetivo de que cada niño estadounidense tenga una Trump Account”.

El programa promete depositar 1,000 dólares en cuentas de ahorro para el retiro de cada niño nacido durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump. Los menores nacidos antes de 2025 y menores de 18 años también pueden acceder, aunque sin recibir el aporte inicial del gobierno.

Sus impulsores sostienen que la iniciativa busca enseñar a niños y familias la importancia del ahorro y la inversión a largo plazo; no obstante, algunos críticos advierten que podría beneficiar principalmente a familias con mayores recursos económicos.

“Sin inscripción automática, sin asegurarnos de que nuestras familias de menores ingresos abran sus cuentas y obtengan sus mil dólares, existe el riesgo de que este programa se convierta en otro subsidio fiscal que beneficie principalmente a familias adineradas”, señaló Madeline Brown, asociada senior de políticas del Urban Institute.

Especialistas alertan que el modelo actual podría favorecer más a familias con mayores ingresos y dejar fuera a hogares vulnerables. (Foto: Freepik)

Investigaciones previas muestran que las personas con ingresos bajos suelen participar menos en programas de ahorro para el retiro. Por ello, especialistas consideran que automatizar la inscripción sería clave para aumentar la participación, tal como ha ocurrido en programas estatales similares.

Jin Huang, otro de los investigadores que impulsa la propuesta, destacó: “Creo que ese es el mensaje importante aquí: sabemos cómo hacer esto”.

Expertos insisten en que simplificar el proceso ayudaría a evitar que millones de niños pierdan acceso a este beneficio financiado con recursos públicos.