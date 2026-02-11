Hasta hace muy poco, la expresión “Trump Accounts” casi no sonaba en la vida diaria de muchas familias hispanas en Estados Unidos, pero eso cambió tras el anuncio en el Super Bowl y las conversaciones que se han ido colando en redes sociales, grupos de WhatsApp y pláticas a la salida de la escuela o en la iglesia. Ahora ese término está ligado a un nuevo programa federal de ahorro e inversión para menores que ofrece depositar US$1,000 a nombre de ciertos niños nacidos en el país, con la idea de que ese dinero se invierta a largo plazo en la bolsa de valores estadounidense. Para muchas mamás, papás y tutores latinos que lidian con turnos dobles, rentas altas y el peso de la guardería o el college, la posibilidad de que el Gobierno ponga dinero inicial en una cuenta de inversión a nombre de sus hijos suena casi increíble, pero el programa ya existe y viene con fechas definidas, requisitos específicos y formularios concretos. Si te estás preguntando si tu hijo califica, cuándo podría ver el dinero, cómo se abre la cuenta o qué tan enredado es el trámite (sobre todo si sueles hacer tus taxes con un preparador del barrio o en cadenas como H&R Block), aquí encontrarás una guía paso a paso con los puntos clave difundidos por el Departamento del Tesoro, el IRS y firmas financieras como Vanguard.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UNA “TRUMP ACCOUNT”?

Las Trump Accounts son cuentas de ahorro e inversión de carácter federal creadas para menores de edad ciudadanos estadounidenses, pensadas como una especie de cuenta de retiro simplificada para niños. Funcionan de manera similar a una IRA (Individual Retirement Account), pero adaptadas para que los padres, familiares, empleadores y hasta gobiernos estatales puedan aportar dinero desde que el niño es pequeño.

El punto más llamativo es este: el Gobierno federal depositará un aporte inicial de US$1,000 en la cuenta de cada niño elegible, siempre que un adulto haga la elección formal a través del formulario correspondiente. Sin embargo, no todos los menores recibirán automáticamente ese dinero. Hay requisitos claros que debes tener presentes y, algo muy importante en la cultura fiscal de Estados Unidos: nada pasa “solo”, hay que hacer el trámite, igual que con el Child Tax Credit o el Earned Income Tax Credit.

El Gobierno de Estados Unidos destinará US$1,000 para cada niño que cumpla con los requisitos de estas nuevas cuentas (Foto: AFP)

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR LOS US$1,000?

Según la guía del Departamento del Tesoro y del IRS, el beneficio de los US$1,000 forma parte de un programa piloto limitado a ciertos años de nacimiento y a niños que sean ciudadanos estadounidenses.

Reciben los US$1,000:

Niños que sean ciudadanos estadounidenses.

Nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Que tengan número de Seguro Social (Social Security Number) al momento de hacer la elección.

También pueden tener cuenta (pero sin los US$1,000 del Gobierno):

Niños nacidos antes de 2025.

Que sean menores de 18 años al momento de abrir la cuenta.

Ciudadanos de Estados Unidos con número de Seguro Social.

Un detalle importante: solo puede abrirse una Trump Account por niño, no es posible tener varias a nombre del mismo menor, aunque haya varios adultos interesados en aportar.

Para muchas familias latinas con niños nacidos en Estados Unidos mientras los padres aún están ajustando su estatus migratorio, lo clave es que el beneficiario es el niño ciudadano, siempre que cuente con Social Security Number y se haga la elección correctamente en el formulario.

¿CUÁNDO ESTARÁN DISPONIBLES LAS TRUMP ACCOUNTS?

Aquí es donde entran las fechas clave que debes apuntar, casi como si fueran los deadlines de los taxes o del FAFSA.

Inicio oficial del programa para aportes: 5 de julio de 2026.

No se pueden hacer contribuciones antes de esa fecha, ni con dinero del Gobierno ni con dinero privado.

El proceso administrativo, incluyendo la autenticación de cuentas y coordinación con la institución financiera que será custodio, comienza en mayo de 2026 según la guía del Tesoro y el IRS.

Es decir, aunque ya puedes ir adelantando el trámite llenando el Formulario 4547 y preparándote en la temporada de impuestos de 2025–2026, el dinero no se depositará hasta después del 4 de julio de 2026. La lógica del Gobierno es conectar el arranque efectivo de los depósitos con la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

¿CUÁNDO DEPOSITARÁN LOS US$1,000?

El Departamento del Tesoro ha explicado que el aporte de US$1,000 se efectuará “tan pronto como sea posible” después del 4 de julio de 2026, una vez que la cuenta esté abierta y autenticada correctamente.

En términos prácticos, eso significa:

Primero debes completar el registro y la elección en el Formulario 4547.

La cuenta debe quedar establecida y verificada por el IRS y por la institución financiera custodio.

Solo entonces el Tesoro hará el depósito de los US$1,000, en una fecha que puede variar según la velocidad del proceso, pero siempre después del 4 de julio de 2026.

USA TODAY y otros medios han señalado que, en la práctica, las familias deberían esperar que el dinero llegue “algún tiempo” después de esa fecha, no necesariamente de inmediato, lo que es típico en programas federales nuevos.

¿CÓMO ABRIR UNA TRUMP ACCOUNT?

Este es el punto que más interesa a las familias, sobre todo a quienes ya están acostumbradas a hacer sus taxes cada año y a guardar todos los papeles en una carpeta.

Tienes dos opciones principales (y hay una tercera que algunos asesores mencionan):

1. En línea (la más sencilla)

Completar el Formulario 4547 del IRS, “Trump Account Election(s)”.

Presentarlo electrónicamente a través de la plataforma habilitada en trumpaccounts.gov, que funciona como portal para iniciar el proceso.

Se solicitan datos como: fecha de nacimiento del menor, número de Seguro Social, información básica del padre, madre o tutor autorizado y una confirmación de que eres la persona con derecho a hacer la elección por ese niño para efectos fiscales.

2. Con la declaración de impuestos (opción muy habitual en la comunidad latina)

Presentar el Formulario 4547 junto con tu declaración federal de impuestos del año fiscal 2025, ya sea de forma electrónica o en papel, según cómo declares normalmente.

Muchos expertos recomiendan no esperar al último momento de la temporada de taxes, para que la cuenta quede establecida antes de que comience el programa de aportes en julio de 2026.

3. Otras vías que podrían habilitarse

Algunos análisis legales señalan que también podrá presentarse el Formulario 4547 como elección independiente fuera de la declaración de impuestos, aunque el IRS ha enfatizado las vías principales anteriores y todavía podría ajustar el procedimiento.

Después de enviar el formulario:

El IRS establecerá la cuenta en el sistema, vinculada al número de Seguro Social del niño.

Posteriormente, una firma financiera asociada —el “partner financial firm”— se pondrá en contacto para completar el proceso, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente cuál será la institución custodio principal.

En la práctica, esto puede sentirse similar a cuando abres un 529 o una cuenta de inversión en firmas como Vanguard o Fidelity: primero se hace la parte fiscal y luego llega la información de la institución financiera.

EL IRS jugará un papel clave dentro de la creación de las cuentas Trump (Foto: Google Maps)

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE LA CUENTA?

Este punto es clave para entender que no se trata de una cuenta “de los papás”, sino del menor.

La cuenta pertenece legalmente al niño, que es el beneficiario final y titular para efectos de acumulación de ahorro e inversión.

Es administrada por un adulto (padre, madre o tutor) hasta que el menor cumpla 18 años, actuando como responsable de las decisiones de aporte e inversión dentro de las opciones autorizadas.

Al llegar a esa edad, la cuenta pasa a funcionar de manera muy similar a una IRA tradicional o a una cuenta de inversión individual con reglas especiales, lo que puede implicar ajustes en las normas de retiro y en el tratamiento fiscal.

Firmas como Vanguard y otros asesores financieros han advertido que esta transición a los 18 años será un momento clave para revisar la estrategia de inversión y las reglas de retiro. En familias latinas donde muchas veces los jóvenes ayudan a la economía del hogar desde temprano, será importante conversar en familia sobre cómo usar o conservar ese dinero.

¿CUÁNDO SE PUEDE RETIRAR EL DINERO?

Aquí todavía hay detalles por definirse, pero ya hay una base clara en la regulación del IRS.

Las reglas actuales indican que:

Se pueden hacer distribuciones desde el 1 de enero del año en que el menor cumple 18 años, sujeto a las condiciones que termine fijando la regulación final.

Existe la posibilidad de que se ajuste la norma para exigir que el retiro sea después del cumpleaños número 18, no solo en el año calendario, algo sobre lo cual el IRS ha pedido comentarios.

Después de los 18 años, se aplican reglas similares a las de una Individual Retirement Account (IRA), con matices:

Retiros antes de los 59 años y medio pueden estar sujetos a penalizaciones, salvo ciertas excepciones definidas en el código tributario.

Entre las excepciones posibles se incluyen el pago de estudios universitarios, la compra de una primera vivienda o ciertos gastos médicos calificados, aunque la normativa específica para Trump Accounts aún puede ajustarse.

Para muchas familias hispanas que sueñan con ser la primera generación en enviar a sus hijos a la universidad sin endeudarse tanto, esta combinación de ahorro e incentivos para educación o vivienda es un tema a seguir con mucha atención.

¿CÓMO SE PUEDE INVERTIR EL DINERO?

Las Trump Accounts tienen restricciones de inversión diseñadas para enfocarse en el mercado estadounidense y en productos de bajo costo.

Solo se puede invertir en:

Fondos indexados de bajo costo que sigan índices amplios del mercado estadounidense.

Fondos mutuos o ETFs diversificados, sin escoger acciones individuales de empresas específicas.

Vehículos que inviertan principalmente en empresas de Estados Unidos, con al menos 90% de la cartera en compañías del país.

Productos con un ratio de gastos máximo de 0.1% (muy bajo comparado con muchos fondos tradicionales), para reducir costos y permitir que el interés compuesto haga su trabajo con el tiempo.

Es un modelo con un enfoque claro en “invertir en Estados Unidos” y en democratizar el acceso a la bolsa para niños de todo tipo de familias, algo que varios expertos ven como una forma de que más gente participe en el “American Dream” financiero desde temprano. Cuando el menor cumpla 18 años, tendrá mayor libertad para elegir otras opciones de inversión dentro de las reglas que termine fijando la regulación final.

¿QUIÉN PUEDE APORTAR DINERO ADICIONAL?

No solo el Gobierno puede contribuir; la idea es que la cuenta se convierta en un punto de encuentro entre familia, empleadores y filantropía.

Pueden hacer aportes:

Padres, madres y otros familiares (abuelos, tíos, padrinos, madrinas).

Empleadores, como parte de sus beneficios para empleados, similar a un 401(k) pero enfocado en los hijos.

Gobiernos estatales o locales que decidan complementar el programa federal.

Filántropos y organizaciones benéficas interesadas en apoyar a niños de ciertas zonas o niveles de ingreso.

Límites anuales

Máximo general: hasta US$5,000 por año por cada niño, en contribuciones post–impuestos de familiares u otras personas, con ajustes posteriores por inflación a partir de 2028.

El aporte inicial de US$1,000 del Gobierno no cuenta dentro de ese límite de US$5,000.

Contribuciones de gobiernos y organizaciones benéficas tampoco cuentan para el límite anual de US$5,000.

Los empleadores pueden aportar hasta US$2,500 por empleado por año, adicionales a lo que pongan los padres o familiares.

Los límites se ajustarán con la inflación con el tiempo, lo que podría aumentar los topes en años futuros.

En la práctica, esto abre la puerta a que padres latinos que trabajan en grandes compañías —desde bancos hasta empresas tecnológicas o cadenas de retail— pregunten en Recursos Humanos si habrá “match” o aportes especiales a Trump Accounts, igual que hoy preguntan por el 401(k).

¿CÓMO SE PAGAN IMPUESTOS?

Aquí es donde el tema se vuelve más técnico, y donde conviene que quienes declaran con un preparador de confianza hagan todas las preguntas necesarias.

Las contribuciones individuales de padres y familiares, en general, se hacen con dinero después de impuestos (post–tax), similar al funcionamiento de una Roth IRA.

Al retirar, solo se pagan impuestos sobre las ganancias, no sobre el monto que tú aportaste originalmente, siempre que se cumplan las reglas de edad y uso establecidas.

Las contribuciones de empleadores y algunas entidades externas pueden tratarse como aportes antes de impuestos, lo que significa que, al retirar, el monto completo podría estar sujeto a impuestos sobre la renta.

Con múltiples fuentes de aportes —Gobierno federal, empleador, filántropos, padres— varios expertos han advertido que podría ser complejo llevar el control fiscal, por lo que recomiendan mantener registros claros y, en muchos casos, asesorarse con un profesional de impuestos, especialmente en comunidades donde muchos trabajadores tienen varios empleos o ingresos mixtos.

EMPRESAS Y FILÁNTROPOS QUE YA ANUNCIARON APORTES

El programa también ha llamado la atención del sector privado y de grandes nombres de la filantropía estadounidense.

Entre los compromisos anunciados:

Michael y Susan Dell: una donación de US$6,250 millones para hacer depósitos de US$250 en cuentas de hasta 25 millones de niños nacidos entre 2014 y 2024 que vivan en códigos postales con ingresos familiares medianos de US$150,000 o menos.

Ray y Barbara Dalio: apoyos focalizados en unos 300,000 niños en Connecticut, como parte de iniciativas estatales para impulsar el ahorro temprano.

Brad Gerstner y la Invest America Charitable Foundation: impulso al llamado “50 State Challenge” para que cada estado explore formas de complementar los Trump Accounts.

Además, grandes empresas financieras y corporativas como JPMorgan Chase, Charles Schwab, BlackRock, Visa, Intel y Bank of America han expresado su interés en participar, especialmente con aportes dirigidos a los hijos de sus empleados, aunque muchos detalles se están definiendo. Para familias latinas que ya trabajan en estos sectores, esto puede convertirse en un beneficio adicional que valga la pena preguntar y negociar.

LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ CLARO

Aunque el programa ya tiene fecha de lanzamiento y una regulación base, todavía faltan detalles importantes por definir o anunciar.

Entre las dudas abiertas:

Qué institución financiera será el custodio principal de las cuentas, o si habrá varias opciones para elegir.

Cómo se coordinarán múltiples aportes (Gobierno, empleador, filántropos, estados) sin generar conflictos fiscales o confusión en los reportes de impuestos.

Si habrá cambios en las reglas de retiro antes de 2026, por ejemplo, para clarificar las edades exactas y las excepciones por educación, vivienda o salud.

Por ahora, el Tesoro y el IRS han publicado guías preliminares y han pedido comentarios públicos, lo que significa que todavía podrían ajustar algunos puntos antes de que se hagan los primeros depósitos.

¿POR QUÉ ESTE PROGRAMA PUEDE IMPORTAR TANTO A LAS FAMILIAS HISPANAS?

Si tienes hijos pequeños o estás esperando uno entre 2025 y 2028, definitivamente este es un programa que vale la pena seguir de cerca; no todos los días el Gobierno federal deposita US$1,000 en una cuenta a nombre de un menor para invertirlos a largo plazo. En comunidades hispanas de estados como California, Texas, Florida, Nueva York, Nevada o Illinois —donde el costo de la vida sube, pero los sueños de mandar a los hijos al college siguen intactos—, una cuenta de este tipo puede convertirse en la primera experiencia concreta de inversión en la economía estadounidense para toda la familia.

La clave será entender bien las reglas, los límites y las implicaciones fiscales antes de asumir que se trata simplemente de “dinero gratis”, igual que ocurre con otros beneficios del sistema financiero y tributario de Estados Unidos. Como casi todo en este país, los detalles importan, y en este caso pueden marcar la diferencia entre dejar pasar una oportunidad histórica o darle a tus hijos una ventaja real en su futuro financiero.