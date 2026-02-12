La Cámara de Representantes aprobó, el 11 de febrero de 2026, el Save America Act, un proyecto de ley republicano que exige a los electores presentar una identificación oficial para votar en las elecciones federales, incluidas las presidenciales. La medida, que es respaldada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que con ella busca detener el fraude y el abuso electoral, recibió luz verde tras obtener 218 votos a favor y 213 en contra. Ahora, el proyecto pasa al Senado, donde su futuro es incierto. Para entender lo que implica su aprobación, te precisamos los cambios electorales que propone, a quiénes afecta y más.

¿QUÉ ES LA LEY SAVE AMERICA?

La Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, también conocida como Ley SAVE, es un proyecto que busca modificar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. Tiene como fin evitar que los no ciudadanos voten en las elecciones federales, para ello exigirá un documento oficial de ciudadanía estadounidense para registrarse para votar.

Según la ley vigente, “el registro de votantes solo requiere firmar una declaración jurada – bajo pena de perjurio – que afirme la ciudadanía”, de acuerdo con All About Lawyer, publica WFLA News Channel 8.

Los votantes emiten su voto en un centro de votación en el vestíbulo del Museo de Brooklyn el día de las elecciones en el distrito de Brooklyn de Nueva York, Nueva York, EE.UU., 05 de noviembre de 2024. EFE/EPA/SARAH YENESEL

LOS CAMBIOS ELECTORALES QUE PROPONE LA LEY SAVE AMERICA

La ley SAVE America introduce requisitos más estrictos para registrarse y votar en las elecciones federales en Estados Unidos. Entre los principales cambios que propone están:

Exigir a las personas mostrar una prueba de ciudadanía estadounidense en persona para registrarse para votar o actualizar su registro. Puede ser un certificado de nacimiento, pasaporte, documento de naturalización, entre otros.

Eliminar el registro en línea y obligar a hacerlo solo de forma presencial, algo que afecta a quienes viven en zonas alejadas o lejos de oficinas electorales.

Ordenar purgas frecuentes de los padrones, incluso cada 30 días en algunas versiones. Esto aumenta el riesgo de que ciudadanos elegibles sean eliminados por errores administrativos.

Reglas nuevas al momento de votar

Todos los electores deben presentar obligatoriamente una identificación con fotografía para votar, con una lista de documentos aceptados más restrictiva que la de casi todos los estados.

Ya no se aceptarán identificaciones antes válidas (credenciales estudiantiles emitidas por universidades o las identificaciones tribales sin fecha de caducidad).

Cambios en el voto por correo

El voto por correo universal será restringido. Solamente se permitirá su uso en casos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar, viajes u otras excepciones limitadas, publica El País.

Quienes envían las boletas por correo, deberán acompañarlas con una copia de una identificación con foto. “Si la identificación enviada no indica explícitamente que la persona es ciudadana, el votante deberá adjuntar documentación adicional que pruebe su ciudadanía, salvo que el estado haya verificado previamente su estatus mediante listas oficiales enviadas al Departamento de Seguridad Nacional”, precisa La Nación.

Votantes emiten sus votos en un lugar de votación en la Iglesia del Descanso Celestial el día de las elecciones en Nueva York, EE. UU., el 5 de noviembre de 2024. (Foto: EFE/EPA/Sarah Yenesel)

LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA VERIFICAR LA CIUDADANÍA

Los documentos válidos para verificar la ciudadanía, según la Ley Save America son los siguientes:

Una licencia de conducir mejorada, que es una versión del Real ID que indica la ciudadanía.

Un pasaporte estadounidense válido.

Una tarjeta de identificación militar oficial de los EE.UU.

Una tarjeta de identificación con fotografía válida emitida por el gobierno que indique el estado de ciudadanía.

Cualquier otro documento de identidad con fotografía válido emitido por el gobierno junto con evidencia de nacimiento como ciudadano estadounidense o naturalización, como un certificado de nacimiento emitido por los EE.UU., un certificado de naturalización o un Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero (CRBA).

¿A QUIÉNES AFECTA LA LEY SAVE AMERICA?

A todas las mujeres que cambiaron de apellido al casarse, jóvenes, personas mayores, comunidades rurales y votantes de bajos ingresos, que tienen más dificultades para conseguir o actualizar la documentación requerida, de acuerdo con organizaciones de derechos civiles.

Según el Centro Brennan para la Justicia y el Centro para la Democracia y la Participación Cívica de la Universidad de Maryland, 21 millones de estadounidenses no tienen documentos que acrediten su ciudadanía, mientras que otros 2,6 millones carecen de cualquier tipo de identificación con foto emitida por el gobierno.