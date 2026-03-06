El cambio al horario de verano en Estados Unidos, programado para el domingo 8 de marzo, modificará la relación horario con México y podría causar inconvenientes en su agenda de viajes, trabajo o llamadas personales. Con el objetivo de que evites confusiones ante esta transición, a continuación te detallaré la nueva diferencia de horas que mantendrá el territorio estadounidense frente al país azteca, para que puedas tomar tus precauciones.

En EE.UU., el horario de verano se rige por un ciclo que inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, estableciéndose así que para el año 2026 la transición terminará el 1 de noviembre.

Entonces, esto obliga a todos sus habitantes en adelantar sus relojes una hora al marcar las 2:00 a.m., pasándolas directamente a las 3:00 a.m., con el fin de aprovechar mejor las horas de luz solar propia de la temporada primaveral.

Para el domingo 8 de marzo, los ciudadanos estadounidenses tendrán que adelantar una hora más a las 2:00 a.m. (Crédito: Freepik)

Las horas de diferencia entre Estados Unidos y México tras las llegada del horario de verano

Cuando se llegue al domingo 8 de marzo, se registrará una diferencia horaria de una hora menos respecto a la mayor parte de México, lo cual afectará a la zona centro del país.

Te pondré un ejemplo; si en Estados Unidos está marcando las 10:00 a.m., en el territorio de mexicano las agujas se situarán a las 9:00 a.m. Conociendo esta diferencia, podrás planificar si quieres realizar una videollamada.

El horario de verano de 2026 comienza el 8 de marzo, mientras que el horario de invierno o estándar empieza el 1 de noviembre (Foto: Freepik)

Con el objetivo de mantener la coordinación horario con las ciudades fronterizas de EE.UU., diversos municipios pertenecientes a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Baja California y Chihuahua deberán adelantar una hora sus relojes en la fecha que inicio el horario de verano.

En este periodo de dicho horario en territorio estadounidense, la diferencia horario con respecto al centro de México varía según la región: la zona Oeste registra una hora menos, mientras que la zona Central el horario está una hora por delante y, en la región Este, la diferencia aumenta a dos horas más.