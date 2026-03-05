El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos se producirá el domingo 8 de marzo, cuando la mayoría de estados deberán adelantar una hora sus relojes a las 2:00 a.m. para pasar inmediatamente a las 3:00 a.m., en el ya clásico “spring forward” que recorta una hora de sueño pero alarga las tardes con más luz natural; solo Hawaii, casi todo Arizona (salvo la Nación Navajo) y territorios como Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes se mantendrán sin cambios, mientras el resto del país ajusta su rutina diaria, horarios laborales, escolares y de transporte a un nuevo marco horario que se mantendrá vigente hasta el primer domingo de noviembre, cuando llegará el turno inverso de “fall back” y el regreso al horario estándar.

¿Cuándo comienza el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 se realizará el domingo 8 de marzo. Ese día, a las 2:00 a.m. los relojes deben adelantarse una hora, pasando directamente de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. en la mayoría de estados del país. Esto significa que se “pierde” una hora de sueño, pero se gana más luz natural por la tarde durante la primavera y el verano. El horario de verano se mantendrá hasta el primer domingo de noviembre de 2026, cuando se volverá al horario estándar.

¿Qué significa “se adelanta o se atrasa el reloj”?

En marzo 2026, el cambio implica adelantar el reloj una hora (“spring forward” en inglés). Esto se traduce en que, cuando sean las 2:00 a.m., hay que mover el reloj a las 3:00 a.m., acortando esa noche a 23 horas. El truco mnemotécnico más usado es “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa.

Lista rápida para recordar el cambio de marzo 2026:

Fecha del cambio: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora oficial: 2:00 a.m. hora local.

Acción: adelantar el reloj 1 hora (de 2:00 a.m. a 3:00 a.m.).

Efecto: más luz por la tarde, menos luz al amanecer.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No todos los estados participan en el horario de verano; la mayoría sí, pero hay excepciones claras. Hawaii y casi todo Arizona no observan el horario de verano y se mantienen todo el año en horario estándar. Además, varios territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes tampoco aplican el cambio de hora.

¿Qué estados observan el horario de verano en 2026?

Estado / Territorio ¿Observa horario de verano en 2026? Detalle clave Alabama Sí Cambia el 8 de marzo, adelanta 1 hora. Alaska Sí Aplica regla federal general. Arizona (excepto Nación Navajo) No Se mantiene en horario estándar todo el año. Arkansas Sí Ajuste 8 de marzo. California Sí Cambia como el resto del país continental. Colorado Sí Observa horario de verano. Connecticut Sí Ajuste 8 de marzo. Delaware Sí Observa horario de verano. Distrito de Columbia Sí Cambia el 8 de marzo. Florida Sí Observa horario de verano. Georgia Sí Ajuste 8 de marzo. Hawaii No Nunca usa horario de verano. Idaho Sí Observa horario de verano. Illinois Sí Cambia el 8 de marzo. Indiana Sí Aplica horario de verano desde 2006. Iowa Sí Observa horario de verano. Kansas Sí Ajuste 8 de marzo. Kentucky Sí Observa horario de verano. Louisiana Sí Cambia el 8 de marzo. Maine Sí Observa horario de verano. Maryland Sí Ajuste 8 de marzo. Massachusetts Sí Observa horario de verano. Michigan Sí Ajuste 8 de marzo. Minnesota Sí Observa horario de verano. Mississippi Sí Ajuste 8 de marzo. Misuri (Missouri) Sí Observa horario de verano. Montana Sí Ajuste 8 de marzo. Nebraska Sí Observa horario de verano. Nevada Sí Ajuste 8 de marzo. New Hampshire Sí Observa horario de verano. Nueva Jersey Sí Ajuste 8 de marzo. Nuevo México Sí Observa horario de verano. Nueva York Sí Ajuste 8 de marzo. Carolina del Norte Sí Observa horario de verano. Dakota del Norte Sí Ajuste 8 de marzo. Ohio Sí Observa horario de verano. Oklahoma Sí Ajuste 8 de marzo. Oregón Sí Observa horario de verano. Pensilvania Sí Ajuste 8 de marzo. Rhode Island Sí Observa horario de verano. Carolina del Sur Sí Ajuste 8 de marzo. Dakota del Sur Sí Observa horario de verano. Tennessee Sí Ajuste 8 de marzo. Texas Sí Observa horario de verano. Utah Sí Ajuste 8 de marzo. Vermont Sí Observa horario de verano. Virginia Sí Ajuste 8 de marzo. Washington Sí Observa horario de verano. Virginia Occidental Sí Ajuste 8 de marzo. Wisconsin Sí Observa horario de verano. Wyoming Sí Ajuste 8 de marzo. Puerto Rico (territorio) No No aplica horario de verano. Guam (territorio) No No aplica horario de verano. Samoa Americana (territorio) No No aplica horario de verano. Islas Vírgenes de EE.UU. No No aplica horario de verano. Islas Marianas del Norte No No aplica horario de verano.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según mi estado?

La regla general es que, si vives en cualquier estado continental de EE.UU. que no sea Hawaii ni la mayor parte de Arizona, deberás adelantar el reloj una hora el 8 de marzo de 2026. Solo quienes residen en Hawaii, en casi todo Arizona (excepto la Nación Navajo) o en los territorios que no observan el horario de verano no deben hacer ningún ajuste ese día.

Lista práctica por zonas:

Estados que sí cambian: todos los de la “U.S. mainland” salvo Arizona, más Alaska y Hawaii excluido.

Estados que no cambian: Hawaii y Arizona (excepto Nación Navajo).

Territorios sin cambio: Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, Islas Vírgenes de EE.UU. e Islas Marianas del Norte.

Hora del ajuste donde aplica: adelantar de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. el 8 de marzo de 2026.

¿Qué efectos tiene el cambio al horario de verano 2026?

El principal efecto es que amanece más tarde y oscurece más tarde, lo cual favorece actividades vespertinas con luz natural. El día del cambio muchas personas sienten que “pierden” una hora de sueño, pues la noche es más corta, pero se gana una hora extra de luz por la tarde durante varios meses. En términos de horarios, esto puede afectar rutinas de trabajo, escuela y transporte, por lo que se recomienda ajustar alarmas y agendas con anticipación.

Algunos consejos para adaptarse mejor:

Acostarse 15–20 minutos antes los días previos al cambio.

Verificar relojes analógicos, hornos, microondas y relojes de automóvil, que suelen no ajustarse solos.

Revisar la configuración automática de hora en móviles, computadoras y smart TVs.

Planificar viajes o reuniones del 8 de marzo en adelante teniendo en cuenta la nueva hora local.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en EE.UU.?

En EE.UU., el horario de verano termina el primer domingo de noviembre, cuando los relojes se atrasan una hora (“fall back”). En 2026, esta vuelta al horario estándar ocurrirá el domingo 1 de noviembre, pasando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. en los estados que observan el horario de verano. Ese día se “gana” una hora de sueño y las tardes comienzan a oscurecer más temprano de nuevo.

Lista de referencia:

Inicio del horario de verano 2026: domingo 8 de marzo, se adelanta el reloj.

Fin del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre, se atrasa el reloj.

Regla mnemotécnica: “spring forward” (marzo), “fall back” (noviembre).

