El cambio de horario en Texas 2026 tendrá efectos sobre un territorio vasto y diverso, donde el reloj marca el ritmo de una economía dinámica que integra grandes metrópolis, industrias y extensas rutas de transporte. Desde Houston, Dallas, Austin y San Antonio hasta las ciudades del oeste cercanas a la frontera con la zona de la Montaña, saber exactamente cuándo adelantar una hora en marzo y cuándo atrasarla en noviembre es esencial para coordinar jornadas laborales, rutas de carga, horarios escolares y viajes interestatales.

Este texto profundiza en las reglas del horario de verano, las especificidades horarias dentro del estado, qué electrodomésticos y dispositivos deben ajustarse manualmente y qué posición mantiene el gobierno frente al DST, ofreciendo además recomendaciones prácticas para minimizar el impacto del cambio en la rutina cotidiana.

¿Cuándo cambia el horario en Texas en 2026?

Texas, al igual que la mayoría del país, aplica el horario de verano según el calendario federal. En 2026, el estado adelanta sus relojes el domingo 8 de marzo y los atrasa el domingo 1 de noviembre, aunque con la particularidad de manejar diferentes zonas horarias dentro de su territorio.

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026.

Ajuste: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (adelantar una hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026.

Ajuste: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. (atrasar una hora).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Texas?

La dinámica en Texas sigue la regla general: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa. Esto se aplica tanto a las áreas que usan la hora Central como a las que se rigen por la hora de la Montaña, siempre siguiendo su hora local.

Marzo: adelantar 1 hora el reloj durante la madrugada.

Noviembre: atrasar 1 hora el reloj al finalizar el horario de verano.

El ajuste se realiza en función de la zona horaria local (Central o Mountain).

El cambio impacta en horarios laborales, escolares y de transporte.

¿Qué ciudades de Texas se ven afectadas por el cambio de horario?

Texas es un estado amplio, con ciudades importantes y una pequeña porción en zona horaria de la Montaña. Sin embargo, en términos de horario de verano, casi todo el estado sigue el mismo patrón de adelantar y atrasar la hora en las fechas señaladas.

Ciudad / Región Zona horaria principal ¿Aplica horario de verano? Tipo de ajuste marzo / noviembre Houston Hora Central (CT) Sí Adelantar / Atrasar Dallas–Fort Worth Hora Central (CT) Sí Adelantar / Atrasar San Antonio Hora Central (CT) Sí Adelantar / Atrasar Austin Hora Central (CT) Sí Adelantar / Atrasar El Paso y oeste de Texas Hora de la Montaña (MT) Sí Adelantar / Atrasar

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debo ajustar en Texas?

En Texas, donde muchas personas dependen de vehículos, maquinaria y sistemas programables, es clave revisar todos los dispositivos que no se actualizan por sí solos. Un solo reloj mal configurado puede causar retrasos en el trabajo o en el transporte.

Relojes de vehículos, especialmente camiones y autos antiguos.

Sistemas de riego programados por hora en campos y jardines.

Relojes de hornos, microondas y cafeteras automáticas.

Relojes analógicos en oficinas, escuelas, iglesias y comercios.

Equipos industriales y sistemas de fichaje que requieren ajuste manual.

¿Por qué Texas sigue aplicando el horario de verano?

Texas ha sido parte de los debates nacionales sobre la utilidad del horario de verano, pero mientras no haya cambios en la normativa federal, el estado mantiene el esquema tradicional. Los argumentos a favor incluyen mejor aprovechamiento de la luz vespertina y mayor armonización con otros estados.

Optimizar la luz natural en las tardes para actividades económicas y recreativas.

Mantener un horario compatible con otros estados centrales y vecinos.

Evitar desajustes en operaciones nacionales de transporte, energía y comunicaciones.

Las propuestas para eliminar el cambio de hora requieren cambios legales a nivel federal.

¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en Texas?

Las autoridades estatales y locales suelen difundir recordatorios sobre el cambio de hora, y en muchas ocasiones aprovechan para insistir en hábitos de seguridad y prevención. Además de mover el reloj, conviene ajustar la rutina cotidiana y prestar atención a los horarios en las zonas horarias limítrofes.

Usar calendarios y recordatorios en el celular para no olvidar la fecha del cambio.

Ajustar poco a poco la hora de acostarse para reducir el impacto en marzo.

Confirmar horarios si debes cruzar de una zona horaria a otra dentro del estado o hacia Nuevo México.

Aprovechar el cambio para revisar baterías de detectores de humo y sistemas de seguridad.

Revisar los ajustes de sistemas de climatización y riego programados.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Texas 2026

¿Cuándo se adelanta el reloj en Texas en 2026?

El reloj se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026, al entrar en el horario de verano.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Texas en 2026?

El reloj se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termina el horario de verano.

¿Todas las ciudades de Texas cambian la hora igual?

La mayoría sí, aunque las zonas de hora Central y de la Montaña hacen el ajuste según su propia hora local, manteniendo las mismas fechas.

¿Los relojes de los autos cambian automáticamente en Texas?

Depende del modelo; muchos vehículos antiguos requieren ajuste manual, por lo que conviene verificarlo.

¿Texas podría dejar de aplicar el horario de verano?

Hay discusiones y propuestas, pero mientras no haya cambios federales, el estado continúa aplicando el horario de verano según el calendario nacional.