El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos iniciará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. Ese ajuste aplica en la gran mayoría de estados del país, con excepciones como Hawái y gran parte de Arizona, que no modifican su hora en esa fecha.

¿Cuándo comienza el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio oficial del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo según la normativa federal. Ese día, el cambio se realiza de madrugada cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m. en las zonas donde rige el horario de verano.

Puntos clave del cambio:

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora oficial del ajuste: 2:00 a. m. (salta a 3:00 a. m.).

Regla general: se aplica el segundo domingo de marzo de cada año.

Final del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora (de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.).

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo y en noviembre?

En marzo 2026, al entrar en vigor el horario de verano, los relojes se adelantan una hora, lo que implica “perder” una hora de sueño esa noche pero ganar más luz solar por la tarde durante los meses siguientes. En noviembre 2026, cuando finaliza el horario de verano y se vuelve al horario estándar, el reloj se atrasa una hora, recuperando esa hora de descanso.

Resumen del movimiento del reloj:

8 de marzo de 2026: adelantar 1 hora (de 2:00 a. m. a 3:00 a. m.).

1 de noviembre de 2026: atrasar 1 hora (de 2:00 a. m. a 1:00 a. m.).

El ajuste se hace según la hora local de cada zona horaria de EE.UU.​

Muchos dispositivos electrónicos se actualizan solos, pero relojes analógicos requieren ajuste manual.

¿Qué estados de EE.UU. deben ajustar el reloj en 2026?

En la práctica, casi todos los estados continentales de Estados Unidos aplican el horario de verano y, por tanto, deben adelantar y atrasar el reloj en las fechas indicadas. Las principales excepciones son Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales, que no participan en el cambio de hora.

Tabla general por zonas (síntesis):

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué hacer el 8 de marzo de 2026? ¿Qué hacer el 1 de noviembre de 2026? 48 estados continentales (en general) Sí, en la mayoría. Adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.). Atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.). Alaska Sí, salvo excepciones puntuales. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Hawái No aplica DST. No se ajusta el reloj. No se ajusta el reloj. Gran parte de Arizona No aplica DST (excepto Navajo Nation). No se ajusta el reloj en la mayor parte del estado. No se ajusta el reloj en la mayor parte del estado. Territorios (Puerto Rico, Guam, etc.) Generalmente no aplican DST. No se ajusta el reloj. No se ajusta el reloj.

¿Cómo saber si en mi estado se adelanta el reloj?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero tienes que verificar si tu estado o territorio se encuentra entre los que observan el horario de verano. En términos generales, casi todos los estados continentales de EE.UU. lo aplican, mientras que Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios no realizan cambios de hora ni en marzo ni en noviembre.

Recomendaciones prácticas:

Revisa la normativa local o las comunicaciones oficiales de tu estado o ciudad.

Marca en tu calendario el domingo 8 de marzo y el domingo 1 de noviembre de 2026.​

Confirma en tu móvil o computadora si la zona horaria está correctamente configurada.

Si vives o viajas a Hawái o gran parte de Arizona, ten presente que allí el reloj no se mueve.

¿Qué hacer con relojes, dispositivos y rutinas el día del cambio?

La mayoría de dispositivos electrónicos modernos, como smartphones, tablets y computadoras, se actualizan automáticamente al cambiar de horario siempre que tengan la zona horaria configurada y acceso a internet o a la red telefónica. Sin embargo, relojes de pared, despertadores analógicos, hornos, microondas y otros aparatos sin conexión suelen requerir un ajuste manual.

Pasos sugeridos para el día del cambio:

Antes de dormir el sábado 7 de marzo, adelantar manualmente 1 hora los relojes analógicos.

Verificar el domingo 8 de marzo por la mañana que todos los dispositivos estén mostrando la hora correcta.

Ajustar horarios de trabajo, clases, vuelos y citas médicas para evitar confusiones por la “hora perdida”.​

Aprovechar la mayor luz vespertina para actividades al aire libre y desplazamientos.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

La fecha exacta es el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de los estados.

¿En qué fecha termina el horario de verano 2026?

El horario de verano 2026 termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. para regresar al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora?

No, hay excepciones importantes: Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no participan en el horario de verano, por lo que no ajustan sus relojes en marzo ni en noviembre.

¿Qué pasa con la hora de sueño la noche del cambio?

La noche del 8 de marzo de 2026 se “pierde” una hora de sueño porque el reloj salta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., pero a cambio se gana más luz durante la tarde en los meses siguientes.

¿Por qué se aplica el horario de verano en Estados Unidos?

El horario de verano se implementa para optimizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos y, potencialmente, reducir el consumo energético al desplazar parte de la actividad a horas con luz natural.